    Snapdragon W5 ve W5+ Gen 2 tanıtıldı: Uydu bağlantısı ve dahası

    Qualcomm, Snapdragon W5+ Gen 2 ve W5 Gen 2 platformlarını tanıttı. Yeni yonga seti, uydu bağlantısı ve verimlilik odaklı yeniliklerle geliyor. İşte detaylar... 

    Snapdragon W5 ve W5+ Gen 2 tanıtıldı: Uydu bağlantısı ve dahası Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, giyilebilir cihaz ekosisteminde ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Daha önce akıllı gözlükler için Snapdragon AR1+ Gen 1 yongasını tanıtan şirket, şimdi de Snapdragon W5+ Gen 2 ve W5 Gen 2 platformlarını duyurdu. Yeni nesil yongalar, giyilebilir cihazlarda bağlantı, verimlilik ve güvenlik tarafında önemli geliştirmeler getiriyor. 

    Snapdragon W5+ Gen 2 neler sunuyor?

    Qualcomm, Made by Google etkinliğinde Snapdragon W5+ Gen 2 ve W5 Gen 2 platformlarını detaylandırdı. Yonga setinin en büyük özelliği ise, uydu iletişimi desteği. Teknoloji, Skylo'nun Narrowband Non-Terrestrial Network teknolojisiyle birlikte çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar, mobil şebeke veya Wi-Fi kapsama alanı dışında olsalar bile acil mesaj gönderebiliyor. 

    Yeni platform, 4nm mimari üzerine inşa edildi. Qualcomm'un Location ML 3.0 sistemi sayesinde önceki nesle göre %50'ye varan GPS doğruluk artışı sunuluyor. Ayrıca RF Front End bileşenleri optimize edilerek boyut ve güç tüketiminde yaklaşık %20 düşüş elde edilmiş. Bu da daha ince tasarımlar ve daha uzun pil ömrü anlamına geliyor.

    W5+ Gen 2 ile W5 Gen 2 arasındaki fark, düşük güçlü yardımcı işlemcinin yalnızca “+” sürümünde bulunması. Bu sayede üreticilere hem batarya ömrü hem de cihaz tasarımı tarafında esneklik sağlanıyor. Pixel Watch 4, Snapdragon W5 Gen 2 kullanan ilk akıllı saat olacak. Ancak önümüzdeki aylarda platformun daha fazla modele ulaşacağını söyleyelim.

    Altaicwolves 1 gün önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

