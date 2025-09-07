Soğuk iklimler artık bataryalı enerji depolama için engel değil

Modern batarya depolama sistemleri, artık gelişmiş teknolojiler sayesinde en sert kış koşullarında dahi güvenilir bir şekilde çalışabiliyor. Poweroad, bu kapasitesini Avrupa ve Çin’de gerçekleştirdiği birçok proje ile kanıtlamış durumda.
-40 derecede kesintisiz operasyon
Sistem, mobil bir tesis olarak tasarlanmış ve tamamen taşınabilir. Şu anki petrol sahasındaki görevini tamamladıktan sonra başka bir sahaya transfer edilecek. Bu teknoloji, özellikle kışın sert geçtiği Avrupa bölgeleri için kritik öneme sahip. Poweroad’un patentli termal yönetim sistemi, -30°C altında dahi kapasite kaybı yaşanmamasını sağlıyor, kesintiler sırasında sistemin anında devreye girmesine imkan tanıyor ve uzak sahalardaki operasyonel maliyetleri minimize eden uzaktan teşhis desteği sunuyor.
Şirketin inovasyon gücü, Çin'deki beş Ar-Ge merkezi sayesinde ortaya çıkıyor. Bu merkezlerde tescilli batarya yönetim sistemleri (BMS), enerji yönetim sistemleri (EMS) ve bulut platformları geliştiriliyor. Poweroad, Avrupa genelinde 500'den fazla ticari ve endüstriyel projeyi tamamladı. Bu projeler arasında Belçika, İsveç, Finlandiya ve İtalya gibi zorlu iklimlerdeki kurulumlar da bulunuyor. Şirket, bu deneyim sayesinde pazarda derin bir uzmanlık kazandı.
