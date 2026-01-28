Snapdragon'a yeni rakip mi geliyor? Exynos 2700 ilk kez listelendi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Exynos 2600'ün ardından yeni bir amiral gemisi yonga seti planlıyor olabilir. Şirketin Exynos 2700 isimli yeni bir platform üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Geekbench 6 listesinde görünen yeni yonga, alışılmadık CPU çekirdek dizilimi ve erken geliştirme aşamasına işaret eden detaylarıyla dikkat çekiyor.

10 çekirdekli yapı, LPDDR6 RAM ve dahası

Exynos 2700, Geekbench 6 ve OpenCL testlerinde ortaya çıktı. Sızıntıya göre yonga, "4 + 1 + 4 + 1" şeklinde konumlandırılmış toplam 10 çekirdekli sıra dışı bir CPU kümesi kullanıyor. Bu yapı, klasik büyük-orta-küçük çekirdek ayrımının ötesinde, farklı nesil çekirdeklerin aynı silikon üzerinde birlikte test edildiğini gösteriyor.

Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre bu benchmark sonuçları nihai performansı yansıtmıyor. Exynos 2700'ün, ERD (Engineering Reference Device) olarak adlandırılan geliştirme cihazı üzerinde çalıştığı ve bu aşamada temel hedefin scheduler ve mimari doğrulama olduğu belirtiliyor. Bu nedenle elde edilen skorların düşük olması, yonganın erken geliştirme süreciyle bağlantılı.

Tam Boyutta Gör Mevcut sızıntılar, Exynos 2700'ün saat hızlarının da henüz kesinleşmediği yönünde. Testlerde görülen en yüksek frekans değeri 2.88 GHz seviyesinde. Nihai sürümde hem çekirdek diziliminin hem de frekansların değişmesi bekleniyor. Daha önce paylaşılan teknik bilgilerde yonganın "Ulysses" kod adını taşıdığı, LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama desteği sunacağı belirtilmişti.

Öte yandan Samsung cephesinde planlar Exynos 2700 ile sınırlı değil. Şirketin, Exynos 2800 üzerinde de çalıştığı ve bu yonganın Samsung imzalı ilk dahili GPU çözümünü kullanabileceği konuşuluyor. Bu hamle, Exynos platformunun yalnızca mobil cihazlarla sınırlı kalmayıp daha geniş kullanım alanına açmış olacak.

