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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon sektöründe üretim maliyetlerindeki yükseliş sürerken, çip üreticileri de fiyatlarını güncellemeye hazırlanıyor. Tayvan kaynaklı yeni bir rapora göre MediaTek, yeni nesil amiral gemisi Dimensity 9600 ve Dimensity 9600 Pro yonga setlerinde "yapısal" olarak nitelendirilen bir fiyat artışına gitmeyi planlıyor.

Artan talep fiyatı yukarı taşıyor

Şirketin bu adımı atabilmesinde yeni akıllı telefon modelleri için yapılan stok hazırlıkları ile gelişmekte olan pazarlarda talebin yeniden canlanması önemli rol oynuyor. Mevcut nesilde yer alan Dimensity 9500'ün birim fiyatı 180-200 dolar seviyesinde bulunuyor. Rakibi Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ise yaklaşık 280 dolarlık fiyat etiketiyle satılıyor.

Öte yandan Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun 300 doların üzerinde bir fiyatla satışa sunulmasının beklendiği belirtiliyor. MediaTek'in önceki nesilde uyguladığı benzer fiyatlandırma farkını koruması halinde Dimensity 9600 Pro'nun fiyatının 216 doların üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

Sızıntılara göre Dimensity 9600 Pro, TSMC'nin N2P üretim teknolojisi üzerine inşa edilecek. İşlemcinin CPU tarafında ise oldukça iddialı bir yapı bekleniyor. Buna göre yonga seti, yaklaşık 5 GHz frekansında çalışan iki adet ARM C2-Ultra çekirdeğine, üç adet ARM C2-Premium çekirdeğine ve üç adet ARM C2-Pro çekirdeğine sahip olacak.

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Standart Dimensity 9600 modelinin ise daha düşük maliyetli TSMC N2 üretim sürecini kullanacağı belirtiliyor. Bellek tarafında da iki model arasında fark bulunacak. İddialara göre Dimensity 9600 Pro LPDDR6 RAM desteği sunarken standart Dimensity 9600 modeli LPDDR5X belleklerle gelecek.

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Snapdragon'a rakip MediaTek çiplerinde fiyat artışı kapıda

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