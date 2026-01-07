Snapdragon X2 Elite Extreme işlemcili Asus Zenbook A16 tanıtıldı: Sadece 1,2 kg ağırlığında

Asus, geçtiğimiz yıl Zenbook S14’e alternatif olarak, Snapdragon işlemcili ve hafif yapılı Zenbook A14 modelini tanıtmıştı. CES 2026 kapsamında ise bu model, “çok günlük” pil ömrü vaat eden Snapdragon X2 Elite donanımıyla yenilendi. Bununla da yetinmeyen şirket, seriye daha büyük ekranlı bir seçenek ekleyerek Zenbook A16 modelini duyurdu.
Asus Zenbook A16 neler sunuyor?
Asus, Zenbook A16’nın bu çeyrek içinde satışa çıkmasını planlıyor. Ancak şu an için net çıkış tarihi ve fiyat bilgisi paylaşılmış değil.