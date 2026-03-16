Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sokakları fetheden Pokemon Go, robotların yol rehberi oldu

    Niantic, Pokemon Go’dan topladığı verilerle görsel konumlama sistemi geliştirdi. Bu teknoloji ile teslimat robotları şehir içinde santimetre hassasiyetinde hareket edebiliyor.

    Niantic, yıllardır mobil oyunlardan topladığı veri hazinesini şimdi gerçek dünyadaki teslimat robotlarını yönlendirmek için yeniden ele alıyor. Popüler artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go ve önceki AR oyunu Ingress’ten elde edilen milyarlarca oyuncu fotoğrafı ve konum verisi, şehir içi dolaşımda GPS’in yetersiz kaldığı alanlarda santimetre hassasiyetinde konumlama sağlamak için kullanılıyor.

    Niantic’in yapay zeka odaklı yan kuruluşu Niantic Spatial, mobil oyunlardan biriken verileri, fiziksel ortamın yüksek hassasiyetli bir modeline çevirdi. Şirket, bu teknolojiyi görsel konumlandırma sistemi (VPS) üzerinden ticarileştiriyor. Sistem, yalnızca kameradan alınan görüntüler ve harita bağlamıyla cihazları santimetre seviyesinde doğrulukla konumlandırabiliyor. İlk geniş ölçekli uygulama ortağı ise ABD ve Avrupa şehirlerinde yaklaşık bin teslimat robotu işleten Coco Robotics oldu.

    Şehirlerde GPS yerine VPS çözümü

    Yoğun şehir merkezlerinde GPS sinyalleri cam ve beton yüzeylerden yansıyarak konum hatalarını onlarca metreye çıkarabiliyor. Bu durum, teslimat robotlarını yanlış bloklara veya sokağın yanlış tarafına yönlendirebiliyor.

    Niantic Spatial’in geliştirdiği VPS ise cihazları yalnızca görsel verilerle konumlandırıyor. Pokemon Go ve Ingress oyunları sırasında oyuncuların ziyaret ettiği lokasyonlardan elde edilen veriler, kapsamlı bir küresel görsel veri seti oluşturuyor. Bu set, her kare için telefonun enlem-boylam bilgisi, kamera açısı, cihaz pozisyonu ve hareket sensörü verileriyle birlikte depolanıyor.

    Niantic Spatial, modellerini yaklaşık 30 milyar görüntü üzerinde eğitildiğini söylüyor. Bu veriler, farklı açılardan, günün farklı saatlerinde ve değişen hava koşullarında çekilmiş bir milyonun üzerinde “sıcak nokta” etrafında yoğunlaşıyor. Her görüntü, santimetre hassasiyetinde poz bilgisi taşıdığı için eğitim seti, şehir sokakları, yaya geçitleri, mağaza cepheleri ve binaların çoklu perspektifli 3D örneklemesi olarak işlev görüyor. Sistem, az veri bulunan bölgelerde bile mevcut görüntülerden kesin konum ve yön tayini yapabiliyor.

    Yaşayan bir harita

    Coco’nun robotları, bu sistem sayesinde GPS verilerini Niantic Spatial’in kamera tabanlı konumlama modeliyle birleştiriyor. Coco’nun robotları, Los Angeles, Chicago, Miami, Jersey City ve Helsinki şehirlerinde yüz binlerce teslimat yaparak 1.6 milyon kilometrenin üzerinde yol kat etti. Bu deneyim, yeni sistemin güvenilirlik ve doğruluk açısından performansını ölçmek için bir referans noktası sağlıyor. Görsel konumlandırma teknolojisi yeni olmasa da geçmişte yüksek kaliteli görüntülerin sınırlı olması performansı kısıtlıyordu.

    Şirket, bu modeli “yaşayan harita” olarak tanımlıyor. Dolayısıyla robotlar ve diğer makineler sokaklarda ilerledikçe sistem güncelleniyor ve geometrik doğrulukla birlikte nesnelere dair anlamlı bilgi sağlıyor.

    Niantic yöneticileri, bu çalışmayı dijital haritalamada uzun süredir yürüttükleri çalışmaların doğal bir devamı olarak görüyor. Haritalar 2D’den 3D’ye, ardından dinamik “dijital ikiz” simülasyonlarına evrilse de harita koordinatları ile fiziksel konumlar arasındaki temel bağlantı değişmedi. Değişen, artık haritaların birincil kullanıcılarının insanlar değil makineler olması.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yeni kurulacak inşaat şirket isimleri corolla 1.5 lpg yorumları peugeot 308 yorumları tenda wifi güçlendirici kurulumu 0x80070035 hatası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T Pro
    Xiaomi 15T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T3D-5070Ti
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum