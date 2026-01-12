Snapdragon X2 Plus tekrar test edildi: Apple M4 ile karşılaştırıldı

Snapdragon X2 Plus, M4 ile karşılaştırıldı
PCMag'in paylaştığı sonuçlara göre Snapdragon X2 Plus, Cinebench 2024 ve Geekbench 6 gibi testlerde M4'e karşı yalnızca çok çekirdekli Cinebench testinde küçük bir avantaj elde edebildi. Buna karşın tek çekirdek performansında, GPU odaklı 3DMark testlerinde ve genel grafik yüklerinde M4'ün yüzde 25-30 seviyelerine varan üstünlük kurduğunu söyleyelim.
Özellikle 3DMark Steel Nomad Light ve Solar Bay sonuçları, Apple'ın GPU tarafındaki olgunlaşmış mimarisinin Snapdragon X2 Plus karşısında belirgin bir fark yarattığını ortaya koyuyor. Geekbench 6 tek çekirdek skorlarında da M4, X2 Plus'ın önünde yer alıyor.
-
Cinebench 2024 tek çekirdekli
- Snapdragon X2 Plus - 133 - M4 - 173 (yüzde 30,08 daha hızlı)
-
Cinebench 2024 çok çekirdekli
- Snapdragon X2 Plus - 1.011 (yüzde 1,81 daha hızlı) - M4 - 993
-
Geekbench 6 tek çekirdek
- Snapdragon X2 Plus - 3.311 - M4 - 3.859 (yüzde 16,55 daha hızlı)
-
Geekbench 6 çok çekirdekli
- Snapdragon X2 Plus - 14.940 - M4 - 15.093 (yüzde 1,02 daha hızlı)
-
3DMark Steel Nomad Light
- Snapdragon X2 Plus - 3.067 - M4 - 3.949 (yüzde 28,76 daha hızlı)
-
3DMark Solar Bay
- Snapdragon X2 Plus - 12.525 - M4 - 15.580 (yüzde 24,39 daha hızlı)
Testlerde kullanılan Snapdragon X2 Plus örneğinin bir referans tasarım olduğu belirtilse de, nihai modelde büyük farklılıklar yaşanması düşük bir ihtimal. Buna rağmen X2 Plus, Snapdragon X Plus'a kıyasla anlamlı bir performans artışı sunuyor ve Windows tabanlı ARM dizüstüler için daha dengeli bir seçenek olacak.