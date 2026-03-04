Snapdragon X2 Elite Extreme test edildi: Rakipsiz olabilir

Rakipsiz olabilir
Geekbench 6.6.0 testinde Snapdragon X2 Elite Extreme, tek çekirdekte 4.033, çok çekirdekte ise 23.198 puan aldı. Kıyaslayacak olursak, ek çekirdek performansı, Apple'ın Apple M4 Max işlemcisini geride bırakıyor. M4 Max genellikle aynı testte 3.800-3.900 bandında skor alıyor. Çok çekirdek tarafında ise Apple hâlâ avantajlı. Apple M4 Max yaklaşık 25.700 puan seviyesinde konumlanırken, Qualcomm'un yeni yongası aradaki farkı önemli ölçüde kapatmış durumda.
GPU ve NPU tarafında sıçrama
Grafik tarafında ise işlemciye eşlik eden Adreno X2-90 GPU (16 hesap birimi), Geekbench OpenCL testinde 44.786 puan elde etti. Bu skor, önceki Snapdragon X Elite grafik sonuçlarının neredeyse iki katına işaret ediyor. Kaçıranlar için X2 Elite, güncellenmiş Oryon CPU mimarisine dayanıyor. 18 çekirdekli tasarımın, prime çekirdeklerde 5.0 GHz’e kadar çıkabildiği belirtiliyor.
Ayrıca 80 TOPS seviyesinde bir NPU da yapay zekâ iş yükleri için entegre edilmiş durumda. Elbette bunlar erken ve sızıntı niteliğindeki sonuçlar. Ancak üretim sürümleri bu seviyeye yakın performans sunarsa, Snapdragon X2 Elite Extreme Qualcomm'un şimdiye kadarki en güçlü Windows dizüstü hamlesi olabilir.