Snapdragon Sound Elite Gen 2 tanıtıldı: Kameralı kulaklıklar için yeni dönem

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Tam Boyutta Gör Qualcomm, ses teknolojilerini yapay zekâ ve görüntü yetenekleriyle birleştiren yeni çipi Snapdragon Sound Elite Gen 2'yi tanıttı. Adında kulaklık vurgusu bulunsa da platform yalnızca geleneksel kablosuz kulaklıklar için geliştirilmiyor. Qualcomm, yeni çipi özellikle kameralı kulaklıklar, akıllı ses gözlükleri ve yeni nesil hibrit giyilebilir cihazlar için geliyor.

Snapdragon Sound Elite Gen 2 neler sunuyor?

Snapdragon Sound Elite Gen 2'nin öne çıkan taraflarından biri yapay zekâ performansı. Qualcomm'un verdiği bilgilere göre çip, önceki nesle kıyasla iki kat daha fazla yerleşik AI işlem gücü sunuyor. Yapay zekâ performansı 0,128 TOPS seviyesine ulaşırken güç tüketimi de yaklaşık yüzde 40 oranında azaltılıyor. Ayrıca çipin anakart üzerindeki kapladığı alan yüzde 30 küçültülüyor.

Tam Boyutta Gör Yeni platformun kamera desteği ise doğrudan görüntü kaydetmeye odaklanmıyor. Bunun yerine kameradan alınan görüntüler, yapay zekâ asistanına ek bağlam sağlamak için kullanılacak. Böylece kulaklık veya gözlük, kullanıcının gördüğü çevreyi analiz ederek daha bağlama duyarlı yanıtlar verebilecek. Örneğin Qualcomm, gerçek zamanlı çeviri, bağlamsal asistanlar, kişiselleştirilmiş işitme deneyimleri ve ses-görüntü-yapay zekâ etkileşimlerini yeni platformun kullanım alanları arasında gösteriyor.

Telefona ihtiyaç azalabilir

Snapdragon Sound Elite Gen 2'nin önemli yeniliklerinden biri de bağlantı tarafında karşımıza çıkıyor. Çip, 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantlarını destekleyen düşük güç tüketimli Wi-Fi 6E bağlantısına sahip. Bu sayede uyumlu cihazların internete doğrudan bağlanabilmesi mümkün hale geliyor.

Geleneksel Bluetooth kulaklıklarda birçok işlem için akıllı telefonun aracı olması gerekirken, yeni platform bu bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Doğrudan internet bağlantısı sayesinde bulut tabanlı yapay zekâ servislerine erişimde gecikmenin azaltılması ve bazı senaryolarda telefon olmadan kullanımın mümkün hale gelmesi bekleniyor.

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Ses tarafında ise Sound Elite Gen 2, aptX Lossless, XPAN, beşinci nesil Qualcomm ANC ve Qualcomm cVc gibi Snapdragon Sound teknolojilere sahip. Ayrıca çoklu mikrofon sistemleri için de destek sunuluyor. Teknik tarafta 300 MHz hızında ARM M55 CPU, eNPU 6 ve çeşitli DSP'ler görev yapıyor. Çip ayrıca Bluetooth 7.0 ve Bluetooth 6.0 desteği sunarken güç tüketimi 3-4 mA seviyesinde tutuluyor.

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