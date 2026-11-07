Sodyum iyon bataryalar maliyette LFP bataryaları yakaladı

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Oynat Sodyum iyon bataryalar, LFP teknolojisine maliyet açısından rakip olmaya hazırlanıyor. Wood Mackenzie raporuna göre sodyum iyon bataryalar 2026 sonunda hücre bazında LFP ile aynı maliyete ulaşacak. Soğuk havada yüksek performans sunan teknoloji, ilk yatırım yüksek olsa da 20 yılda yüzde 21 maliyet avantajı sağlıyor. Dev üreticilerin yatırımlarıyla sistem küresel çapta yaygınlaşıyor. Devlet destekleriyle birlikte teknolojinin 2030 sonrasında öne çıkması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Sodyum iyon batarya teknolojisi, enerji depolama pazarında lityum demir fosfat (LFP) bataryalara alternatif olmaya hazırlanıyor. Wood Mackenzie tarafından yayımlanan analize göre dünya genelinde 70 GWh'ın üzerinde sodyum iyon batarya tedarik anlaşması imzalanmış durumda. Teknoloji, özellikle tedarik zincirini çeşitlendirme, düşük sıcaklıklarda çalışma ve uzun vadeli maliyet avantajlarıyla öne çıkıyor.

Maliyetler düşüyor

Wood Mackenzie'nin Çin, ABD, Almanya ve Hindistan pazarlarını inceleyen araştırmasına göre önde gelen üreticilerin 2026 sonuna kadar hücre seviyesinde LFP bataryalarla maliyet eşitliğine ulaşması bekleniyor. Ancak bu eşitliğin modül ve sistem seviyesinde gerçekleşmesi için 2030 sonrasına kadar beklemek gerekecek.

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Ticari üretim aşamasına geçmeye başlayan teknolojide Çin, pazara öncülük ediyor. BYD, sodyum iyon batarya üretim kapasitesini 30 GWh seviyesine çıkarmayı hedeflerken CATL, 2026 sonuna kadar 1 GWh'ın üzerinde sodyum iyon batarya sevkiyatı gerçekleştirmeyi planlıyor.

Çin, ABD ve Avrupa'da şimdiden tedarik anlaşmaları yapılırken Hindistan'da teknoloji henüz erken ticari doğrulama aşamasında bulunuyor. Wood Mackenzie, 2026-2035 döneminde Çin'de üretim maliyetlerinin yüzde 18 ila 20 oranında düşebileceğini öngörüyor.

Uzun vadede daha ucuz

Sodyum iyon bataryaların önündeki en önemli dezavantajlardan biri, başlangıç yatırım maliyetinin LFP teknolojisine kıyasla daha yüksek olması. Küresel ölçekte sodyum iyon bataryaların ortalama hücre maliyeti 229 dolar/kWh seviyesinde bulunuyor. LFP bataryalarda ise bu değer yaklaşık 200 dolar/kWh.

Buna karşın Wood Mackenzie, sodyum iyon bataryaların 20 yıllık proje ömrü boyunca toplam sahip olma maliyetinde yüzde 21'e varan avantaj sağlayabileceğini hesaplıyor. Bu farkın temel nedenleri arasında kapasite artırımı için ek batarya döngülerine ihtiyaç duyulmaması ve daha düşük işletme maliyetleri yer alıyor.

Araştırmaya göre sodyum iyon sistemlerinin ekonomik avantajı, 2 ila 4 saatlik enerji depolama uygulamalarında da büyük ölçüde korunuyor. Teknolojinin öne çıkan diğer avantajları arasında ham madde tedarik güvenliği, kullanım ömrü ve daha geniş çalışma sıcaklığı aralığı bulunuyor. Özellikle düşük sıcaklıklarda daha iyi performans göstermesi, sodyum iyon bataryaları soğuk iklimlerdeki enerji depolama projeleri için cazip hale getirebilir. Lityum iyon bataryalarda bu koşullarda ek termal yönetim sistemlerine ihtiyaç duyulabiliyor.

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Ülkelerin sanayi ve ticaret politikaları da sodyum iyon bataryaların gelişimini destekliyor. Çin, sodyum iyon bataryaları 2028 sonuna kadar vergiden muaf tutarken LFP bataryalara yüzde 2 vergi uygulamaya başladı. ABD, yüksek gümrük vergileri ve üretim teşvikleriyle yerli üretimi desteklerken Avrupa Birliği karbon ayak izi düzenlemeleriyle alternatif teknolojilerin önünü açıyor. Hindistan da 1,25 milyar dolarlık teşvik programı uyguluyor.

Wood Mackenzie'ye göre 2030-2035 dönemi sodyum iyon bataryaların rekabet gücü kazanmasında kritik olacak. Ancak mevcut projelerde 2-4 saatlik enerji depolama için LFP bataryalar ticari olgunluk açısından liderliğini koruyor.

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