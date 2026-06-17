Snapdragon Reality Elite tanıtıldı: Toplam 9K çözünürlük ve dahası

Snapdragon Reality Elite tanıtıldı
Snapdragon Reality Elite'in en dikkat çekici özelliklerinden biri 48 TOPS seviyesine ulaşan yapay zeka işlem gücü. Bu sayede büyük dil modelleri (LLM) ve büyük görsel modeller (LVM) doğrudan cihaz üzerinde çalıştırılabiliyor. Yeni platform, video geçişli (Video See-Through - VST) bağımsız XR başlıklarının yanı sıra optik geçişli (Optical See-Through - OST) hafif gözlükleri de destekliyor. Qualcomm'a göre bu yapı, daha doğal ve kişiselleştirilmiş karma gerçeklik deneyimlerinin önünü açacak.
Performans tarafında Snapdragon Reality Elite, önceki nesil Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 ile karşılaştırıldığında önemli kazanımlar sunuyor. Şirketin paylaştığı verilere göre işlemci performansı yüzde 30, grafik performansı yüzde 60 ve yapay zeka performansı ise yüzde 160 oranında artırılmış durumda.
Enerji verimliliği de yeni platformun öne çıkan yönlerinden biri. Qualcomm, aynı iş yükünde yüzde 20'ye kadar daha uzun pil ömrü elde edildiğini ve cihaz sıcaklığının yük altında 12 dereceye kadar daha düşük seviyelerde tutulabildiğini belirtiyor. Görüntü tarafında platform, göz başına 4.4K çözünürlükte ve 90 FPS hızında görüntü desteği sunuyor.
Yeni platformu kullanacak ilk ürünlerden biri XREAL Project Aura olacak. Bu cihazın yıl içerisinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ayrıca Play For Dream tarafından geliştirilen yeni nesil XR cihazlarında da Snapdragon Reality Elite kullanılacak.
- 48 TOPS yapay zeka işlem gücü
- Büyük dil modelleri (LLM) ve görsel modeller (LVM) desteği
- XR2+ Gen 2'ye göre %30 daha yüksek CPU performansı
- XR2+ Gen 2'ye göre %60 daha yüksek GPU performansı
- XR2+ Gen 2'ye göre %160 daha yüksek NPU performansı
- Göz başına 4.4K çözünürlük desteği
- 90 FPS görüntü çıkışı
- %20'ye kadar daha uzun pil ömrü
- Yük altında 12°C'ye kadar daha düşük sıcaklık
- VST ve OST cihaz desteği
- EVA donanım hızlandırma motoru
- Aynı anda görüntü, giriş ve şarj desteği
- İlk olarak XREAL Project Aura ve Play For Dream cihazlarında kullanılacak.