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    Snapdragon X2 Elite Extreme rakiplerini ezdi geçti: AMD ve Intel'e büyük fark

    Snapdragon X2 Elite Extreme, yeni performans testlerinde Intel Core Ultra X9 388H ve AMD Ryzen AI 9 465'i geride bıraktı. İşlemci, bataryada Intel'i de geçti.  

    Snapdragon X2 Elite Extreme ezdi geçti: AMD ve Intel'e fark! Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon X2 Elite Extreme işlemcisi, performans testlerinde Intel ve AMD'nin rakip çözümlerini geride bıraktı. Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 ile Intel Core Ultra X9 388H ve AMD Ryzen AI 9 465'in karşılaştırıldığı testlerde Qualcomm'un işlemcisi özellikle çok çekirdekli performans ve yapay zeka tarafındaki sonuçlarıyla öne geçiyor.

    Snapdragon X2 Elite Extreme için kıyaslama sonuçları

    Testlerde Snapdragon X2 Elite Extreme, Geekbench 7'de Intel Core Ultra X9 388H'den %53'e, AMD Ryzen AI 9 465'ten ise %83'e kadar daha yüksek performans sundu. Cinebench 2026'nın çok çekirdekli render testinde ise Qualcomm işlemcisi her iki rakibini de %87'ye kadar geride bıraktı.

    Test edilen Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100, 12 Oryon Prime ve 6 Oryon Performance olmak üzere toplam 18 CPU çekirdeğine sahip. İşlemcinin maksimum frekansı 5 GHz seviyesine çıkarken grafik tarafında Adreno X2-90 GPU kullanılıyor. Qualcomm Hexagon NPU ise 80 TOPS yapay zeka performansı sunuyor. Test sisteminde 48 GB LPDDR5X bellek bulunuyor.

    Snapdragon X2 Elite Extreme ezdi geçti: AMD ve Intel'e fark! Tam Boyutta Gör
    Intel Core Ultra X9 388H ise 4 performans, 8 verimlilik ve 4 düşük güç verimlilik çekirdeğinden oluşan toplam 16 çekirdekli bir yapıya sahip. Maksimum 5,1 GHz frekans sunan işlemciye Arc B390 GPU ve 50 TOPS kapasiteli NPU eşlik ediyor. Intel tabanlı sistemde 32 GB LPDDR5X bellek kullanılıyor. AMD Ryzen AI 9 465 tarafında ise 4 Zen 5 ve 6 Zen 5c olmak üzere 10 çekirdek bulunuyor.

    İşlemcinin maksimum frekansı 5GHz seviyesinde. Sistemde Radeon 880M GPU, 50 TOPS kapasiteli XDNA 2 NPU ve 32 GB LPDDR5X bellek yer alıyor. Yapay zeka testleri de Qualcomm çözümünün önemli bir avantaj sağladığını gösterdi. Procyon AI Computer Vision testinde Snapdragon X2 Elite Extreme, Intel Core Ultra X9 388H'in yaklaşık iki katı, AMD Ryzen AI 9 465'in ise yaklaşık 2,4 katı performans sundu.

    Yarı fiyatına daha yüksek performans

    Yeni testlerde dikkat çeken bir diğer sonuç güç tüketimi tarafında ortaya çıktı. Snapdragon X2 Elite Extreme ile çalışan sistem, dengeli güç modunda ve bataryadan çalışırken Intel sistemini fişe takılı ve "En Yüksek Performans" modunda geride bıraktı. Qualcomm tabanlı sistem, CPU ve yapay zeka testlerinin tamamında Intel sistemden daha yüksek sonuç elde etti.

    Fiyat-performans tarafında da Snapdragon X2 Elite Extreme avantajlı görünüyor. Qualcomm işlemcili sistemlerin fiyatı 1.699 dolardan başlarken Intel Core Ultra X9 388H tabanlı sistemin fiyatı yaklaşık 2.299 dolar seviyesinde. Bununla birlikte söz konusu sonuçların Signal65'in gerçekleştirdiği testlere dayandığı ve gerçek kullanım performansının uygulamaya, işletim sistemine ve cihaz tasarımına göre değişebileceği de belirtmek gerekiyor.

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    üye ol kazan volim sarhoş eder mi boğazımda balgam var yutkunuyorum gitmiyor 600 cc motor paxton bisiklet

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