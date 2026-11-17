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Oynat Sodyum iyon bataryalar, büyük ölçekli enerji depolamasında lityumun yerini almaya hazırlanıyor. Yeni nesil sodyum hücreleri kilogram başına 175 Wh enerji yoğunluğuna ulaşırken, eksi 40 derecede bile çalışabiliyor. 5 bin şarj döngüsünden sonra kapasitesinin yüzde 95'ini koruyan bu teknoloji, yüksek güvenliği ve uzun ömrüyle öne çıkıyor. Üretim kapasitesinin artmasıyla sodyum iyon bataryalar, küresel enerji pazarında dengeleri değiştirecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Lityum iyon bataryalar, yüksek enerji yoğunlukları ve oturmuş üretim altyapıları sayesinde bugün elektrikli otomobillerden büyük ölçekli enerji depolama sistemlerine kadar pek çok alanda yaygın şekilde kullanılıyor. Ancak son dönemde alternatif kimyalar da ön plana çıkmaya başlamış durumda. Bunların başında ise sodyum iyon bataryalar geliyor.

Lityuma kıyasla çok daha bol bulunan sodyumu kullanan bu bataryalar, bugüne kadar enerji yoğunluğu konusunda lityum iyon teknolojisinin gerisinde kalıyordu. Ancak son dönemde yapılan atılımlarla bu fark giderek kapanmaya başladı. Öyle ki ticari sodyum iyon bataryalar artık kilogram başına 175 Wh enerji yoğunluğuna ulaşmış durumda. Uzmanlara göre bu gelişme, özellikle büyük ölçekli enerji depolama sistemlerinde sodyum iyon bataryaların güçlü bir alternatif hâline gelmesini sağlayacak.

Sodyum İyon Bataryalar Arayı Kapatıyor

Torino Politeknik Üniversitesi profesörü ve Avrupa Batarya Ortaklığı Derneği'nin (BEPA) bilimsel temsilcisi Silvia Bodoardo, son 12 ayda batarya teknolojileri alanında yaşanan en önemli gelişmenin sodyum iyon bataryaların teknolojik olgunluk seviyesindeki ilerleme olduğunu söylüyor. Bodoardo'ya göre artık yalnızca kullanılan malzemelerin performansı değil, enerji yoğunluğu, kullanım ömrü, güvenlik ve üretilebilirlik gibi farklı kriterler de aynı anda iyileştiriliyor.

Sodyum iyon bataryaların enerji yoğunluğu konusunda ulaştığı seviye de bu gelişimi ortaya koyuyor. Ticari olarak üretilen yeni nesil sodyum iyon hücreler kilogram başına yaklaşık 175 Wh enerji yoğunluğuna ulaşmış durumda. Gelişmiş lityum demir fosfat (LFP) bataryalarda ise bu değer yaklaşık 205 Wh/kg seviyesinde. Aradaki fark hâlâ devam etse de iki teknoloji arasındaki mesafe giderek daralıyor.

Bildiğiniz gibi enerji yoğunluğu, bir bataryanın ağırlığı başına ne kadar enerji depolayabildiğini gösteriyor. Bu değer elektrikli otomobillerde büyük önem taşıyor; çünkü aynı kapasiteyi daha düşük ağırlıkla sunabilen bataryalar, araçların menzil ve verimlilik açısından avantaj elde etmesini sağlıyor. Ancak sabit enerji depolama sistemlerinde bataryanın ağırlığı çok daha az önem taşıyor. Bu sistemlerde asıl belirleyici unsurlar maliyet, güvenlik, kullanım ömrü ve depolama kapasitesi oluyor. Dolayısıyla sodyum iyon bataryaların LFP teknolojisine yaklaşması, özellikle şebeke ölçeğinde enerji depolama uygulamaları açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Sodyum iyon teknolojisinin ilerleme kaydettiği bir diğer alan ise düşük sıcaklıklardaki performansı. CATL'nin ikinci nesil sodyum iyon batarya teknolojisinin -40 ile 70 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabildiği ve -40 derecede bile kapasitesinin yaklaşık yüzde 90'ını koruyabildiği belirtiliyor. Bu özellik, özellikle soğuk iklimlerde çalışan enerji depolama sistemleri için önemli bir avantaj sağlayabilir.

Bataryaların kullanım ömrü konusunda da dikkat çekici sonuçlar elde edilmiş durumda. Bodoardo'nun aktardığı bilgilere göre ticari sınıftaki sodyum iyon hücreler, 5.000 tam şarj ve deşarj döngüsünün ardından başlangıç kapasitelerinin yüzde 95'inden fazlasını koruyabiliyor. Bu da teknolojinin yalnızca enerji yoğunluğu konusunda değil, uzun süreli kullanım açısından da geliştiğini gösteriyor.

CATL, Sodyum İyon Batarya Üretimini Artırıyor

Tam Boyutta Gör Sodyum iyon bataryaların ticari kullanıma geçişinde de önemli ilerlemeler yaşanıyor. Özellikle Çin'de üreticiler, bu teknolojinin seri üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bu alandaki en önemli şirketlerden biri olan CATL, Haziran 2026'da sodyum iyon bataryalarla çalışan yeni enerji depolama sistemini (BESS) tanıttı. Şirket, yıl sonuna kadar toplam sodyum iyon batarya sevkiyatının yaklaşık 1 GWh seviyesine ulaşmasını bekliyor. Uluslararası pazarlara yönelik teslimatların ise 2027'de başlaması planlanıyor.

Bu gelişme, henüz çok küçük bir pazar payına sahip olan sodyum iyon teknolojisi açısından önemli. Zira 2025 yılında sodyum iyon bataryalar, dünya genelindeki lityum iyon batarya üretiminin yüzde 1'inden daha azını oluşturuyordu. CATL gibi büyük üreticilerin devreye girmesi, bu teknolojinin laboratuvar çalışmalarından çıkarak ticari ölçekte yaygınlaşmasına yardımcı olabilir.

Avrupa'da da benzer gelişmeler yaşanıyor. Eylül 2026'da Altris, Clarios ve InoBat, Avrupa'da geliştirdikleri sodyum iyon batarya platformunun müşteri doğrulama sürecini başarıyla tamamladıklarını duyurdu. Bu da teknolojinin yalnızca Çin merkezli üreticiler tarafından değil, Avrupa'daki batarya şirketleri tarafından da geliştirildiğini gösteriyor.

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Bazı Batarya Türleri Belli Kullanım Senaryolarında Öne Çıkacak

Sodyum iyon bataryalar lityum iyon teknolojisine yaklaşırken, lityum dışındaki diğer batarya türleri de enerji depolama pazarında kendilerine farklı kullanım alanları bulmaya çalışıyor. Bodoardo'ya göre pazar giderek iki ayrı kategoriye ayrılıyor: İki ila altı saatlik enerji depolama ihtiyacını karşılayan bataryalar ve çok daha uzun süre boyunca enerji sağlayabilen sistemler.

Sodyum iyon bataryalar, özellikle birkaç saatlik enerji depolama ihtiyacına yönelik uygulamalarda LFP bataryaların doğrudan rakibi olarak öne çıkıyor. Buna karşılık vanadyum redoks akış bataryaları, çinko tabanlı bataryalar ve demir-hava bataryaları daha uzun süreli enerji depolama uygulamalarına odaklanıyor. Örneğin vanadyum redoks akış bataryaları, onlarca hatta yüzlerce megavatsaat kapasiteye sahip sistemlerde kullanılabilecek şekilde geliştiriliyor. Gigavatsaat ölçeğinde projeler de gündeme geliyor. Bu bataryalarda enerji, katı elektrotlar yerine elektrolit sıvılarında depolanıyor. Böylece enerji depolama kapasitesi ile güç çıkışının birbirinden daha bağımsız şekilde ölçeklendirilmesi mümkün oluyor. Çinko ve demir-hava teknolojileri de benzer şekilde uzun süreli enerji depolama ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Dolayısıyla bu teknolojiler artık her alanda lityum iyon bataryaların yerini almaya çalışmıyor. Bunun yerine farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştiriliyor. Sodyum iyon bataryalar birkaç saatlik depolama uygulamalarında LFP ile rekabet ederken, akış ve demir-hava gibi alternatifler daha uzun süreli enerji depolama sistemlerine yöneliyor.

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