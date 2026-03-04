Giriş
    Snapdragon X2 Elite Extreme test edildi: Rakipsiz olabilir

    Qualcomm'un yeni Snapdragon X2 Elite Extreme işlemcisi Geekbench'te göründü. Sızan sonuçlar, Apple M4 Max ve üst düzey x86 rakiplerine karşı iddialı bir tablo çiziyor.

    Snapdragon X2 Elite Extreme test edildi: Rakipsiz olabilir Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un Windows dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Snapdragon X2 Elite ailesi için geri sayım başladı. Son olarak serinin tepe modeli X2 Elite Extreme, Geekbench'te test edildi. Erken sonuçlara göre Apple M4 Max'e rakip geliyor.

    Rakipsiz olabilir

    Geekbench 6.6.0 testinde Snapdragon X2 Elite Extreme, tek çekirdekte 4.033, çok çekirdekte ise 23.198 puan aldı. Kıyaslayacak olursak, ek çekirdek performansı, Apple'ın Apple M4 Max işlemcisini geride bırakıyor. M4 Max genellikle aynı testte 3.800-3.900 bandında skor alıyor. Çok çekirdek tarafında ise Apple hâlâ avantajlı. Apple M4 Max yaklaşık 25.700 puan seviyesinde konumlanırken, Qualcomm'un yeni yongası aradaki farkı önemli ölçüde kapatmış durumda.

    Snapdragon X2 Elite Extreme test edildi: Rakipsiz olabilir Tam Boyutta Gör
    Windows cephesindeki rakiplerle kıyaslandığında tablo daha net. AMD'nin üst seviye Strix Halo çözümleri yaklaşık 2.900 / 18.000 bandında sonuç verirken, Intel'in Core Ultra X9 388H Panther Lake modeli 3.000 / 17.800 civarında kalıyor. Bu da X2 Elite Extreme'in Windows-on-Arm performansında belirgin bir sıçrama sunacağı anlamına geliyor.

    GPU ve NPU tarafında sıçrama

    Grafik tarafında ise işlemciye eşlik eden Adreno X2-90 GPU (16 hesap birimi), Geekbench OpenCL testinde 44.786 puan elde etti. Bu skor, önceki Snapdragon X Elite grafik sonuçlarının neredeyse iki katına işaret ediyor. Kaçıranlar için X2 Elite,  güncellenmiş Oryon CPU mimarisine dayanıyor. 18 çekirdekli tasarımın, prime çekirdeklerde 5.0 GHz’e kadar çıkabildiği belirtiliyor.

    Ayrıca 80 TOPS seviyesinde bir NPU da yapay zekâ iş yükleri için entegre edilmiş durumda. Elbette bunlar erken ve sızıntı niteliğindeki sonuçlar. Ancak üretim sürümleri bu seviyeye yakın performans sunarsa, Snapdragon X2 Elite Extreme Qualcomm'un şimdiye kadarki en güçlü Windows dizüstü hamlesi olabilir. 

