Snapdragon'a yeni rakip mi geliyor? Exynos 2700 ilk kez listelendi

10 çekirdekli yapı, LPDDR6 RAM ve dahası
Exynos 2700, Geekbench 6 ve OpenCL testlerinde ortaya çıktı. Sızıntıya göre yonga, "4 + 1 + 4 + 1" şeklinde konumlandırılmış toplam 10 çekirdekli sıra dışı bir CPU kümesi kullanıyor. Bu yapı, klasik büyük-orta-küçük çekirdek ayrımının ötesinde, farklı nesil çekirdeklerin aynı silikon üzerinde birlikte test edildiğini gösteriyor.
Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre bu benchmark sonuçları nihai performansı yansıtmıyor. Exynos 2700'ün, ERD (Engineering Reference Device) olarak adlandırılan geliştirme cihazı üzerinde çalıştığı ve bu aşamada temel hedefin scheduler ve mimari doğrulama olduğu belirtiliyor. Bu nedenle elde edilen skorların düşük olması, yonganın erken geliştirme süreciyle bağlantılı.
Öte yandan Samsung cephesinde planlar Exynos 2700 ile sınırlı değil. Şirketin, Exynos 2800 üzerinde de çalıştığı ve bu yonganın Samsung imzalı ilk dahili GPU çözümünü kullanabileceği konuşuluyor. Bu hamle, Exynos platformunun yalnızca mobil cihazlarla sınırlı kalmayıp daha geniş kullanım alanına açmış olacak.