    Snapdragon X2 Elite Extreme Apple M5 ile karşılaştırıldı

    Snapdragon X2 Elite Extreme yeni testlerde, yeni testler Apple'ın M5 Pro ve M5 Max işlemcilerinin hâlâ önemli bir avantajı olduğunu ortaya koyuyor. İşte detaylar...

    Snapdragon X2 Elite Extreme Apple M5 ile karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un Windows dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Snapdragon X2 Elite ailesi için geri sayım sürüyor. Yeni nesil ARM tabanlı işlemciler, özellikle performans tarafında Apple Silicon ile rekabet etmeyi hedefliyor. Serinin tepe modeli Snapdragon X2 Elite Extreme ise son olarak performans testlerinde ortaya çıktı.

    X2 Elite Extreme M5 Pro & M5 Max ile karşılaştırıldı

    Son Geekbench 6 karşılaştırmalarına göre Apple'ın M5 serisi, Snapdragon tabanlı rakibine karşı belirgin bir avantaj sunuyor. Snapdragon X2 Elite Extreme testte 4.033 tek çekirdek ve 23.198 çok çekirdek puanı aldı. Bu skorlar önceki nesil Snapdragon X Elite'e göre önemli bir artış anlamına geliyor. İşlemci, 18 çekirdekli CPU yapısına ve Qualcomm'un üçüncü nesil Oryon çekirdek mimarisine dayanıyor.

    Ancak karşılaştırma Apple M5 Pro ve Apple M5 Max ile yapıldığında tablo değişiyor. M5 Pro aynı testte 4.242 tek çekirdek ve 28.111 çok çekirdek puanı elde ederek Snapdragon X2 Elite Extreme'i yaklaşık %21 çok çekirdek farkıyla geride bırakıyor. M5 Max ise 4.268 / 29.233 puanla farkı daha da açarak %26'ya kadar daha yüksek performans sunuyor.

    İlginç olan ise Apple'ın bir önceki nesil işlemcisi Apple M4 Max'in bile bazı senaryolarda Snapdragon X2 Elite Extreme'i geçebilmesi. M4 Max'in Geekbench sonuçları 4.049 tek çekirdek ve 26.509 çok çekirdek seviyesinde ölçülmüş durumda. Buna rağmen Snapdragon X2 Elite Extreme, Windows dizüstü bilgisayarlar için önemli bir sıçramayı temsil ediyor.

    Snapdragon X2 Elite Extreme Apple M5 ile karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör
    İşlemci özellikle ARM tabanlı Windows sistemlerinde yüksek performans sunmayı hedefliyor ve ilk testler bu alanda ciddi bir ilerleme olduğunu gösteriyor. Öte yandan uzmanlara göre bu sonuçlar Qualcomm'un Apple’a kıyasla henüz bir nesil geride olduğunu ortaya koyuyor.

    Apple uzun yıllardır kendi silikon tasarımlarını geliştirirken, Snapdragon X2 Elite Extreme şirketin tamamen özel CPU çekirdekleri kullandığı ikinci nesil dizüstü işlemcisi konumunda bulunuyor. Bu nedenle Qualcomm’un Apple seviyesine yaklaşabilmesi için birkaç nesil daha geliştirme yapması gerekebileceği belirtiliyor.

