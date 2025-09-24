Snapdragon X2 Elite Extreme ve X2 Elite tanıtıldı: Windows için en hızlısı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Qualcomm, Hawaii’de düzenlediği etkinlikte Snapdragon X2 Elite Extreme ve Snapdragon X2 Elite işlemcilerini tanıtarak Windows bilgisayarlar için şimdiye kadarki en güçlü çözümlerini duyurdu. Şirket, bu yeni nesil platformların yalnızca hız değil, uzun pil ömrü ve yapay zeka odaklı yeteneklerle de öne çıkacağını söylüyor. Qualcomm, Snapdragon X2 Elite platformunu “Windows PC'ler için en hızlı, en güçlü ve en verimli işlemciler” olarak lanse ediyor.

“Windows PC'ler için en hızlısı”

Serinin amiral gemisi olan Snapdragon X2 Elite Extreme, özellikle profesyonel kullanıcıları hedefliyor. Büyük veri işleme, bilimsel hesaplamalar veya yüksek çözünürlüklü medya düzenleme gibi yoğun işlem gücü isteyen senaryolarda dikkat çekiyor. Qualcomm’un geliştirdiği 3. nesil Oryon CPU, rakiplerine göre aynı güç seviyesinde yüzde 75’e varan performans artışı getiriyor. Grafik tarafında ise yeni Adreno GPU mimarisi, önceki nesle kıyasla 2,3 kat daha verimli çalışıyor. Qualcomm, Extreme modeli için “birkaç gün süren pil ömrü” vurgusunu yapıyor.

Yapay zeka tarafında ise 80 TOPS işlem kapasitesine sahip Hexagon NPU bulunuyor. Yeni NPU, Copilot Plus dizüstü bilgisayarlarda bugüne kadar sunulan en yüksek hız seviyesine sahip. Karşılaştırma açısından önceki nesil X Elite platformundaki NPU, 45 TOPS AI işlem kapasitesi sunuyordu. AMD Ryzen Al Max+ 395 ise 50 TOPS’luk NPU’ya sahipti.

Daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Snapdragon X2 Elite ise çoklu görevlerde yüksek verimlilik sağlamak üzere ön plana çıkartılıyor. Bu model, önceki nesle göre yüzde 31 daha hızlı çalışıyor ve yüzde 43 daha az enerji harcıyor. Dolayısıyla bu modelin daha çok ince ve hafif bilgisayarlarda kullanılması ve uzun pil ömrü vadetmesi bekleniyor.

Snapdragon X2 Elite serisi işlemcilerle donatılmış ilk Windows bilgisayarların 2026’nın ilk yarısında satışa çıkması bekleniyor.

Snapdragon X2 Elite Extreme teknik özellikleri

Tam Boyutta Gör

CPU Çekirdek Yapısı: 12 Prime + 6 Performance çekirdek Mimari: 64-bit Saat Hızı: Tek/çift çekirdekte 5.0 GHz’e kadar, çok çekirdekte 4.4 GHz’e kadar Önbellek: 53 MB’a kadar Parça Numaraları: X2E-96-100 (Ultimate), X2E-88-100, X2E-80-100

GPU Desteklenen API’ler: DirectX® 12.2, Vulkan® 1.4, OpenCL™ 3.0 Saat Hızı: 1.85 GHz’e kadar (X2E-96-100 ve X2E-88-100), 1.70 GHz’e kadar (X2E-80-100) Parça Numaraları: X2-907, X2-858

NPU İşlem Gücü: 80 TOPS’a kadar Parça Numaraları: X2E-80-100, X2E-88-100, X2E-96-100

Bellek Tür: LPDDR5x Transfer Hızı: 9523 MT/s’ye kadar Bant Genişliği: 228 GB/s’ye kadar Kapasite: 128 GB üzeri Veri Yolu Genişliği: 192 bit’e kadar



