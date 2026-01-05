Giriş
    Snapdragon X2 Plus test edildi: Bu kez iddialı geliyor

    Qualcomm, Snapdragon X2 Plus işlemcilerine ait yeni test sonuçlarını paylaştı. Şirket, orta-üst seviye ARM dizüstüler için konumlanan platformun AMD ve Intel'e karşı avantaj sunduğunu savunuyor.

    Snapdragon X2 Plus test edildi: Bu kez iddialı geliyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon X2 Elite ve X2 Plus işlemcileri yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Şirketin 2026’da piyasaya sürmeyi planladığı üst seviye ARM tabanlı platformu, hem performans hem de güç verimliliği tarafında mevcut x86 mobil işlemcilere karşı rakip olacak. Son olarak Quacomm, Snapdragon X2 Plus'a ait test sonuçlarını paylaştı. 

    Snapdragon X2 Plus geliyor

    Qualcomm tarafından paylaşılan sonuçlar, 10 ve 6 çekirdekli X2 Plus modellerine ait. 10 çekirdekli Snapdragon X2 Plus, tek çekirdekli Geekbench 6.5 sonuçlarında Ryzen AI 7 350 ve Core Ultra 7 256V / 265U tabanlı referans sistemlere kıyasla yüzde 28'e varan skor avantajı sunuyor. Ayrıca Qualcomm, çok çekirdekli en yüksek skorların rakip sistemlerin yaklaşık yüzde 52 üzerine çıktığı belirtiliyor. 

    X2 Plus serisi, ilk nesil Snapdragon X Elite ile de karşılaştırıldı. 10 çekirdekli model için yüzde 35 daha yüksek tek çekirdek performansı, yüzde 17 çok çekirdek artışı, yüzde 29 GPU kazanımı ve NPU tarafında yüzde 78’lik bir sıçrama söz konusu. Altı çekirdekli X2 Plus modeli de benzer oranlarda iyileştirmeler sunuyor.

    Snapdragon X2 Plus test edildi: Bu kez iddialı geliyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka performansı ise, Qualcomm'un en çok öne çıkardığı alanlardan biri. Geekbench AI testinde X2 Plus NPU’nun 83 bin puanın üzerine çıktığı ve Intel’in Core Ultra 7 265U çözümüne göre yaklaşık 6 kat daha yüksek performans sunduğu belirtiliyor. UL Procyon Computer Vision testlerinde de benzer bir tablo mevcut.

    Snapdragon X2 Plus modelleri, çekirdek sayısı açısından Elite serisinin altında konumlansa da daha yüksek çekirdek frekanslarıyla orta-üst segment dizüstülere hitap ediyor. Qualcomm’un verdiği bilgilere göre hem 10 çekirdekli hem de 6 çekirdekli X2 Plus varyantları 4.0 GHz’e kadar boost hızlarına ulaşabiliyor. Şu an için paylaşılan testler Qualcomm’un kendi verilerine dayanıyor. Nihai tabloyu, tabii ki perakende cihazlarda yapılacak bağımsız testler belirleyecek. 

