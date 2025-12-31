Giriş
    SoftBank, OpenAI’daki 41 milyar dolarlık yatırımı tamamladı

    SoftBank, OpenAI’a taahhüt ettiği 41 milyar dolarlık yatırımı tamamladı. Yapılan yatırımla birlikte Japon devi SoftBank’in şirketteki payını yaklaşık yüzde 11’e taşıdı.

    SoftBank, OpenAI’daki 41 milyar dolarlık yatırımı tamamladı Tam Boyutta Gör
    Japon teknoloji ve yatırım devi SoftBank, yapay zeka alanının en önemli oyuncularından OpenAI’a yönelik dev yatırım sürecini resmen tamamladı. Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre SoftBank, geçtiğimiz hafta 22 milyar ila 22,5 milyar dolar arasında değişen son ödeme dilimini OpenAI’a aktardı ve böylece toplam yatırım taahhüdünü fiilen hayata geçirmiş oldu.

    Toplam yatırım 41 milyar dolara ulaştı

    SoftBank, daha önce OpenAI’a doğrudan 7,5 milyar dolarlık bir yatırım yapmış, bunun yanı sıra 11 milyar dolarlık kısmı da ortak yatırımcılarla birlikte finanse etmişti. Şirket tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, tüm bu kalemlerle birlikte nihai toplam yatırım tutarı 41 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu dev yatırım, SoftBank’in OpenAI’daki payını yaklaşık yüzde 11 seviyesine taşıdı.

    SoftBank, Sam Altman liderliğindeki OpenAI’a yaptığı bu yatırımı 260 milyar dolarlık şirket değerlemesi üzerinden yılın başlarında yapılandırdı. Aynı dönemde, yatırımın tek seferde değil, 12 ila 24 ay arasında değişen bir zaman dilimine yayılmış şekilde ödeneceği belirtilmişti. Aktarılan fonların bir bölümü ise OpenAI’ın, Oracle ve SoftBank ortaklığında yürüttüğü Stargate altyapı girişimini desteklemek amacıyla kullanılacak şekilde planlandı.

    Son aylarda teknoloji şirketleri, artan yapay zeka talebi ve büyüyen hesaplama ihtiyaçları nedeniyle altyapı yatırımlarını agresif biçimde artırmış durumda. OpenAI da bu kapsamda önümüzdeki yıllara yayılacak şekilde 1,4 trilyon doları aşan altyapı taahhütleri vermişd urumda.

