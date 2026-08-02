Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kripto para dünyasında şok: Soğuk cüzdanlar kırıldı

    Güvenli olduğu için soğuk cüzdanlarında BTC saklayan yatırımcılar hayatının şokunu yaşadı. Coldcard markasının soğuk cüzdanlarına siber saldırı yapıldı.         

    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Binlerce dolandırıcının kol gezdiği kripto para piyasasında varlıkları saklamak gerçekten ustalık istiyor. Güvenilir denilen borsalar saldırıya uğruyor veya bağımsız kripto para cüzdanlarında açık ortaya çıkıyor. Sonuçta olan yatırımcıya oluyor. Bugüne kadar en güvenilir yöntem denilen soğuk cüzdan konsepti de hayal kırıklığı oldu.

    Soğuk cüzdanlarda kritik açık

    Kripto para piyasasında gündem olan habere göre Coinkite firmasının Coldcard soğuk cüzdanları bir açık nedeniyle saldırıya uğradı. Toplamda 86 milyon dolarlık 1367 adet BTC varlığı 4585 cüzdandan çalınmış durumda. Uzmanlar halen saldırganların diğer soğuk cüzdanları taramaya devam ettiğini belirtiyor.

    Peki soğuk cüzdan tanımı neden işe yaramadı? Soğuk cüzdan kavramı görünürde BTC varlıkları sistemden uzak ve offline şekilde saklayabildiğimiz fiziksel cihazlar olarak bilinse de durum farklı. Kullanıcının BTC varlığı her zaman olduğu gibi blok zincirindeki bloklarda kayıtlı. Soğuk cüzdan, kullanıcı adına ürettiği anahtar kelimeleri üzerinde saklıyor ve bilgisayara bağlanmadığı sürece de bu kelimelere erişebilmek mümkün olmuyor.

    Saldırganlar Coinkite firmasının algoritmalarında yer alan bir açıktan yararlanmış. Coldcard cihazlarının bazı sürümlerinde yazılım hatası yüzünden rastgele sayı üretici devre dışı kalmış. Bunun yerine cihaz, seri numarası ve saat bilgisi gibi tahmin edilebilir verilerden kelime üretmiş. Bu da olası anahtarların sayısını “sayılabilir” bir aralığa indirmiş (4 milyar ihtimal). Saldırganlar kendi bilgisayarlarında bu olası kelimeleri üreterek blok zinciri üzerinde hangi adreslere karşılık geldiğini kontrol etmiş. Böylece cüzdanın kendisine hiç dokunmadan, doğru adresleri bulup varlıkları çekebilmişler.

    Hali hazırda Coldcard Mk2, Coldcard Mk4, Coldcard Mk5 ve Coldcard Q soğuk cüzdanlarının hatalı yazılım ile anahtar ürettiği ve saldırıdan etkilendiği belirtiliyor. Kullanıcıların şu anda yapabileceği hiçbir şey yok. Eğer saldırganlar anahtar kelimelerini bulursa cüzdanı boşaltacaklar. Coinkite ise zararı nasıl tazmin edeceğini henüz açıklamadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Profil resmi
    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ekran kartı testi @melisa doğru: https://www.izlesene.com/video/dunyanin-en-kotu-kazasi/1298227 çankırı karatekin üniversitesi yorumları vespa kask motor temizleme spreyi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum