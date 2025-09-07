Giriş
    Soğuk iklimler artık bataryalı enerji depolama için engel değil

    Çinli Poweroad, -40°C’ye kadar dayanabilen gelişmiş batarya depolama sistemleriyle ekstrem iklimlerde enerji güvenliğini artırıyor. Mobil yapıdaki sistem, Avrupa’nın zorlu kış koşularına uygun.

    Soğuk iklimler artık bataryalı enerji depolama için engel değil Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli batarya depolama uzmanı Poweroad, dünya genelindeki faaliyet alanını hızla genişletiyor. Şirket, sıcaklığın -40°C’ye kadar düştüğü ekstrem iklimlerde bile gelişmiş batarya enerji depolama sistemleri (BESS) kurarak teknolojik sınırları zorluyor.

    Modern batarya depolama sistemleri, artık gelişmiş teknolojiler sayesinde en sert kış koşullarında dahi güvenilir bir şekilde çalışabiliyor. Poweroad, bu kapasitesini Avrupa ve Çin’de gerçekleştirdiği birçok proje ile kanıtlamış durumda.

    -40 derecede kesintisiz operasyon

    Soğuk iklimler artık bataryalı enerji depolama için engel değil Tam Boyutta Gör
    Şirket, ekstrem koşullarda dayanıklılığını göstermek için Arctic-grade C&I enerji depolama çözümleri geliştirdi. Öne çıkan örneklerden biri, Çin’in Karamay Petrol Sahası’ndaki 18,43 MWh kapasiteli BESS sistemi. Bu sistem, entegre sıvı soğutma ve ısıtma sistemi sayesinde -40°C’ye kadar sıcaklıklarda güvenle çalışabiliyor ve şiddetli kar fırtınalarına rağmen 8.760 saat kesintisiz operasyon kaydıyla sahadaki dizel jeneratör ihtiyacının yüzde 50’den fazlasını karşılıyor.

    Sistem, mobil bir tesis olarak tasarlanmış ve tamamen taşınabilir. Şu anki petrol sahasındaki görevini tamamladıktan sonra başka bir sahaya transfer edilecek. Bu teknoloji, özellikle kışın sert geçtiği Avrupa bölgeleri için kritik öneme sahip. Poweroad’un patentli termal yönetim sistemi, -30°C altında dahi kapasite kaybı yaşanmamasını sağlıyor, kesintiler sırasında sistemin anında devreye girmesine imkan tanıyor ve uzak sahalardaki operasyonel maliyetleri minimize eden uzaktan teşhis desteği sunuyor.

    Şirketin inovasyon gücü, Çin’deki beş Ar-Ge merkezi sayesinde ortaya çıkıyor. Bu merkezlerde tescilli batarya yönetim sistemleri (BMS), enerji yönetim sistemleri (EMS) ve bulut platformları geliştiriliyor. Poweroad, Avrupa genelinde 500’den fazla ticari ve endüstriyel projeyi tamamladı. Bu projeler arasında Belçika, İsveç, Finlandiya ve İtalya gibi zorlu iklimlerdeki kurulumlar da bulunuyor. Şirket, bu deneyim sayesinde pazarda derin bir uzmanlık kazandı.

    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Profil resmi
    eksiksizajans 11 saat önce

    Ulaşım için çok fazla alternatif geliyor.

