    Snapdragon 8 Gen 5’li iQOO 15R Geekbench’te görüntülendi

    iQOO 15R, Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisiyle Geekbench’te ortaya çıktı. İşte performans skorları, donanım detayları ve olası fiyat bilgisiyle küresel lansman öncesi merak edilenler:

    Snapdragon 8 Gen 5’li iQOO 15R Geekbench’te görüntülendi Tam Boyutta Gör
    iQOO 15R, küresel pazara yönelik ilk somut performans verileriyle Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Vivo I2508 model numarasıyla listelenen cihazın, iQOO’nun kısa süre önce Hindistan lansmanını duyurduğu iQOO 15R olduğu değerlendiriliyor. Test sonuçlarına göre akıllı telefon tek çekirdek testinde 2.590, çok çekirdek testinde ise 8.423 puan aldı. Bu skorlar, cihazın amiral gemisi seviyesinde bir donanımla konumlandırılacağını gösterirken, kullanılan işlemci ve yazılım sürümü gibi temel detayları da netleştiriyor.

    İşte küresel iQOO 15R'nin beklenen özellikleri:

    Geekbench kaydına göre iQOO 15R, Android 16 işletim sistemiyle test edildi ve test edilen varyantta 8 GB RAM bulunuyor. Geekbench’in işlemci analizinde yer alan çekirdek yapısı, iQOO 15R’nin Snapdragon 8 Gen 5 platformunu kullandığına işaret ediyor. Listede, 3.80 GHz saat hızına ulaşabilen iki ana çekirdeğin yanı sıra 3.32 GHz frekansta çalışan altı performans çekirdeği görülüyor. Bu yapı, Qualcomm’un en yeni amiral gemisi yonga setiyle birebir örtüşüyor ve iQOO 15R’nin yalnızca isim olarak değil, donanım tarafında da üst segmentte konumlanacağını düşündürüyor.

    Son dönemde ortaya çıkan sızıntılar, iQOO 15R’nin iQOO Z11 Turbo’nun yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini öne sürüyor. Bu senaryo gerçekleşirse, cihazın donanım özellikleri Geekbench verilerinin ötesinde oldukça iddialı bir tablo çiziyor. Söylentilere göre telefon, 6,59 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 144Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla gelebilir.

    Snapdragon 8 Gen 5’li iQOO 15R Geekbench’te görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Dayanıklılık tarafında ise IP68 ve IP69 sertifikalarının gündeme gelmesi, cihazın yalnızca performans değil, fiziksel dayanıklılık açısından da iddialı olabileceğini düşündürüyor. Kamera tarafında konuşulan 200 megapiksellik ana sensör ve 8 megapiksellik ultra geniş açılı lens kombinasyonu, iQOO’nun fotoğraf tarafında da rekabete güçlü bir alternatif sunmayı hedeflediğini gösteriyor. Ön yüzde yer alması beklenen 32 megapiksellik kamera ise yüksek çözünürlüklü selfie ve video görüşmeleri için yeterli bir seviye sunuyor.

    Pil ve şarj tarafında dile getirilen 7.600mAh kapasiteli batarya ve 100W kablolu hızlı şarj desteği, cihazın yalnızca performans değil, kullanım süresi açısından da iddialı olabileceğini ortaya koyuyor. Tüm bu bilgiler ışığında iQOO 15R, Snapdragon 8 Gen 5 işlemcili rakiplerin sayısının artacağı bir dönemde pazara giriş yapmaya hazırlanıyor. Son olarak Çin’de iQOO Z11 Turbo için konuşulan 2.699 CNY (yaklaşık 387 dolar) ve Hindistan’da 35.999 INR (yaklaşık 393 dolar) başlangıç fiyatı dikkate alındığında, iQOO 15R’nin yaklaşık 40.000 INR (yaklaşık 436 dolar) seviyesinde konumlanması bekleniyor.

