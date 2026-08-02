Kripto para dünyasında şok: Soğuk cüzdanlar kırıldı

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Tam Boyutta Gör Binlerce dolandırıcının kol gezdiği kripto para piyasasında varlıkları saklamak gerçekten ustalık istiyor. Güvenilir denilen borsalar saldırıya uğruyor veya bağımsız kripto para cüzdanlarında açık ortaya çıkıyor. Sonuçta olan yatırımcıya oluyor. Bugüne kadar en güvenilir yöntem denilen soğuk cüzdan konsepti de hayal kırıklığı oldu.

Soğuk cüzdanlarda kritik açık

Kripto para piyasasında gündem olan habere göre Coinkite firmasının Coldcard soğuk cüzdanları bir açık nedeniyle saldırıya uğradı. Toplamda 86 milyon dolarlık 1367 adet BTC varlığı 4585 cüzdandan çalınmış durumda. Uzmanlar halen saldırganların diğer soğuk cüzdanları taramaya devam ettiğini belirtiyor.

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Peki soğuk cüzdan tanımı neden işe yaramadı? Soğuk cüzdan kavramı görünürde BTC varlıkları sistemden uzak ve offline şekilde saklayabildiğimiz fiziksel cihazlar olarak bilinse de durum farklı. Kullanıcının BTC varlığı her zaman olduğu gibi blok zincirindeki bloklarda kayıtlı. Soğuk cüzdan, kullanıcı adına ürettiği anahtar kelimeleri üzerinde saklıyor ve bilgisayara bağlanmadığı sürece de bu kelimelere erişebilmek mümkün olmuyor.

Saldırganlar Coinkite firmasının algoritmalarında yer alan bir açıktan yararlanmış. Coldcard cihazlarının bazı sürümlerinde yazılım hatası yüzünden rastgele sayı üretici devre dışı kalmış. Bunun yerine cihaz, seri numarası ve saat bilgisi gibi tahmin edilebilir verilerden kelime üretmiş. Bu da olası anahtarların sayısını “sayılabilir” bir aralığa indirmiş (4 milyar ihtimal). Saldırganlar kendi bilgisayarlarında bu olası kelimeleri üreterek blok zinciri üzerinde hangi adreslere karşılık geldiğini kontrol etmiş. Böylece cüzdanın kendisine hiç dokunmadan, doğru adresleri bulup varlıkları çekebilmişler.

Hali hazırda Coldcard Mk2, Coldcard Mk4, Coldcard Mk5 ve Coldcard Q soğuk cüzdanlarının hatalı yazılım ile anahtar ürettiği ve saldırıdan etkilendiği belirtiliyor. Kullanıcıların şu anda yapabileceği hiçbir şey yok. Eğer saldırganlar anahtar kelimelerini bulursa cüzdanı boşaltacaklar. Coinkite ise zararı nasıl tazmin edeceğini henüz açıklamadı.

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Soğuk cüzdan sahiplerine büyük şok

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