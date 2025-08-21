Snapdragon W5 ve W5+ Gen 2 tanıtıldı: Uydu bağlantısı ve dahası

Snapdragon W5+ Gen 2 neler sunuyor?
Qualcomm, Made by Google etkinliğinde Snapdragon W5+ Gen 2 ve W5 Gen 2 platformlarını detaylandırdı. Yonga setinin en büyük özelliği ise, uydu iletişimi desteği. Teknoloji, Skylo'nun Narrowband Non-Terrestrial Network teknolojisiyle birlikte çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar, mobil şebeke veya Wi-Fi kapsama alanı dışında olsalar bile acil mesaj gönderebiliyor.
Yeni platform, 4nm mimari üzerine inşa edildi. Qualcomm'un Location ML 3.0 sistemi sayesinde önceki nesle göre %50'ye varan GPS doğruluk artışı sunuluyor. Ayrıca RF Front End bileşenleri optimize edilerek boyut ve güç tüketiminde yaklaşık %20 düşüş elde edilmiş. Bu da daha ince tasarımlar ve daha uzun pil ömrü anlamına geliyor.
W5+ Gen 2 ile W5 Gen 2 arasındaki fark, düşük güçlü yardımcı işlemcinin yalnızca “+” sürümünde bulunması. Bu sayede üreticilere hem batarya ömrü hem de cihaz tasarımı tarafında esneklik sağlanıyor. Pixel Watch 4, Snapdragon W5 Gen 2 kullanan ilk akıllı saat olacak. Ancak önümüzdeki aylarda platformun daha fazla modele ulaşacağını söyleyelim.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.