    Snapdragon 8 Gen 5 tanıtıldı: 3nm Oryon mimarisi ve dahası

    Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 5'i resmi olarak tanıttı. 3nm üretim süreci ve üçüncü nesil Oryon çekirdekleriyle gelen yonga seti, amiral gemisi seviyesini daha ulaşılabilir modellere taşımayı hedefliyor.

    Snapdragon 8 Gen 5 tanıtıldı: 3nm Oryon mimarisi ve dahası
    Qualcomm, merakla beklenen Snapdragon 8 Gen 5 platformunu resmen duyurdu. Şirket, bu modeli Snapdragon 8 Elite Gen 5'in hemen altına konumlandırıyor ve amiral gemisi seviyesindeki deneyimi daha uygun fiyatlı telefonlara taşımayı amaçlıyor. Yeni yonga seti, 3nm üretim teknolojisi ve üçüncü nesil Oryon CPU mimarisiyle oldukça iddialı bir yapıda.

    Uygun fiyatlı modellere geliyor

    Qualcomm'un açıklamasına göre Snapdragon 8 Gen 5, iki yıl önceki Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla CPU tarafında %36 seviyesinde bir artış sunuyor. GPU performansı da %11 oranında iyileştirilmiş. Ayrıca, platform genelinde %13 güç tasarrufu sağlandığı belirtilmiş. Yeni model, 3.8GHz hızına ulaşan çift prime çekirdeği ve 3.32GHz hızında çalışan altı performans çekirdeğiyle geliyor.

    Snapdragon 8 Gen 5 tanıtıldı: 3nm Oryon mimarisi ve dahası Tam Boyutta Gör
    Grafik tarafında, Snapdragon 8 Gen 5'te Adreno 840 GPU yer alıyor. Bu birim, Elite versiyonundakiyle aynı mimariyi taşıyor ancak Adreno High-Performance Memory desteğinden yoksun. Buna rağmen Frame Motion Engine 3.0 teknolojisi korunuyor. Yapay zeka performansı ise Qualcomm’un son yıllarda en fazla yatırım yaptığı alanlardan biri.

    Snapdragon 8 Gen 5, Hexagon NPU’nun güncellenmiş sürümünü kullanıyor. Bu birim, Snapdragon 8 Gen 3’e göre %46 daha yüksek yapay zeka performansı sağlayabiliyor. Kamera tarafında Qualcomm'un Spectra ISP birimi koruma altında. Bu yapı, yüksek çözünürlüklü sensörlerde daha gelişmiş düşük ışık işleme ve daha kararlı HDR sonuçları hedefliyor.

    Bağlantı tarafında ise X80 5G Modem-RF sistemi bulunuyor. Bu modem, geçen yılın Snapdragon 8 Elite modelinde kullanılan modemle aynı ve özellikle güç verimliliğiyle öne çıkıyor. Snapdragon 8 Gen 5 platformunu kullanan ilk telefon OnePlus Ace 6T/15R olacak. Ardından iQOO, Motorola ve vivo gibi üreticilerin de kendi modellerini tanıtması bekleniyor.

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

