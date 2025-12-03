Giriş
    Dünyanın ilk sodyum iyon pilli el feneri tanıtıldı: -40°C’de dahi çalışabiliyor

    Lityum-iyon pillerin düşük sıcaklıktaki sorunlarını çözmek için sodyum-iyon pil kullanan fener, -40 °C’ye kadar düşük sıcaklıklarda dahi çalışabiliyor. Peki fenerin özellikleri neler?

    Sodyum iyon pilli bu fener -40°C’de dahi çalışabiliyor Tam Boyutta Gör
    Lityum iyon piller, 0 °C’nin altına inildiğinde verimlerini kaybetmeye başlar. Kimyasal reaksiyonlar yavaşlar, elektrolit kalınlaşır ve iç direnç artar. Bu da voltaj düşüşüne yol açarak el fenerinin sürekli güç sağlamasını zorlaştırır. Sodiumfrostglow isimli yeni el feneri ise bu sorunu tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Lityum yerine sodyum-iyon pil kullanan cihaz, -40 °C’ye kadar düşük sıcaklıklarda çalışabiliyor.

    Fenerin özellikleri neler?

    Kickstarter’da fonlanmakta olan fenerin pili, 3.000 tam şarj döngüsüne kadar dayanabiliyor. Yani neredeyse 10 yıl boyunca her gün şarj edilse dahi sorunsuz çalışabiliyor. Fener, 2.500 lümen gücünde ve 6000K–8000K arasında ayarlanabilen soğuk beyaz bir ışık sunuyor. Işık huzmesi, 240 metreye kadar ulaşan dar bir spot modundan geniş alan aydınlatmaya kadar ayarlanabiliyor. Gövde üzerinde küçük bir güç göstergesi bulunuyor ve flaş ile SOS dahil beş farklı mod arasında geçiş yapılabiliyor.

    Sodyum iyon pilli bu fener -40°C’de dahi çalışabiliyor Tam Boyutta Gör
    Basit tasarımlı fener gövdesi, sert anodize alüminyum alaşımdan yapılmış ve IP44 koruma sınıfına sahip; bu sayede sıçramalara, toza ve darbelere karşı dayanıklılık sunuyor. 10.000 mAh’lik sodyum-iyon batarya USB-A portundan şarj edilebiliyor, ayrıca acil durumlarda 15 W güç çıkışıyla telefonları da şarj edebiliyor. Aylarca kullanılmadan bekledikten sonra bile sıfırdan şarj edildiğinde yeniden sorunsuz çalışması sodyum-iyon pillerin avantajlarından biri.

    640 gram ağırlığa ve 271 mm uzunluğa sahip olan fener, düşük parlaklık ayarında tek şarjla 24 saate kadar kullanılabiliyor. Ayrıca, pilin çıkarılabilir yapıda olduğunu da belirtelim.

    Cihazın perakende fiyatının yaklaşık 85 dolar olması bekleniyor, ancak Kickstarter üzerinden 57 dolara kadar düşen fiyatlarla edinilebiliyor. Yedek batarya ise 18 dolar fiyattan sunuluyor. Fenerin teslimatlarının Mart 2026'da yapılması planlanıyor.

    Kaynakça https://www.kickstarter.com/projects/peng/sodiumfrostglow-worlds-1st-40c-sodium-ion-flashlight?ref=4e305r&utm_campaign=2a49c909&utm_content=link&utm_medium=kickbooster&utm_source=newatlas.com https://newatlas.com/outdoors/world-first-sodium-ion-flashlight/
