    Snapdragon X2 Plus tekrar test edildi: Apple M4 ile karşılaştırıldı

    Qualcomm'un orta-üst seviye dizüstülere yönelik yeni işlemcisi Snapdragon X2 Plus, Apple'ın M4 platformuyla karşı karşıya geldi. Sonuçlar, beklentilerin altında kaldı.

    Snapdragon X2 Plus tekrar test edildi: Apple M4 ile karşılaştırıl Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon X2 Elite ve X2 Plus işlemcileri hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Yakın tarihte Ryzen AI 7 350 ve Core Ultra 7 256V / 265U tabanlı referans sistemler ile karşılaştırılan Snapdragon X2 Plus, şimdi de Apple M4 ile karşı karşıya geldi. İşte erken sonuçlar...

    Snapdragon X2 Plus, M4 ile karşılaştırıldı

    PCMag'in paylaştığı sonuçlara göre Snapdragon X2 Plus, Cinebench 2024 ve Geekbench 6 gibi testlerde M4'e karşı yalnızca çok çekirdekli Cinebench testinde küçük bir avantaj elde edebildi. Buna karşın tek çekirdek performansında, GPU odaklı 3DMark testlerinde ve genel grafik yüklerinde M4'ün yüzde 25-30 seviyelerine varan üstünlük kurduğunu söyleyelim.

    Özellikle 3DMark Steel Nomad Light ve Solar Bay sonuçları, Apple'ın GPU tarafındaki olgunlaşmış mimarisinin Snapdragon X2 Plus karşısında belirgin bir fark yarattığını ortaya koyuyor. Geekbench 6 tek çekirdek skorlarında da M4, X2 Plus'ın önünde yer alıyor.

    • Cinebench 2024 tek çekirdekli

    • Snapdragon X2 Plus - 133 - M4 - 173 (yüzde 30,08 daha hızlı)

    • Cinebench 2024 çok çekirdekli

    • Snapdragon X2 Plus - 1.011 (yüzde 1,81 daha hızlı) - M4 - 993

    • Geekbench 6 tek çekirdek

    • Snapdragon X2 Plus - 3.311 - M4 - 3.859 (yüzde 16,55 daha hızlı)

    • Geekbench 6 çok çekirdekli

    • Snapdragon X2 Plus - 14.940 - M4 - 15.093 (yüzde 1,02 daha hızlı)

    • 3DMark Steel Nomad Light

    • Snapdragon X2 Plus - 3.067 - M4 - 3.949 (yüzde 28,76 daha hızlı)

    • 3DMark Solar Bay

    • Snapdragon X2 Plus - 12.525 - M4 - 15.580 (yüzde 24,39 daha hızlı)

    Testlerde kullanılan Snapdragon X2 Plus örneğinin bir referans tasarım olduğu belirtilse de, nihai modelde büyük farklılıklar yaşanması düşük bir ihtimal. Buna rağmen X2 Plus, Snapdragon X Plus'a kıyasla anlamlı bir performans artışı sunuyor ve Windows tabanlı ARM dizüstüler için daha dengeli bir seçenek olacak. 

