Snapdragon 8 Gen 5’li iQOO 15R Geekbench’te görüntülendi

İşte küresel iQOO 15R'nin beklenen özellikleri:
Geekbench kaydına göre iQOO 15R, Android 16 işletim sistemiyle test edildi ve test edilen varyantta 8 GB RAM bulunuyor. Geekbench’in işlemci analizinde yer alan çekirdek yapısı, iQOO 15R’nin Snapdragon 8 Gen 5 platformunu kullandığına işaret ediyor. Listede, 3.80 GHz saat hızına ulaşabilen iki ana çekirdeğin yanı sıra 3.32 GHz frekansta çalışan altı performans çekirdeği görülüyor. Bu yapı, Qualcomm’un en yeni amiral gemisi yonga setiyle birebir örtüşüyor ve iQOO 15R’nin yalnızca isim olarak değil, donanım tarafında da üst segmentte konumlanacağını düşündürüyor.
Son dönemde ortaya çıkan sızıntılar, iQOO 15R’nin iQOO Z11 Turbo’nun yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini öne sürüyor. Bu senaryo gerçekleşirse, cihazın donanım özellikleri Geekbench verilerinin ötesinde oldukça iddialı bir tablo çiziyor. Söylentilere göre telefon, 6,59 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 144Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla gelebilir.
Pil ve şarj tarafında dile getirilen 7.600mAh kapasiteli batarya ve 100W kablolu hızlı şarj desteği, cihazın yalnızca performans değil, kullanım süresi açısından da iddialı olabileceğini ortaya koyuyor. Tüm bu bilgiler ışığında iQOO 15R, Snapdragon 8 Gen 5 işlemcili rakiplerin sayısının artacağı bir dönemde pazara giriş yapmaya hazırlanıyor. Son olarak Çin'de iQOO Z11 Turbo için konuşulan 2.699 CNY (yaklaşık 387 dolar) ve Hindistan'da 35.999 INR (yaklaşık 393 dolar) başlangıç fiyatı dikkate alındığında, iQOO 15R'nin yaklaşık 40.000 INR (yaklaşık 436 dolar) seviyesinde konumlanması bekleniyor.