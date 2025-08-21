Snapdragon W5 ve W5+ Gen 2 tanıtıldı: Uydu bağlantısı ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm, giyilebilir cihaz ekosisteminde ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Daha önce akıllı gözlükler için Snapdragon AR1+ Gen 1 yongasını tanıtan şirket, şimdi de Snapdragon W5+ Gen 2 ve W5 Gen 2 platformlarını duyurdu. Yeni nesil yongalar, giyilebilir cihazlarda bağlantı, verimlilik ve güvenlik tarafında önemli geliştirmeler getiriyor.

Snapdragon W5+ Gen 2 neler sunuyor?

Qualcomm, Made by Google etkinliğinde Snapdragon W5+ Gen 2 ve W5 Gen 2 platformlarını detaylandırdı. Yonga setinin en büyük özelliği ise, uydu iletişimi desteği. Teknoloji, Skylo'nun Narrowband Non-Terrestrial Network teknolojisiyle birlikte çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar, mobil şebeke veya Wi-Fi kapsama alanı dışında olsalar bile acil mesaj gönderebiliyor.

Yeni platform, 4nm mimari üzerine inşa edildi. Qualcomm'un Location ML 3.0 sistemi sayesinde önceki nesle göre %50'ye varan GPS doğruluk artışı sunuluyor. Ayrıca RF Front End bileşenleri optimize edilerek boyut ve güç tüketiminde yaklaşık %20 düşüş elde edilmiş. Bu da daha ince tasarımlar ve daha uzun pil ömrü anlamına geliyor.

W5+ Gen 2 ile W5 Gen 2 arasındaki fark, düşük güçlü yardımcı işlemcinin yalnızca “+” sürümünde bulunması. Bu sayede üreticilere hem batarya ömrü hem de cihaz tasarımı tarafında esneklik sağlanıyor. Pixel Watch 4, Snapdragon W5 Gen 2 kullanan ilk akıllı saat olacak. Ancak önümüzdeki aylarda platformun daha fazla modele ulaşacağını söyleyelim.

