Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sodyum-iyon pillerde ezber bozan keşif: Kapasite ve şarj hızları artıyor

    Bilim insanları, sodyum-iyon pillerde suyu uzaklaştırmak yerine korumanın performansı artırdığını keşfetti. Yeni malzeme, kapasiteyi neredeyse ikiye katlıyor ve su arıtımını mümkün kılıyor.

    Sodyum-iyon pillerde ezber bozan keşif: Şarj ve kapasite artıyor
    Enerji depolama teknolojilerinde uzun yıllardır geçerli olan temel yaklaşım, elektrot malzemelerinin mümkün olduğunca kuru ve saf tutulması yönündeydi. Özellikle kristal yapısında su barındıran bileşikler, kararlılığı zayıflatabileceği düşüncesiyle ısıl işlemden geçirilerek kurutuluyordu. Ancak University of Surrey araştırmacıları bu varsayımı test etti ve sonuçlar beklenenden farklı çıktı.

    Daha hızlı şarj, daha yüksek kapasite

    University of Surrey ekibi, nanoyapılı sodyum vanadat hidrat (NVOH) adı verilen ve kristal yapısında doğal olarak su molekülleri barındıran katmanlı bir sodyum bazlı malzemeye odaklandı. Geleneksel yöntemin aksine hidratlı yapı korunarak yapılan deneylerde, malzemenin enerji depolama kapasitesinin belirgin biçimde arttığı görüldü.

    Journal of Materials Chemistry A dergisinde yayımlanan çalışmaya göre NVOH, geleneksel sodyum-iyon katotlara kıyasla neredeyse iki kat daha fazla yük depolayabiliyor. Laboratuvar testlerinde 400'den fazla şarj-deşarj döngüsü boyunca yüksek kapasite korunurken yapısal bütünlük de stabil kaldı. Ayrıca hidratlı versiyonun, kurutulmuş eşdeğerine göre daha hızlı şarj olduğu ve daha yüksek kapasiteye ulaştığı görüldü.

    Su kullanımı avantaj sağlıyor

    Bu performans farkının arkasında ise iyon hareketliliği bulunuyor. Kristal yapıdaki su molekülleri, sodyum iyonlarının katmanlar arasında daha rahat difüze olmasına olanak tanıyor. Bu durum, reaksiyon kinetiğini hızlandırıyor ve enerji yoğunluğunu artırıyor. Başka bir ifadeyle, suyun varlığı zayıflık değil, doğru yapı içinde avantaj haline geliyor.

    Sodyum-iyon pillerde ezber bozan keşif: Şarj ve kapasite artıyor Tam Boyutta Gör
    Çalışma bununla da sınırlı kalmadı. Araştırmacılar sistemi tuzlu su ortamında test ettiğinde, katotun çözeltiden sodyum iyonlarını çekmeye devam ettiği gözlemlendi. Aynı anda grafit elektrot klorür iyonlarını uzaklaştırdı. Böylece pil çalışırken eş zamanlı bir elektrokimyasal tuz giderme süreci ortaya çıktı.

    Bu çift işlevli yapı, sodyum-iyon pillerin yalnızca lityum-iyon hücrelere maliyet açısından alternatif olmasını değil, aynı zamanda enerji depolama ile su arıtımını birleştiren yeni uygulamalara kapı aralamasını sağlayabilir. Özellikle şebeke ölçekli depolama çözümleri ve su kıtlığı yaşayan bölgeler için bu yaklaşımın pratik karşılığı olabilir.

    Sonuç olarak çalışma, batarya tasarımındaki "tamamen kuru malzeme" yaklaşımını sorgular nitelikte. Sodyum-iyon teknolojisinin gelişiminde hidratlı yapıların daha fazla dikkate alınması gerektiği görüşü güç kazanıyor. Bu da önümüzdeki dönemde malzeme mühendisliği tarafında farklı bir tasarım anlayışını beraberinde getirebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vodafone sesli mesaj kapatma vodafone h300s android multimedya logo yükleme ithalat yoluyla kaydedilen imei ne demek antibiyotiksiz tavuk markaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Pro
    HUAWEI Pura 70 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum