Snapdragon X2 Elite Extreme ve X2 Elite tanıtıldı: Windows için en hızlısı

“Windows PC'ler için en hızlısı”
Serinin amiral gemisi olan Snapdragon X2 Elite Extreme, özellikle profesyonel kullanıcıları hedefliyor. Büyük veri işleme, bilimsel hesaplamalar veya yüksek çözünürlüklü medya düzenleme gibi yoğun işlem gücü isteyen senaryolarda dikkat çekiyor. Qualcomm’un geliştirdiği 3. nesil Oryon CPU, rakiplerine göre aynı güç seviyesinde yüzde 75’e varan performans artışı getiriyor. Grafik tarafında ise yeni Adreno GPU mimarisi, önceki nesle kıyasla 2,3 kat daha verimli çalışıyor. Qualcomm, Extreme modeli için “birkaç gün süren pil ömrü” vurgusunu yapıyor.
Yapay zeka tarafında ise 80 TOPS işlem kapasitesine sahip Hexagon NPU bulunuyor. Yeni NPU, Copilot Plus dizüstü bilgisayarlarda bugüne kadar sunulan en yüksek hız seviyesine sahip. Karşılaştırma açısından önceki nesil X Elite platformundaki NPU, 45 TOPS AI işlem kapasitesi sunuyordu. AMD Ryzen Al Max+ 395 ise 50 TOPS’luk NPU’ya sahipti.
Daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Snapdragon X2 Elite ise çoklu görevlerde yüksek verimlilik sağlamak üzere ön plana çıkartılıyor. Bu model, önceki nesle göre yüzde 31 daha hızlı çalışıyor ve yüzde 43 daha az enerji harcıyor. Dolayısıyla bu modelin daha çok ince ve hafif bilgisayarlarda kullanılması ve uzun pil ömrü vadetmesi bekleniyor.
Snapdragon X2 Elite serisi işlemcilerle donatılmış ilk Windows bilgisayarların 2026’nın ilk yarısında satışa çıkması bekleniyor.
Snapdragon X2 Elite Extreme teknik özellikleri
- CPU
- Çekirdek Yapısı: 12 Prime + 6 Performance çekirdek
- Mimari: 64-bit
- Saat Hızı: Tek/çift çekirdekte 5.0 GHz’e kadar, çok çekirdekte 4.4 GHz’e kadar
- Önbellek: 53 MB’a kadar
- Parça Numaraları: X2E-96-100 (Ultimate), X2E-88-100, X2E-80-100
- GPU
- Desteklenen API’ler: DirectX® 12.2, Vulkan® 1.4, OpenCL™ 3.0
- Saat Hızı: 1.85 GHz’e kadar (X2E-96-100 ve X2E-88-100), 1.70 GHz’e kadar (X2E-80-100)
- Parça Numaraları: X2-907, X2-858
- NPU
- İşlem Gücü: 80 TOPS’a kadar
- Parça Numaraları: X2E-80-100, X2E-88-100, X2E-96-100
- Bellek
- Tür: LPDDR5x
- Transfer Hızı: 9523 MT/s’ye kadar
- Bant Genişliği: 228 GB/s’ye kadar
- Kapasite: 128 GB üzeri
- Veri Yolu Genişliği: 192 bit’e kadar