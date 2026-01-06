Snapdragon X2 Plus tanıtıldı: Uygun fiyatlı dizüstülere geliyor

Snapdragon X2 Plus tanıtıldı
Snapdragon X2 Plus, 3nm üretim sürecine sahip ve Qualcomm'un üçüncü nesil özel Kryo çekirdeklerini kullanıyor. İşlemci, 6 ve 10 çekirdekli iki farklı varyantla sunuluyor. Her iki versiyon da 4.0 GHz'e kadar boost frekansına ulaşabiliyor. 10 çekirdekli model 34 MB önbellek sunarken, 6 çekirdekli sürümde bu değer 22 MB seviyesinde önbellek bulunacak.
GPU tarafında da belirgin bir ayrım söz konusu. Her iki model dilimli mimariye sahip grafik birimini kullanıyor ancak 10 çekirdekli X2 Plus’ta GPU frekansı 1.7 GHz’e kadar çıkıyor. 6 çekirdekli versiyon ise 900 MHz GPU frekansıyla konumlanıyor. Qualcomm verilerine göre grafik performansı, önceki Snapdragon X Plus'a kıyasla 10 çekirdekli modelde %29, 6 çekirdekli modelde ise %39 artış gösteriyor.
CPU performansında da tablo benzer. Snapdragon X2 Plus, Snapdragon X Plus'a kıyasla %35'e varan tek çekirdek kazanımı sunuyor. Yapay zeka tarafında ise 80 TOPs seviyesinde NPU gücü sunacak. Qualcomm, bu NPU'nun önceki nesle göre %78 daha hızlı çalıştığını belirtiyor. Aynı zamanda yeni platform %43 daha düşük güç tüketiyor. Bu da pil ömrü açısından önemli bir avantaj sunacak.
|Özellik
|Snapdragon X2 Plus (10 çekirdek)
|Snapdragon X2 Plus (6 çekirdek)
|Üretim süreci
|3 nm
|3 nm
|CPU çekirdek sayısı
|10 çekirdek
|6 çekirdek
|CPU mimarisi
|3. nesil özel Kryo
|3. nesil özel Kryo
|Maks. boost frekansı
|4.0 GHz
|4.0 GHz
|Toplam önbellek
|34 MB
|22 MB
|GPU frekansı
|1.7 GHz
|900 MHz
|NPU performansı
|80 TOPs
|80 TOPs
|Bellek desteği
|LPDDR5X
|LPDDR5X
|Ekran desteği
|4K @144Hz
|4K @144Hz
|Harici ekran
|3× 4K @144Hz / 5K @60Hz
|3× 4K @144Hz / 5K @60Hz
|Video desteği
|AV1 encode / decode
|AV1 encode / decode
|Kablosuz bağlantı
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|5G modem
|Snapdragon X75 (opsiyonel)
|Snapdragon X75 (opsiyonel)
Multimedya ve bağlantı özellikleri tarafında Snapdragon X2 Plus oldukça iddialı. Platform, 144 Hz'de 4K ekran desteği, üç adede kadar harici 4K/144 Hz monitör veya 5K/60 Hz çıkış, AV1 kodlama/çözme, 36 MP’ye kadar tekli veya çift kamera ve 4K/30fps video kaydı sunuyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, LPDDR5X bellek, aptX ses desteği ve opsiyonel Snapdragon X75 5G modem de sunulan özellikler arasında.
Genel tabloya bakıldığında Snapdragon X2 Plus, Elite serisinin altında konumlansa da performans, yapay zeka ve güç verimliliği dengesini daha geniş bir kullanıcı kitlesine taşımayı amaçlıyor.