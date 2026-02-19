Snapseed kamera iPhone’a geldi: Profesyonel çekim modu yayında

İşte Snapseed'e yeni gelen manuel kontrol ve gerçek zamanlı film emülasyonunun detayları:
Daha önce Snapseed kamerasına erişim yalnızca Kilit Ekranı widget’ı, Kontrol Merkezi veya Kamera Kontrolü gibi dolaylı yollar üzerinden mümkündü. Yeni sürümle birlikte uygulamanın sağ üst köşesine eklenen kamera simgesi sayesinde bu özellik doğrudan ana arayüzden başlatılabiliyor. Bu değişiklik, kullanıcı deneyimini sadeleştirirken Snapseed’in kamera tarafını daha görünür hale getiriyor.
ISO ayarı, sensörün ışığa duyarlılığını kontrol ederken enstantane hızı, ışığın sensöre ne kadar süreyle ulaşacağını belirliyor. Odaklama kontrolü ise özellikle düşük ışıkta veya makro çekimlerde kullanıcıya daha hassas müdahale imkânı tanıyor. Bu üç parametrenin manuel olarak ayarlanabilmesi, iPhone’un yerleşik kamera uygulamasında sınırlı ölçüde bulunan kontrolleri daha detaylı bir seviyeye taşıyor.
Arayüz tarafında da bazı yerleşim değişiklikleri dikkat çekiyor. Flaş kontrolü sol alt köşeye taşınırken, yakınlaştırma özelliği karşı tarafa konumlandırılmış durumda. Bu düzenleme, vizör üzerindeki kontrolleri daha dengeli dağıtarak tek elle kullanımda erişilebilirliği artırmayı hedefliyor.
Yeni özellikler ile artık fotoğraf galeriye kaydedildikten sonra dahi uygulanan efektlerin ve ayarların ayrı ayrı düzenlenebilmesi mümkün. Ayrıca uygulama vizör için farklı renk temaları sunuyor. Editör, Alacakaranlık, Negatif, Çelik, Pus ve Derinlik seçenekleri, arayüzün görsel tonunu değiştirerek kullanıcı deneyimini kişiselleştirme imkânı tanıyor.
Snapseed 3.15.0 sürümü App Store’da tamamen ücretsiz olarak yayımlandı. Ayrıca Google’ın, geçen yıl iPhone ve iPad için sunulan yeniden tasarlanmış editörü Android uygulamasına da entegre etmek üzere çalıştığı belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
vay be gayet iyi