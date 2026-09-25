Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon Sound Elite Gen 2 tanıtıldı: Kameralı kulaklıklar için yeni dönem

    Qualcomm, yapay zekâ ve kamera desteğini ses cihazlarına taşıyan Snapdragon Sound Elite Gen 2'yi duyurdu. Yeni çip, telefon bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. 

    Snapdragon Sound Elite Gen 2 tanıtıldı: İlk olacak! Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, ses teknolojilerini yapay zekâ ve görüntü yetenekleriyle birleştiren yeni çipi Snapdragon Sound Elite Gen 2'yi tanıttı. Adında kulaklık vurgusu bulunsa da platform yalnızca geleneksel kablosuz kulaklıklar için geliştirilmiyor. Qualcomm, yeni çipi özellikle kameralı kulaklıklar, akıllı ses gözlükleri ve yeni nesil hibrit giyilebilir cihazlar için geliyor.

    Snapdragon Sound Elite Gen 2 neler sunuyor?

    Snapdragon Sound Elite Gen 2'nin öne çıkan taraflarından biri yapay zekâ performansı. Qualcomm'un verdiği bilgilere göre çip, önceki nesle kıyasla iki kat daha fazla yerleşik AI işlem gücü sunuyor. Yapay zekâ performansı 0,128 TOPS seviyesine ulaşırken güç tüketimi de yaklaşık yüzde 40 oranında azaltılıyor. Ayrıca çipin anakart üzerindeki kapladığı alan yüzde 30 küçültülüyor.

    Snapdragon Sound Elite Gen 2 tanıtıldı: İlk olacak! Tam Boyutta Gör
    Yeni platformun kamera desteği ise doğrudan görüntü kaydetmeye odaklanmıyor. Bunun yerine kameradan alınan görüntüler, yapay zekâ asistanına ek bağlam sağlamak için kullanılacak. Böylece kulaklık veya gözlük, kullanıcının gördüğü çevreyi analiz ederek daha bağlama duyarlı yanıtlar verebilecek. Örneğin Qualcomm, gerçek zamanlı çeviri, bağlamsal asistanlar, kişiselleştirilmiş işitme deneyimleri ve ses-görüntü-yapay zekâ etkileşimlerini yeni platformun kullanım alanları arasında gösteriyor.

    Telefona ihtiyaç azalabilir

    Snapdragon Sound Elite Gen 2'nin önemli yeniliklerinden biri de bağlantı tarafında karşımıza çıkıyor. Çip, 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantlarını destekleyen düşük güç tüketimli Wi-Fi 6E bağlantısına sahip. Bu sayede uyumlu cihazların internete doğrudan bağlanabilmesi mümkün hale geliyor.

    Geleneksel Bluetooth kulaklıklarda birçok işlem için akıllı telefonun aracı olması gerekirken, yeni platform bu bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Doğrudan internet bağlantısı sayesinde bulut tabanlı yapay zekâ servislerine erişimde gecikmenin azaltılması ve bazı senaryolarda telefon olmadan kullanımın mümkün hale gelmesi bekleniyor.

    Ses tarafında ise Sound Elite Gen 2, aptX Lossless, XPAN, beşinci nesil Qualcomm ANC ve Qualcomm cVc gibi Snapdragon Sound teknolojilere sahip. Ayrıca çoklu mikrofon sistemleri için de destek sunuluyor. Teknik tarafta 300 MHz hızında ARM M55 CPU, eNPU 6 ve çeşitli DSP'ler görev yapıyor. Çip ayrıca Bluetooth 7.0 ve Bluetooth 6.0 desteği sunarken güç tüketimi 3-4 mA seviyesinde tutuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    klima dış ünite temizliği dual rapid ne demek müstakil ev önüne park kanunu egzoz muayene gecikme ücreti türk telekom kazandıran adımlar ücretli mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y31 5G
    Vivo Y31 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum