Snapdragon 8 Gen 5 tanıtıldı: 3nm Oryon mimarisi ve dahası

Qualcomm'un açıklamasına göre Snapdragon 8 Gen 5, iki yıl önceki Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla CPU tarafında %36 seviyesinde bir artış sunuyor. GPU performansı da %11 oranında iyileştirilmiş. Ayrıca, platform genelinde %13 güç tasarrufu sağlandığı belirtilmiş. Yeni model, 3.8GHz hızına ulaşan çift prime çekirdeği ve 3.32GHz hızında çalışan altı performans çekirdeğiyle geliyor.
Snapdragon 8 Gen 5, Hexagon NPU’nun güncellenmiş sürümünü kullanıyor. Bu birim, Snapdragon 8 Gen 3’e göre %46 daha yüksek yapay zeka performansı sağlayabiliyor. Kamera tarafında Qualcomm'un Spectra ISP birimi koruma altında. Bu yapı, yüksek çözünürlüklü sensörlerde daha gelişmiş düşük ışık işleme ve daha kararlı HDR sonuçları hedefliyor.
Bağlantı tarafında ise X80 5G Modem-RF sistemi bulunuyor. Bu modem, geçen yılın Snapdragon 8 Elite modelinde kullanılan modemle aynı ve özellikle güç verimliliğiyle öne çıkıyor. Snapdragon 8 Gen 5 platformunu kullanan ilk telefon OnePlus Ace 6T/15R olacak. Ardından iQOO, Motorola ve vivo gibi üreticilerin de kendi modellerini tanıtması bekleniyor.