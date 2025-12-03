Dünyanın ilk sodyum iyon pilli el feneri tanıtıldı: -40°C’de dahi çalışabiliyor

Fenerin özellikleri neler?
Kickstarter’da fonlanmakta olan fenerin pili, 3.000 tam şarj döngüsüne kadar dayanabiliyor. Yani neredeyse 10 yıl boyunca her gün şarj edilse dahi sorunsuz çalışabiliyor. Fener, 2.500 lümen gücünde ve 6000K–8000K arasında ayarlanabilen soğuk beyaz bir ışık sunuyor. Işık huzmesi, 240 metreye kadar ulaşan dar bir spot modundan geniş alan aydınlatmaya kadar ayarlanabiliyor. Gövde üzerinde küçük bir güç göstergesi bulunuyor ve flaş ile SOS dahil beş farklı mod arasında geçiş yapılabiliyor.
640 gram ağırlığa ve 271 mm uzunluğa sahip olan fener, düşük parlaklık ayarında tek şarjla 24 saate kadar kullanılabiliyor. Ayrıca, pilin çıkarılabilir yapıda olduğunu da belirtelim.
Cihazın perakende fiyatının yaklaşık 85 dolar olması bekleniyor, ancak Kickstarter üzerinden 57 dolara kadar düşen fiyatlarla edinilebiliyor. Yedek batarya ise 18 dolar fiyattan sunuluyor. Fenerin teslimatlarının Mart 2026'da yapılması planlanıyor.Kaynakça https://www.kickstarter.com/projects/peng/sodiumfrostglow-worlds-1st-40c-sodium-ion-flashlight?ref=4e305r&utm_campaign=2a49c909&utm_content=link&utm_medium=kickbooster&utm_source=newatlas.com https://newatlas.com/outdoors/world-first-sodium-ion-flashlight/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: