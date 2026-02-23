Sodyum-iyon pillerde ezber bozan keşif: Kapasite ve şarj hızları artıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Enerji depolama teknolojilerinde uzun yıllardır geçerli olan temel yaklaşım, elektrot malzemelerinin mümkün olduğunca kuru ve saf tutulması yönündeydi. Özellikle kristal yapısında su barındıran bileşikler, kararlılığı zayıflatabileceği düşüncesiyle ısıl işlemden geçirilerek kurutuluyordu. Ancak University of Surrey araştırmacıları bu varsayımı test etti ve sonuçlar beklenenden farklı çıktı.

Daha hızlı şarj, daha yüksek kapasite

University of Surrey ekibi, nanoyapılı sodyum vanadat hidrat (NVOH) adı verilen ve kristal yapısında doğal olarak su molekülleri barındıran katmanlı bir sodyum bazlı malzemeye odaklandı. Geleneksel yöntemin aksine hidratlı yapı korunarak yapılan deneylerde, malzemenin enerji depolama kapasitesinin belirgin biçimde arttığı görüldü.

Journal of Materials Chemistry A dergisinde yayımlanan çalışmaya göre NVOH, geleneksel sodyum-iyon katotlara kıyasla neredeyse iki kat daha fazla yük depolayabiliyor. Laboratuvar testlerinde 400'den fazla şarj-deşarj döngüsü boyunca yüksek kapasite korunurken yapısal bütünlük de stabil kaldı. Ayrıca hidratlı versiyonun, kurutulmuş eşdeğerine göre daha hızlı şarj olduğu ve daha yüksek kapasiteye ulaştığı görüldü.

Su kullanımı avantaj sağlıyor

Bu performans farkının arkasında ise iyon hareketliliği bulunuyor. Kristal yapıdaki su molekülleri, sodyum iyonlarının katmanlar arasında daha rahat difüze olmasına olanak tanıyor. Bu durum, reaksiyon kinetiğini hızlandırıyor ve enerji yoğunluğunu artırıyor. Başka bir ifadeyle, suyun varlığı zayıflık değil, doğru yapı içinde avantaj haline geliyor.

Tam Boyutta Gör Çalışma bununla da sınırlı kalmadı. Araştırmacılar sistemi tuzlu su ortamında test ettiğinde, katotun çözeltiden sodyum iyonlarını çekmeye devam ettiği gözlemlendi. Aynı anda grafit elektrot klorür iyonlarını uzaklaştırdı. Böylece pil çalışırken eş zamanlı bir elektrokimyasal tuz giderme süreci ortaya çıktı.

Bu çift işlevli yapı, sodyum-iyon pillerin yalnızca lityum-iyon hücrelere maliyet açısından alternatif olmasını değil, aynı zamanda enerji depolama ile su arıtımını birleştiren yeni uygulamalara kapı aralamasını sağlayabilir. Özellikle şebeke ölçekli depolama çözümleri ve su kıtlığı yaşayan bölgeler için bu yaklaşımın pratik karşılığı olabilir.

Sonuç olarak çalışma, batarya tasarımındaki "tamamen kuru malzeme" yaklaşımını sorgular nitelikte. Sodyum-iyon teknolojisinin gelişiminde hidratlı yapıların daha fazla dikkate alınması gerektiği görüşü güç kazanıyor. Bu da önümüzdeki dönemde malzeme mühendisliği tarafında farklı bir tasarım anlayışını beraberinde getirebilir.

