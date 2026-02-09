Giriş
    Snapdragon X2 Elite test edildi: Apple M5'i geride bırakıyor

    Snapdragon X2 Elite'e ait, erken dönem test sonuçları paylaşıldı. Yeni işlemci, bazı senaryolarda Apple M5'i geride bırakırken Snapdragon X Elite'e kıyasla ciddi bir performans artışı sunuyor.

    Snapdragon X2 Elite test edildi: Apple M5'i geride bırakıyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un Windows dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Snapdragon X2 Elite'e ait ilk CPU ve GPU testleri paylaşıldı. Daha önce tanıtılan X Elite platformunun üzerine inşa edilen yeni yonga, erken benchmark sonuçlarına göre hem selefine hem de Apple'ın M5 işlemcisine karşı oldukça iddialı geliyor.

    Snapdragon X2 Elite test edildi

    Yapılan testler, ASUS tarafından Hardware Canucks ekibine sağlanan Snapdragon X2 Elite tabanlı Zenbook üzerinde gerçekleştirilmiş. Ayrıca Snapdragon X2 Elite'in testlerde 31W güç tüketimiyle çalıştığı, Apple M5'in ise 26W seviyesinde konumlandığı belirtiliyor. Ancak aradaki yalnızca 5W'lık farkla Qualcomm'un beş testin üçünde M5'i geride bıraktığını görüyoruz. Bunun yanında yeni nesil yonga, Snapdragon X Elite karşısında belirgin bir üstünlük kuruyor.

    - DaVinci Resolve 20.3 (Düşük Daha iyi) Handbrake Blender 5.01 (Düşük Daha iyi) Cinebench 2024 (multi-core) Cinebench 2024 (single-core)
    Snapdragon X2 Elite 22:06 3:29 3:31 1,432 146
    Snapdragon X Elite 33:16 5:32 5:24 963 108
    Apple M5 09:43 5:14 5:33 1,153 200

    Cinebench 2024 tek çekirdek testinde Snapdragon X2 Elite 146 puan alarak X Elite'e göre yüzde 35’lik bir artış sunuyor. Çok çekirdek tarafında ise 1.432 puanlık skorla M5'in önüne geçerken, selefine kıyasla yaklaşık yüzde 49'luk bir performans farkı ortaya koyuyor. Blender, Handbrake ve DaVinci Resolve gibi yük altında çalışan uygulamalarda da Snapdragon X2 Elite'in belirgin şekilde daha kısa işlem süreleri sunduğu ortaya çıktı.

    DaVinci Resolve testinde Apple M5'in hâlâ ciddi bir avantaja sahip olduğu görülse de, genel tablo Qualcomm'un özellikle çok çekirdekli iş yüklerinde mesafeyi kapattığını gösteriyor. Pil ömrüne dair herhangi bir ölçüm ise paylaşılmadı. Nihai tabloyu ise ancak ticari sürümlerin piyasaya çıkmasıyla görmek mümkün olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
