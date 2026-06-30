Snapdragon Summit 2026 tarihi açıklandı: Snapdragon 8 Elite Gen 6 geliyor!

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Tam Boyutta Gör Qualcomm, her yıl düzenlediği Snapdragon Summit etkinliğinin 2026 tarihlerini resmen duyurdu. Şirket, yeni nesil amiral gemisi mobil işlemcilerini 22-24 Eylül tarihleri arasında Hawaii'de tanıtacak. Yeni modeller arasında, merakla beklenen Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve 8 Elite Gen 6 Pro yer alıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisi geliyor

Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinlikte Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi duyurulmuş ve kısa süre içinde birçok Android amiral gemisi modelinde kullanılmaya başlanmıştı. Bu yıl ise sahneye Snapdragon 8 Elite Gen 6 ailesinin çıkması bekleniyor. Sızıntılara göre Qualcomm, ilk kez amiral gemisi mobil platformunu iki farklı model olarak sunacak.

SM8950 ve SM8975 kod adlarını taşıyan bu işlemcilerin Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro isimleriyle piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Her iki yonganın da TSMC'nin 2nm üretim süreciyle üretileceği belirtiliyor.

Sızıntılara göre Snapdragon 8 Elite Gen 6, Qualcomm'un yeni nesil Oryon işlemci çekirdeklerini kullanacak. İşlemcide 2+3+3 çekirdek dizilimi, 16 MB ortak L2 önbellek ve altı dilimli Adreno 845 grafik birimi bulunacağı belirtiliyor. Ayrıca LPDDR5X bellekler ve UFS 5.0 depolama standardı da desteklenecek. Daha üst seviyedeki Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro modeli ise Adreno 850 GPU ile gelecek.

5GHz frekansa ulaşan ilk mobil işlemci

Bu grafik biriminin 18 MB GMEM önbellek sunacağı, önceki nesle kıyasla GPU veri yolu genişliği ve bellek kapasitesinde yaklaşık yüzde 50 artış sağlayacağı iddia ediliyor. Pro modelin en dikkat çekici yeniliklerinden biri de LPDDR6 bellek desteği olabilir. İşlemcinin mevcut LPDDR5X standardının yanında yeni nesil LPDDR6 modüllerini de desteklemesi bekleniyor.

Saat hızlarında da önemli bir artış gündemde. Son iddialara göre Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun 5GHz seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor. Eğer bu gerçekleşirse, Qualcomm akıllı telefonlarda 5GHz sınırını aşan ilk mobil işlemciyi geliştirmiş olacak. Artan frekansın oluşturacağı ısıyı kontrol altında tutmak için ise yeni bir soğutma teknolojisinin kullanılacağı konuşuluyor.

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Sızdırılan blok diyagramına göre Qualcomm, Samsung'un Exynos 2600 işlemcisinde de yer aldığı belirtilen Heat Pass Block (HPB) teknolojisini kullanabilir. Bu sistemde işlemci paketinin üzerine yerleştirilen özel bir ısı dağıtıcı katman sayesinde oluşan sıcaklığın daha hızlı uzaklaştırılması hedefleniyor.

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