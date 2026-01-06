Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon X2 Plus tanıtıldı: Uygun fiyatlı dizüstülere geliyor

    Qualcomm, Snapdragon X2 Plus işlemcisini resmen tanıttı. 3nm üretim süreci, 4.0 GHz boost hızları ve %43'e varan güç tasarrufu ile geliyor. Uygun fiyatlı ARM dizüstülerde sunulacak.

    Snapdragon X2 Plus tanıtıldı: Uygun fiyatlı dizüstülere geliyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Snapdragon X2 Elite serisinin altına konumlandırdığı Snapdragon X2 Plus modelini resmen duyurdu. Yeni platform, daha erişilebilir Windows on ARM dizüstülere performans ve verimlilik getirmeyi hedefliyor. İlk X2 Plus tabanlı bilgisayarlar ise CES 2026'da sahneye çıkacak. İşte Snapdragon X2 Plus özellikleri 

    Snapdragon X2 Plus tanıtıldı

    Snapdragon X2 Plus, 3nm üretim sürecine sahip ve Qualcomm'un üçüncü nesil özel Kryo çekirdeklerini kullanıyor. İşlemci, 6 ve 10 çekirdekli iki farklı varyantla sunuluyor. Her iki versiyon da 4.0 GHz'e kadar boost frekansına ulaşabiliyor. 10 çekirdekli model 34 MB önbellek sunarken, 6 çekirdekli sürümde bu değer 22 MB seviyesinde önbellek bulunacak.

    GPU tarafında da belirgin bir ayrım söz konusu. Her iki model dilimli mimariye sahip grafik birimini kullanıyor ancak 10 çekirdekli X2 Plus’ta GPU frekansı 1.7 GHz’e kadar çıkıyor. 6 çekirdekli versiyon ise 900 MHz GPU frekansıyla konumlanıyor. Qualcomm verilerine göre grafik performansı, önceki Snapdragon X Plus'a kıyasla 10 çekirdekli modelde %29, 6 çekirdekli modelde ise %39 artış gösteriyor.

    CPU performansında da tablo benzer. Snapdragon X2 Plus, Snapdragon X Plus'a kıyasla %35'e varan tek çekirdek kazanımı sunuyor. Yapay zeka tarafında ise 80 TOPs seviyesinde NPU gücü sunacak. Qualcomm, bu NPU'nun önceki nesle göre %78 daha hızlı çalıştığını belirtiyor. Aynı zamanda yeni platform %43 daha düşük güç tüketiyor. Bu da pil ömrü açısından önemli bir avantaj sunacak.

    Özellik Snapdragon X2 Plus (10 çekirdek) Snapdragon X2 Plus (6 çekirdek)
    Üretim süreci 3 nm 3 nm
    CPU çekirdek sayısı 10 çekirdek 6 çekirdek
    CPU mimarisi 3. nesil özel Kryo 3. nesil özel Kryo
    Maks. boost frekansı 4.0 GHz 4.0 GHz
    Toplam önbellek 34 MB 22 MB
    GPU frekansı 1.7 GHz 900 MHz
    NPU performansı 80 TOPs 80 TOPs
    Bellek desteği LPDDR5X LPDDR5X
    Ekran desteği 4K @144Hz 4K @144Hz
    Harici ekran 3× 4K @144Hz / 5K @60Hz 3× 4K @144Hz / 5K @60Hz
    Video desteği AV1 encode / decode AV1 encode / decode
    Kablosuz bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
    5G modem Snapdragon X75 (opsiyonel) Snapdragon X75 (opsiyonel)

    Multimedya ve bağlantı özellikleri tarafında Snapdragon X2 Plus oldukça iddialı. Platform, 144 Hz'de 4K ekran desteği, üç adede kadar harici 4K/144 Hz monitör veya 5K/60 Hz çıkış, AV1 kodlama/çözme, 36 MP’ye kadar tekli veya çift kamera ve 4K/30fps video kaydı sunuyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, LPDDR5X bellek, aptX ses desteği ve opsiyonel Snapdragon X75 5G modem de sunulan özellikler arasında.

    Genel tabloya bakıldığında Snapdragon X2 Plus, Elite serisinin altında konumlansa da performans, yapay zeka ve güç verimliliği dengesini daha geniş bir kullanıcı kitlesine taşımayı amaçlıyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi mısır turu yorumları nanocell tv nedir kredi kartına para gönderme uydu splitter çanaktan gelen kabloyu çoğaltma emniyet kemeri çekince gelmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16
    MSI VECTOR 16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum