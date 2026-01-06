Snapdragon X2 Plus tanıtıldı: Uygun fiyatlı dizüstülere geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm, Snapdragon X2 Elite serisinin altına konumlandırdığı Snapdragon X2 Plus modelini resmen duyurdu. Yeni platform, daha erişilebilir Windows on ARM dizüstülere performans ve verimlilik getirmeyi hedefliyor. İlk X2 Plus tabanlı bilgisayarlar ise CES 2026'da sahneye çıkacak. İşte Snapdragon X2 Plus özellikleri

Snapdragon X2 Plus tanıtıldı

Snapdragon X2 Plus, 3nm üretim sürecine sahip ve Qualcomm'un üçüncü nesil özel Kryo çekirdeklerini kullanıyor. İşlemci, 6 ve 10 çekirdekli iki farklı varyantla sunuluyor. Her iki versiyon da 4.0 GHz'e kadar boost frekansına ulaşabiliyor. 10 çekirdekli model 34 MB önbellek sunarken, 6 çekirdekli sürümde bu değer 22 MB seviyesinde önbellek bulunacak.

GPU tarafında da belirgin bir ayrım söz konusu. Her iki model dilimli mimariye sahip grafik birimini kullanıyor ancak 10 çekirdekli X2 Plus’ta GPU frekansı 1.7 GHz’e kadar çıkıyor. 6 çekirdekli versiyon ise 900 MHz GPU frekansıyla konumlanıyor. Qualcomm verilerine göre grafik performansı, önceki Snapdragon X Plus'a kıyasla 10 çekirdekli modelde %29, 6 çekirdekli modelde ise %39 artış gösteriyor.

CPU performansında da tablo benzer. Snapdragon X2 Plus, Snapdragon X Plus'a kıyasla %35'e varan tek çekirdek kazanımı sunuyor. Yapay zeka tarafında ise 80 TOPs seviyesinde NPU gücü sunacak. Qualcomm, bu NPU'nun önceki nesle göre %78 daha hızlı çalıştığını belirtiyor. Aynı zamanda yeni platform %43 daha düşük güç tüketiyor. Bu da pil ömrü açısından önemli bir avantaj sunacak.

Özellik Snapdragon X2 Plus (10 çekirdek) Snapdragon X2 Plus (6 çekirdek) Üretim süreci 3 nm 3 nm CPU çekirdek sayısı 10 çekirdek 6 çekirdek CPU mimarisi 3. nesil özel Kryo 3. nesil özel Kryo Maks. boost frekansı 4.0 GHz 4.0 GHz Toplam önbellek 34 MB 22 MB GPU frekansı 1.7 GHz 900 MHz NPU performansı 80 TOPs 80 TOPs Bellek desteği LPDDR5X LPDDR5X Ekran desteği 4K @144Hz 4K @144Hz Harici ekran 3× 4K @144Hz / 5K @60Hz 3× 4K @144Hz / 5K @60Hz Video desteği AV1 encode / decode AV1 encode / decode Kablosuz bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 5G modem Snapdragon X75 (opsiyonel) Snapdragon X75 (opsiyonel)

Multimedya ve bağlantı özellikleri tarafında Snapdragon X2 Plus oldukça iddialı. Platform, 144 Hz'de 4K ekran desteği, üç adede kadar harici 4K/144 Hz monitör veya 5K/60 Hz çıkış, AV1 kodlama/çözme, 36 MP’ye kadar tekli veya çift kamera ve 4K/30fps video kaydı sunuyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, LPDDR5X bellek, aptX ses desteği ve opsiyonel Snapdragon X75 5G modem de sunulan özellikler arasında.

Genel tabloya bakıldığında Snapdragon X2 Plus, Elite serisinin altında konumlansa da performans, yapay zeka ve güç verimliliği dengesini daha geniş bir kullanıcı kitlesine taşımayı amaçlıyor.

