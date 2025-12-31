Giriş
    SoftBank, OpenAI'a 40 milyar dolarlık yatırımını tamamladı

    SoftBank, OpenAI'a geçen hafta 22 ila 22,5 milyar dolar arasındaki son ödemeyi gerçekleştirerek 40 milyar dolarlık yatırımını tamamladı. Bu yatırımla SoftBank’ın şirketteki payı %10'un üzerine çıktı.

    SoftBank, OpenAI'a 40 milyar dolarlık yatırımını tamamladı Tam Boyutta Gör
    CNBC'nin haberine göre, Japon yatırım şirketi SoftBank, OpenAI'a yaptığı 40 milyar dolarlık yatırımı tamamladı ve geçen hafta 22 ila 22,5 milyar dolar arasındaki son ödemeyi gerçekleştirdi. 

    SoftBank'in OpenAI'daki payı %10'un üzerine çıktı

    SoftBank daha önce şirkete 8 milyar dolar yatırım yapmış ve ortak yatırımcılarla birlikte 10 milyar dolar daha yatırım yapmıştı. Bu yatırımla SoftBank’ın şirketteki payı %10′un üzerine çıktı.

    SoftBank, Nisan 2025'te OpenAI için 300 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden fonlama turuna ilk olarak onay vermişti; son dilim ise yapay zeka şirketinin yıl sonuna kadar kâr amacı güden bir yapıya dönüşmesine bağlıydı ve bu dönüşüm Ekim ayında gerçekleşti.​

    Şirketler, yapay zeka çözümlerine yönelik yoğun talebi ve artan işlem gücü ihtiyaçlarını desteklemek için son aylarda altyapı oluşturmak için büyük harcamalar yapıyor. OpenAI, önümüzdeki birkaç yıl içinde 1,4 trilyon dolardan fazla altyapı taahhüdünde bulundu. Bu taahhütler arasında çip üreticileri Nvidia, AMD ve Broadcom ile yapılan anlaşmalar da yer alıyor.

    Yıllar boyunca SoftBank, teknoloji ve yapay zeka şirketlerine büyük yatırımlar yaptı ve çip üreticisi Nvidia'nın ilk yatırımcılarından biriydi. Şirket Pazartesi günü, yapay zeka atılımını güçlendirmek için veri merkezi yatırım firması DigitalBridge'i 4 milyar dolara satın almayı kabul etti. OpenAI yatırımını finanse edebilmek için SoftBank, Nvidia’daki 5,8 milyar dolarlık hissesinin tamamını ve T-Mobile US’teki 4,8 milyar dolarlık payını elden çıkardı.

    SoftBank’ın yapay zeka alanındaki bu denli büyük ölçekli yatırımları, bazı analistler ve yatırımcılar arasında risk endişelerine yol açtı. Şirket hisseleri, yapay zeka değerlemeleri ve OpenAI’nin karşı karşıya olduğu rekabet baskısı nedeniyle, ekim ayı sonundaki zirvesinden Kasım ayı boyunca yaklaşık %40 geriledi.

    Buna karşın OpenAI’nin değeri, Ekim 2025’te gerçekleşen ikincil hisse satışında 500 milyar dolara yükseldi ve bu durum SoftBank için kağıt üzerinde önemli kazanç anlamına geliyor. OpenAI'in piyasa değerinin 830 milyar dolara yaklaştığı bir noktada 100 milyar dolara kadar daha fon toplamak için görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.

