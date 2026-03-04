Snapdragon X2 Elite Extreme test edildi: Rakipsiz olabilir

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un Windows dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Snapdragon X2 Elite ailesi için geri sayım başladı. Son olarak serinin tepe modeli X2 Elite Extreme, Geekbench'te test edildi. Erken sonuçlara göre Apple M4 Max'e rakip geliyor.

Rakipsiz olabilir

Geekbench 6.6.0 testinde Snapdragon X2 Elite Extreme, tek çekirdekte 4.033, çok çekirdekte ise 23.198 puan aldı. Kıyaslayacak olursak, ek çekirdek performansı, Apple'ın Apple M4 Max işlemcisini geride bırakıyor. M4 Max genellikle aynı testte 3.800-3.900 bandında skor alıyor. Çok çekirdek tarafında ise Apple hâlâ avantajlı. Apple M4 Max yaklaşık 25.700 puan seviyesinde konumlanırken, Qualcomm'un yeni yongası aradaki farkı önemli ölçüde kapatmış durumda.

Tam Boyutta Gör Windows cephesindeki rakiplerle kıyaslandığında tablo daha net. AMD'nin üst seviye Strix Halo çözümleri yaklaşık 2.900 / 18.000 bandında sonuç verirken, Intel'in Core Ultra X9 388H Panther Lake modeli 3.000 / 17.800 civarında kalıyor. Bu da X2 Elite Extreme'in Windows-on-Arm performansında belirgin bir sıçrama sunacağı anlamına geliyor.

GPU ve NPU tarafında sıçrama

Grafik tarafında ise işlemciye eşlik eden Adreno X2-90 GPU (16 hesap birimi), Geekbench OpenCL testinde 44.786 puan elde etti. Bu skor, önceki Snapdragon X Elite grafik sonuçlarının neredeyse iki katına işaret ediyor. Kaçıranlar için X2 Elite, güncellenmiş Oryon CPU mimarisine dayanıyor. 18 çekirdekli tasarımın, prime çekirdeklerde 5.0 GHz’e kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Snapdragon X2 Elite test edildi: Apple M5'i geride bırakıyor 3 hf. önce eklendi

Ayrıca 80 TOPS seviyesinde bir NPU da yapay zekâ iş yükleri için entegre edilmiş durumda. Elbette bunlar erken ve sızıntı niteliğindeki sonuçlar. Ancak üretim sürümleri bu seviyeye yakın performans sunarsa, Snapdragon X2 Elite Extreme Qualcomm'un şimdiye kadarki en güçlü Windows dizüstü hamlesi olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Snapdragon X2 Elite Extreme test edildi: Rakipsiz olabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: