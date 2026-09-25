Snapdragon Sound Elite Gen 2 tanıtıldı: Kameralı kulaklıklar için yeni dönem

Snapdragon Sound Elite Gen 2 neler sunuyor?
Snapdragon Sound Elite Gen 2'nin öne çıkan taraflarından biri yapay zekâ performansı. Qualcomm'un verdiği bilgilere göre çip, önceki nesle kıyasla iki kat daha fazla yerleşik AI işlem gücü sunuyor. Yapay zekâ performansı 0,128 TOPS seviyesine ulaşırken güç tüketimi de yaklaşık yüzde 40 oranında azaltılıyor. Ayrıca çipin anakart üzerindeki kapladığı alan yüzde 30 küçültülüyor.
Telefona ihtiyaç azalabilir
Snapdragon Sound Elite Gen 2'nin önemli yeniliklerinden biri de bağlantı tarafında karşımıza çıkıyor. Çip, 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantlarını destekleyen düşük güç tüketimli Wi-Fi 6E bağlantısına sahip. Bu sayede uyumlu cihazların internete doğrudan bağlanabilmesi mümkün hale geliyor.
Geleneksel Bluetooth kulaklıklarda birçok işlem için akıllı telefonun aracı olması gerekirken, yeni platform bu bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Doğrudan internet bağlantısı sayesinde bulut tabanlı yapay zekâ servislerine erişimde gecikmenin azaltılması ve bazı senaryolarda telefon olmadan kullanımın mümkün hale gelmesi bekleniyor.
Ses tarafında ise Sound Elite Gen 2, aptX Lossless, XPAN, beşinci nesil Qualcomm ANC ve Qualcomm cVc gibi Snapdragon Sound teknolojilere sahip. Ayrıca çoklu mikrofon sistemleri için de destek sunuluyor. Teknik tarafta 300 MHz hızında ARM M55 CPU, eNPU 6 ve çeşitli DSP'ler görev yapıyor. Çip ayrıca Bluetooth 7.0 ve Bluetooth 6.0 desteği sunarken güç tüketimi 3-4 mA seviyesinde tutuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: