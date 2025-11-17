Dünyanın ilk Snapdragon 8 Gen 5 işlemcili telefonu resmen belli oldu

Tam Boyutta Gör OnePlus, yakında Çin'de OnePlus Ace 6T adlı yeni bir telefon piyasaya süreceğini doğruladı. Yakında tanıtılması beklenen Snapdragon 8 Gen 5 işlemciyle güçlendirilen bu telefon, 165 fps oyun performansı ve uzun pil ömrüyle performans odaklı bir telefon olarak konumlandırılıyor. İşte marka tarafından doğrulanan detaylar:

OnePlus 15, pil testinde rekor kırdı: "24 saati aşan ilk telefon" 9 sa. önce eklendi

OnePlus Ace 6T özellikleri nasıl olacak?

OnePlus Çin Başkanı Li Jie'ye göre, OnePlus Ace 6T, Snapdragon 8 Gen 5 ile gelen dünyanın ilk akıllı telefonu olacak. Bu yonga setinin OnePlus ile ortak geliştirildiği ve kararlı 165 Hz oyun deneyimi sunmak üzere tasarlanmış yeni bir oyun çekirdeğini entegre ettiği bildiriliyor. Raporlara göre, yeni işlemcinin, yüksek frekanslarda 2+6 küme halinde düzenlenmiş, 3 nm TSMC sürecine dayalı Oryon CPU çekirdeklerine, zorlu grafik iş yükleri için de Adreno 840 GPU'ya sahip olması bekleniyor.

OnePlus Başkanı, Ace 6T'nin 165 Hz oyun deneyimini zorlanmadan sunacak, pil ömrüyle de kesinlikle üzmeyecek harika bir telefon olarak tasarlandığını söylüyor. Ayrıca Ace 6T'deki "T" harfinin de performansı ifade ettiğini belirtiyor.

OnePlus Ace 6T modelinin 1.5K çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı sağlayan ve ultrasonik parmak izi sensörü içeren 6.7 inç OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Telefon, 100 W hızlı şarjı destekleyen devasa 8000 mAh bataryadan güç alacak. Telefon, 32 megapiksel ön kamera, 50 megapiksel + 8 megapiksel çift arka kamera kurulumuyla gelecek. 16 GB'a kadar LPDDR5x Ultra RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.1 depolama alanı sunacak.

Daha güçlü işlemci ve daha büyük bataryayla OnePlus Ace 6T, muhtemelen 2599 yuan (366 dolar) başlangıç ​​fiyatıyla piyasaya sürülen standart Ace 6'nın üzerinde bir konumda yer alacak. Küresel lansmana gelince, Ace serisi genellikle Çin'e özel ancak bazı modeller daha sonra farklı isimlerle küresel olarak piyasaya sürülüyor. OnePlus Ace 6T, Çin dışında OnePlus 15R olarak satışa çıkabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Snapdragon 8 Gen 5 işlemcili ilk telefon resmen belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: