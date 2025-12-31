SoftBank, OpenAI’daki 41 milyar dolarlık yatırımı tamamladı

Toplam yatırım 41 milyar dolara ulaştı
SoftBank, daha önce OpenAI’a doğrudan 7,5 milyar dolarlık bir yatırım yapmış, bunun yanı sıra 11 milyar dolarlık kısmı da ortak yatırımcılarla birlikte finanse etmişti. Şirket tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, tüm bu kalemlerle birlikte nihai toplam yatırım tutarı 41 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu dev yatırım, SoftBank’in OpenAI’daki payını yaklaşık yüzde 11 seviyesine taşıdı.
SoftBank, Sam Altman liderliğindeki OpenAI’a yaptığı bu yatırımı 260 milyar dolarlık şirket değerlemesi üzerinden yılın başlarında yapılandırdı. Aynı dönemde, yatırımın tek seferde değil, 12 ila 24 ay arasında değişen bir zaman dilimine yayılmış şekilde ödeneceği belirtilmişti. Aktarılan fonların bir bölümü ise OpenAI’ın, Oracle ve SoftBank ortaklığında yürüttüğü Stargate altyapı girişimini desteklemek amacıyla kullanılacak şekilde planlandı.
Son aylarda teknoloji şirketleri, artan yapay zeka talebi ve büyüyen hesaplama ihtiyaçları nedeniyle altyapı yatırımlarını agresif biçimde artırmış durumda. OpenAI da bu kapsamda önümüzdeki yıllara yayılacak şekilde 1,4 trilyon doları aşan altyapı taahhütleri vermişd urumda.