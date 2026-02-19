Snapseed kamera iPhone’a geldi: Profesyonel çekim modu yayında

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Google Snapseed kamera özelliğini iPhone kullanıcıları için resmi olarak kullanıma sundu. Aralık ayındaki ön lansmanın ardından yayımlanan Snapseed 3.15.0 güncellemesiyle birlikte uygulama, yalnızca bir fotoğraf düzenleyici olmaktan çıkarak doğrudan çekim yapabilen kapsamlı bir kamera deneyimine dönüştü.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition önümüzdeki günlerde küresel pazarda 22 sa. önce eklendi

İşte Snapseed'e yeni gelen manuel kontrol ve gerçek zamanlı film emülasyonunun detayları:

Daha önce Snapseed kamerasına erişim yalnızca Kilit Ekranı widget’ı, Kontrol Merkezi veya Kamera Kontrolü gibi dolaylı yollar üzerinden mümkündü. Yeni sürümle birlikte uygulamanın sağ üst köşesine eklenen kamera simgesi sayesinde bu özellik doğrudan ana arayüzden başlatılabiliyor. Bu değişiklik, kullanıcı deneyimini sadeleştirirken Snapseed’in kamera tarafını daha görünür hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Google, geçen yıldan bu yana Snapseed’e pozlama ve odaklama için manuel ayarlamalar özelliğini entegre etmişti. Yeni sürümde sol üst köşedeki düğmeden etkinleştirilen PRO modu, vizörün altına üç temel kontrol ekliyor: ISO, enstantane hızı ve odaklama. Bu yapı, profesyonel DSLR ya da aynasız fotoğraf makinelerinde görülen temel parametreleri mobil arayüze taşıyor. Otomatik moddan manuel ayarlara geçiş yapılabilen gerçekçi bir kadran tasarımı ise fiziksel kamera deneyimini dijital ortama uyarlayan bir yaklaşım sunuyor.

ISO ayarı, sensörün ışığa duyarlılığını kontrol ederken enstantane hızı, ışığın sensöre ne kadar süreyle ulaşacağını belirliyor. Odaklama kontrolü ise özellikle düşük ışıkta veya makro çekimlerde kullanıcıya daha hassas müdahale imkânı tanıyor. Bu üç parametrenin manuel olarak ayarlanabilmesi, iPhone’un yerleşik kamera uygulamasında sınırlı ölçüde bulunan kontrolleri daha detaylı bir seviyeye taşıyor.

Arayüz tarafında da bazı yerleşim değişiklikleri dikkat çekiyor. Flaş kontrolü sol alt köşeye taşınırken, yakınlaştırma özelliği karşı tarafa konumlandırılmış durumda. Bu düzenleme, vizör üzerindeki kontrolleri daha dengeli dağıtarak tek elle kullanımda erişilebilirliği artırmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Snapseed kamera deneyiminin en dikkat çekici yönlerinden biri ise gerçek zamanlı film emülasyonu. Uygulama, önceden kaydedilmiş özel görünümlerin yanı sıra çeşitli analog film türlerinden esinlenen stiller sunuyor. KP1 ve KP2 profilleri Kodak Portra 400 ve Kodak Portra 160’tan ilham alırken, KG1 Kodak Gold 200’e, KE1 ise Kodak E200’e referans veriyor. FS1 ve FS2 Fuji Superia 200 ve 800’e, FP1 Fuji Pro 400h’ye dayanıyor. AG1 ve AS1 Agfa Optima 200 ile Agfa Scala 200’den, PD1 Polaroid 600’den, TC1 ise Technicolor estetiğinden esinleniyor.

Yeni özellikler ile artık fotoğraf galeriye kaydedildikten sonra dahi uygulanan efektlerin ve ayarların ayrı ayrı düzenlenebilmesi mümkün. Ayrıca uygulama vizör için farklı renk temaları sunuyor. Editör, Alacakaranlık, Negatif, Çelik, Pus ve Derinlik seçenekleri, arayüzün görsel tonunu değiştirerek kullanıcı deneyimini kişiselleştirme imkânı tanıyor.

Snapseed 3.15.0 sürümü App Store’da tamamen ücretsiz olarak yayımlandı. Ayrıca Google’ın, geçen yıl iPhone ve iPad için sunulan yeniden tasarlanmış editörü Android uygulamasına da entegre etmek üzere çalıştığı belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: