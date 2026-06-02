    Avrupa'nın en büyüğü: SoftBank'tan Fransa'ya 75 milyar euroluk yapay zeka yatırımı

    SoftBank, Fransa'nın yapay zekâ altyapısını büyütmek amacıyla ülkeye 75 milyar euroluk dev bir yatırım yapacağını açıkladı. Bu kapsamda ülkeye 5 GW'lık veri merkezi kurulması planlanıyor.

    Japon SoftBank, Fransa'nın yapay zekâ altyapısını büyütmek amacıyla ülkeye 75 milyar euroluk dev bir yatırım yapacağını açıkladı. Şirketin Avrupa'daki en büyük yapay zeka altyapı yatırımı olarak tanımladığı proje kapsamında ilk aşamada 45 milyar euro harcanarak 2031 yılına kadar 3,1 gigavat veri merkezi kapasitesi oluşturulacak. İkinci aşamada ise bu kapasitenin 5 gigavata kadar çıkarılması planlanıyor.

    Japon teknoloji devi, projeyi Fransa'nın kuzeyindeki Hauts-de-France bölgesinde hayata geçirecek. İlk etapta Dunkirk'teki Loon-Plage, Bosquel ve Bouchain olmak üzere üç farklı sahada veri merkezi kampüsleri kurulacak. SoftBank CEO'su Masayoshi Son ile Emmanuel Macron'un planı Fransa'nın Choose France zirvesinde resmileştirmesi bekleniyor.

    Nükleer enerji avantajı belirleyici oldu

    SoftBank'ın Fransa'yı tercih etmesindeki en önemli unsur enerji oldu. Ülke elektriğinin yaklaşık yüzde 70'ini nükleer santrallerden elde ederken, aynı zamanda dünyanın en büyük net elektrik ihracatçılarından biri konumunda bulunuyor. Devlet enerji şirketi EDF tarafından sağlanan düşük maliyetli ve düşük karbonlu elektrik, yapay zeka veri merkezlerinin yüksek enerji ihtiyacını karşılamak için önemli bir avantaj sunuyor.

    Masayoshi Son, Fransa'nın enerji üreten ve ihraç eden bir ülke olmasının yatırım kararında "kesinlikle belirleyici" olduğunu ifade etti. EDF ayrıca eski bir enerji santrali sahası olan Bouchain tesisini veri merkezi kampüsüne dönüştürülmek üzere projeye tahsis edecek.

    SoftBank'ın Fransa yatırımı, şirketin ABD'deki planlarıyla dikkat çekici bir tezat oluşturuyor. Şirket, Ohio'da planladığı 10 gigavatlık veri merkezi kampüsüne enerji sağlayabilmek için 33 milyar dolara mal olacak 9,2 gigavat üretim kapasitesine sahip bir doğal gaz santrali inşa etmek zorunda kalabilir. Fransa'da ise mevcut elektrik altyapısı sayesinde ek enerji üretim yatırımı gerekmiyor.

    SoftBank, proje kapsamında Schneider Electric ile birlikte Dunkirk Limanı çevresinde bir sanayi kümesi oluşturmayı planlıyor. Bu kapsamda SoftBank veri merkezi kabinleri üretirken, Schneider Electric ise güç modüllerinin entegrasyonunu gerçekleştirecek. Şirket böylece çip tasarımcısı Arm, robotik teknolojileri ve veri merkezleri için geliştirdiği enerji çözümlerinin ardından dikey entegrasyon stratejisini daha da genişletmiş olacak.

    Fransa hamlesi, SoftBank'ın küresel ölçekte sürdürdüğü agresif yapay zeka yatırım stratejisinin son halkası oldu. Şirket bugüne kadar OpenAI'a 30 milyar doların üzerinde yatırım yaparak yaklaşık yüzde 11'lik hisse elde etti. Ancak bu büyüme stratejisi ciddi finansman gerektiriyor. SoftBank'ın toplam borcu 130 milyar doların üzerine çıkarken, şirket mart ayında OpenAI yatırımını finanse etmek için 40 milyar dolarlık köprü kredi kullanmıştı.

