Snapdragon X2 Elite Extreme işlemcili Asus Zenbook A16 tanıtıldı: Sadece 1,2 kg ağırlığında

Tam Boyutta Gör Asus, Zenbook A serisini, daha büyük ekranlı yeni bir modelle genişletti. Qualcomm’un en güncel Snapdragon X2 Elite Extreme işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayar, 16 inç ekranına rağmen oldukça hafif kalmayı başarıyor.

Asus, geçtiğimiz yıl Zenbook S14’e alternatif olarak, Snapdragon işlemcili ve hafif yapılı Zenbook A14 modelini tanıtmıştı. CES 2026 kapsamında ise bu model, “çok günlük” pil ömrü vaat eden Snapdragon X2 Elite donanımıyla yenilendi. Bununla da yetinmeyen şirket, seriye daha büyük ekranlı bir seçenek ekleyerek Zenbook A16 modelini duyurdu.

Asus Zenbook A16 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Yeni Zenbook A16, tasarım açısından Zenbook S16’dan izler taşıyor. İnce ve şık kasası, yüksek kapasiteli bataryası ve çift fanlı soğutma sistemiyle dikkat çekiyor. Asus, bu modelde 3K çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına sahip ve 1.100 nit parlaklığa ulaşabilen OLED ekran, 70 Wh batarya ve Wi-Fi 7 desteği sunuyor. Daha önce de kullanılan Ceraluminium kasa, akıllı dokunmatik yüzey ve leke tutmayan tuş kaplamaları bu modelde de yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında Zenbook A16, 18 Oryon çekirdekli ve 65 W TDP değerine sahip Snapdragon X2 Elite Extreme işlemci, 48 GB RAM ve 1 TB SSD seçenekleriyle geliyor. Tüm bu bileşenler, 1,2 kg ağırlığında ve 13,8–16,5 mm kalınlığında bir gövdeye sığdırılmış. Bağlantı noktaları arasında HDMI 2.1, USB4, USB-A ve SD 4.0 kart okuyucu bulunuyor.

Asus, Zenbook A16’nın bu çeyrek içinde satışa çıkmasını planlıyor. Ancak şu an için net çıkış tarihi ve fiyat bilgisi paylaşılmış değil.

