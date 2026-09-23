Qualcomm Snapdragon Summit 2026'da sınırları yeniden belirledi: 2nm, 5GHz ve yeni Xiaomi 18!

Qualcomm Snapdragon Summit 2026'da ezber bozdu! Xiaomi 18 serisi, Googlebook ve "Cihaz içi" yapay zeka devrimini Hawaii'deki etkinlik alanından sıcağı sıcağına anlatıyoruz.

Qualcomm'un desteğiyle katıldığımız Snapdragon Summit 2026 heyecanını Hawaii Maui'den izlenimlerle aktarıyoruz. Etkinliğin açılış sunumunda duyurulan yenilikler, mobil teknoloji dünyasında tüm dengeleri değiştirecek nitelikte. Bu videoda, Qualcomm'un yeni nesil mimarilerini, amiral gemisi işlemcilerini ve teknoloji devleriyle yapılan kritik iş birliklerini detaylıca inceliyoruz.

Mobil dünyada bir ilk gerçekleşiyor ve 2 nanometre üretim süreciyle üretilen yeni işlemciler sahneye çıkıyor. Üstelik bir telefon işlemcisinde ilk kez 5 GHz frekans hızına ulaşıldı. Artan bellek maliyetleri nedeniyle strateji değiştiren Qualcomm, bu yıl amiral gemisi segmentini Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 olmak üzere iki farklı işlemciye bölüyor.

İki çipe de güç veren yeni Oryon CPU mimarisi, 16 MB'lık ortak Flex Cache önbellek havuzuyla performans sınırlarını zorluyor. Standart Gen 6 modeli %37 güç tasarrufu sunarken; Extreme versiyonu Adreno Neural Fusion, 8K 60 fps ve 4K 240 fps video kaydı gibi sınırları zorlayan teknolojileri beraberinde getiriyor.

Sahnede resmen duyurulan Xiaomi 18 serisi, iki çip stratejisinin ilk somut örneği oluyor. Xiaomi 18 Pro modeli standart Snapdragon 8 Elite Gen 6 kullanırken, Xiaomi 18 Pro Max ise Extreme Gen 6 işlemciden güç alıyor. Leica imzalı çift 200 MP kamera, 8.500 mAh silikon-karbon batarya ve arka gizlilik ekranı gibi özellikler Xiaomi 18 serisini öne çıkarıyor.

Etkinliğin bir diğer büyük sürprizi ise Google cephesinden geldi. Google, yeni amiral gemisi laptop kategorisi olan Googlebook modelini tanıttı. Snapdragon X Elite işlemcisinden güç alan, Android uygulamalarını yerleşik olarak çalıştıran ve Chromebook'lardan çok daha güçlü olan bu yeni cihazlar, Android ve PC ekosistemini kesintisiz bir şekilde bir araya getiriyor.

Cihaz içi yapay zeka (Agentic AI) vizyonu sayesinde Hexagon NPU, 30 milyar parametreli modelleri doğrudan telefon içinde çalıştırabiliyor. Bu yapay zeka ekosistemi sadece telefonlarla sınırlı kalmayıp Snapdragon Digital Chassis ile otomobillere ve Android XR altyapısıyla akıllı gözlüklere kadar geniş bir alana yayılıyor.

Snapdragon Summit 2026'nın ilk gününde öne çıkan tüm bu teknolojik gelişmeleri, performans verilerini ve gelecek vizyonunu sizler için derledik. Teknoloji dünyasındaki en son gelişmeleri kaçırmamak, Maui'den gelecek ikinci gün videolarını izlemek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın!