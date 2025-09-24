Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon X2 Elite Extreme ve X2 Elite tanıtıldı: Windows için en hızlısı

    Qualcomm, Snapdragon X2 Elite Extreme ve X2 Elite işlemcilerini tanıttı. Yeni nesil platformlar yüksek performans, uzun pil ömrü ve güçlü yapay zeka desteğiyle Windows PC’lere geliyor.

    Snapdragon X2 Elite Extreme ve X2 Elite tanıtıldı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Hawaii’de düzenlediği etkinlikte Snapdragon X2 Elite Extreme ve Snapdragon X2 Elite işlemcilerini tanıtarak Windows bilgisayarlar için şimdiye kadarki en güçlü çözümlerini duyurdu. Şirket, bu yeni nesil platformların yalnızca hız değil, uzun pil ömrü ve yapay zeka odaklı yeteneklerle de öne çıkacağını söylüyor. Qualcomm, Snapdragon X2 Elite platformunu “Windows PC'ler için en hızlı, en güçlü ve en verimli işlemciler” olarak lanse ediyor.

    “Windows PC'ler için en hızlısı”

    Serinin amiral gemisi olan Snapdragon X2 Elite Extreme, özellikle profesyonel kullanıcıları hedefliyor. Büyük veri işleme, bilimsel hesaplamalar veya yüksek çözünürlüklü medya düzenleme gibi yoğun işlem gücü isteyen senaryolarda dikkat çekiyor. Qualcomm’un geliştirdiği 3. nesil Oryon CPU, rakiplerine göre aynı güç seviyesinde yüzde 75’e varan performans artışı getiriyor. Grafik tarafında ise yeni Adreno GPU mimarisi, önceki nesle kıyasla 2,3 kat daha verimli çalışıyor. Qualcomm, Extreme modeli için “birkaç gün süren pil ömrü” vurgusunu yapıyor.

    Yapay zeka tarafında ise 80 TOPS işlem kapasitesine sahip Hexagon NPU bulunuyor. Yeni NPU, Copilot Plus dizüstü bilgisayarlarda bugüne kadar sunulan en yüksek hız seviyesine sahip. Karşılaştırma açısından önceki nesil X Elite platformundaki NPU, 45 TOPS AI işlem kapasitesi sunuyordu. AMD Ryzen Al Max+ 395 ise 50 TOPS’luk NPU’ya sahipti.

    Daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Snapdragon X2 Elite ise çoklu görevlerde yüksek verimlilik sağlamak üzere ön plana çıkartılıyor. Bu model, önceki nesle göre yüzde 31 daha hızlı çalışıyor ve yüzde 43 daha az enerji harcıyor. Dolayısıyla bu modelin daha çok ince ve hafif bilgisayarlarda kullanılması ve uzun pil ömrü vadetmesi bekleniyor.

    Snapdragon X2 Elite serisi işlemcilerle donatılmış ilk Windows bilgisayarların 2026’nın ilk yarısında satışa çıkması bekleniyor.

    Snapdragon X2 Elite Extreme teknik özellikleri

    Snapdragon X2 Elite Extreme ve X2 Elite tanıtıldı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    • CPU
      • Çekirdek Yapısı: 12 Prime + 6 Performance çekirdek
      • Mimari: 64-bit
      • Saat Hızı: Tek/çift çekirdekte 5.0 GHz’e kadar, çok çekirdekte 4.4 GHz’e kadar
      • Önbellek: 53 MB’a kadar
      • Parça Numaraları: X2E-96-100 (Ultimate), X2E-88-100, X2E-80-100
    • GPU
      • Desteklenen API’ler: DirectX® 12.2, Vulkan® 1.4, OpenCL™ 3.0
      • Saat Hızı: 1.85 GHz’e kadar (X2E-96-100 ve X2E-88-100), 1.70 GHz’e kadar (X2E-80-100)
      • Parça Numaraları: X2-907, X2-858
    • NPU
      • İşlem Gücü: 80 TOPS’a kadar
      • Parça Numaraları: X2E-80-100, X2E-88-100, X2E-96-100
    • Bellek
      • Tür: LPDDR5x
      • Transfer Hızı: 9523 MT/s’ye kadar
      • Bant Genişliği: 228 GB/s’ye kadar
      • Kapasite: 128 GB üzeri
      • Veri Yolu Genişliği: 192 bit’e kadar
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şahsi hesaba yüklü para gelmesi hindi füme zararlı mı asansör aylık bakımı zorunlu mu park halindeki araca ceza yazılır mı telefonda uçak modu kapanmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum