Snapdragon X2 Elite test edildi: Apple M5'i geride bırakıyor

Snapdragon X2 Elite test edildi
Yapılan testler, ASUS tarafından Hardware Canucks ekibine sağlanan Snapdragon X2 Elite tabanlı Zenbook üzerinde gerçekleştirilmiş. Ayrıca Snapdragon X2 Elite'in testlerde 31W güç tüketimiyle çalıştığı, Apple M5'in ise 26W seviyesinde konumlandığı belirtiliyor. Ancak aradaki yalnızca 5W'lık farkla Qualcomm'un beş testin üçünde M5'i geride bıraktığını görüyoruz. Bunun yanında yeni nesil yonga, Snapdragon X Elite karşısında belirgin bir üstünlük kuruyor.
|-
|DaVinci Resolve 20.3 (Düşük Daha iyi)
|Handbrake
|Blender 5.01 (Düşük Daha iyi)
|Cinebench 2024 (multi-core)
|Cinebench 2024 (single-core)
|Snapdragon X2 Elite
|22:06
|3:29
|3:31
|1,432
|146
|Snapdragon X Elite
|33:16
|5:32
|5:24
|963
|108
|Apple M5
|09:43
|5:14
|5:33
|1,153
|200
Cinebench 2024 tek çekirdek testinde Snapdragon X2 Elite 146 puan alarak X Elite'e göre yüzde 35’lik bir artış sunuyor. Çok çekirdek tarafında ise 1.432 puanlık skorla M5'in önüne geçerken, selefine kıyasla yaklaşık yüzde 49'luk bir performans farkı ortaya koyuyor. Blender, Handbrake ve DaVinci Resolve gibi yük altında çalışan uygulamalarda da Snapdragon X2 Elite'in belirgin şekilde daha kısa işlem süreleri sunduğu ortaya çıktı.
DaVinci Resolve testinde Apple M5'in hâlâ ciddi bir avantaja sahip olduğu görülse de, genel tablo Qualcomm'un özellikle çok çekirdekli iş yüklerinde mesafeyi kapattığını gösteriyor. Pil ömrüne dair herhangi bir ölçüm ise paylaşılmadı. Nihai tabloyu ise ancak ticari sürümlerin piyasaya çıkmasıyla görmek mümkün olacak.