Sodyum iyon bataryalar, yıl sonunda lityum bataryalarla aynı maliyete gelecek

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Tam Boyutta Gör Enerji depolama sektöründe önemli bir dönüşüm yaşanırken, sodyum-iyon bataryalar artık deneme projelerinden çıkarak geniş ölçekli ticari kullanıma hazırlanıyor. Sektörün önde gelen oyuncularından CATL, 2026 yılının teknoloji açısından kritik bir dönüm noktası olacağını belirtirken, uzmanlar sodyum-iyon bataryaların yıl sonuna kadar lityum-iyon bataryalarla maliyet açısından aynı seviyeye gelebileceğini öngörüyor.

CATL'nin enerji depolama çözümleri bölümünün teknoloji direktörü Lin Jiubiao, şirketin ilk sodyum-iyon enerji depolama sistemlerini eylül ayında müşterilere teslim etmeye başlayacağını açıkladı. Sevkiyatların kısa süre içinde gigavat-saat (GWh) ölçeğine ulaşması bekleniyor. Lin'e göre sodyum-iyon bataryalar artık laboratuvar ve pilot proje aşamasını geride bırakarak tam anlamıyla ticari ürün haline gelmiş durumda.

Teknik engeller aşılıyor

Sodyum-iyon bataryaların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri, lityum tabanlı alternatiflere kıyasla daha düşük enerji yoğunluğuydu. Ancak son dönemde elde edilen teknik ilerlemeler bu sorunun önemli ölçüde aşılmasını sağladı.

CATL, elektrokimyasal yapıyı yeniden tasarlayarak sert karbon anotlarda nem kontrolü ve gaz oluşumu gibi seri üretim sorunlarını çözmeyi başardı. Şirketin geliştirdiği yeni nesil sodyum-iyon hücreleri geniş sıcaklık aralığında çalışabiliyor ve 15.000 şarj-deşarj döngüsüne kadar kullanım ömrü sunuyor.

Öte yandan tedarik zinciri de hızla gelişiyor. Katot malzemeleri üreticisi Ronbay Technology'nin Sodyum-iyon Batarya Bölümü Genel Müdürü Wang Zunzhi, sektörün bugün bulunduğu noktanın 2020 yılında hızla büyümeye başlayan LFP batarya pazarına benzediğini ifade etti.

Şirket, sodyum-iyon katot malzemelerinde seri üretime geçmiş durumda. Ronbay, 2026 yılına kadar üretim kapasitesini 2,8 milyon tona çıkarmayı ve 2027'de 300 bin tonluk özel bir üretim hattını devreye almayı hedefliyor.

Maliyetler hızla düşüyor

Sodyum-iyon bataryaların yaygınlaşmasında maliyet avantajı belirleyici unsur olarak görülüyor. Üreticiler ürün tasarımını iyileştirerek, tedarik zincirini güçlendirerek ve özel üretim hatları kurarak maliyetleri aşağı çekmeye çalışıyor.

Lin Jiubiao'ya göre CATL'nin hedefi, 2026 sonuna kadar sodyum-iyon hücre maliyetlerini LFP bataryalarla aynı seviyeye getirmek. Sistem entegrasyonundaki gelişmelerle birlikte enerji depolama sistemlerinin toplam maliyetinin de 2027 yılında LFP çözümleriyle eşitlenmesi bekleniyor.

Maliyet düşüşünü destekleyen en önemli gelişmelerden biri de sert karbon anot fiyatlarındaki gerileme. Wanhua Chemical'ın batarya birimi yöneticisi Wei Dong, sert karbonun ton başına maliyetinin 2024'teki 60-70 bin yuan seviyesinden 2026'da 35-40 bin yuana düşeceğini, uzun vadede ise 25 bin yuanın altına inmesinin hedeflendiğini söyledi.

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Lityumun alternatifi değil, tamamlayıcısı

Uzmanlara göre sodyum-iyon bataryalar lityum-iyon teknolojisini tamamen ortadan kaldırmayacak. Bunun yerine belirli kullanım alanlarında güçlü bir tamamlayıcı rol üstlenecek. Sodyum-iyon bataryaların özellikle düşük sıcaklıklardaki yüksek performansı ve hızlı şarj özellikleri sayesinde bazı uygulamalarda lityum tabanlı çözümlerden daha avantajlı olacağı belirtiliyor.

Araştırma şirketi SPIR'in tahminlerine göre küresel sodyum batarya enerji depolama pazarı 2030 yılına kadar 580 GWh büyüklüğe ulaşabilir. Otomotiv sektöründeki kullanımın ise 410 GWh'nin üzerine çıkması bekleniyor.

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Sodyum iyon bataryalar lityum batarylarla aynı maliyete gelecek

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