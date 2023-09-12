Solana İçin Şaşırtan Tahmin: SOL Hangi Seviyeyi Görebilir?

FTX borsasının elindeki kripto varlıkların likidasyonu ile ilgili kararın beklendiği 13 Eylül’deki mahkeme öncesinde Solana (SOL) hareketli günler geçiriyor.

Twitter trendleri arasında Solana hakkında 100 binden fazla paylaşım yapıldığı görülüyor. Defi Investor tarafından yapılan ve 1,7 milyondan fazla gösterime erişen bir paylaşımın ardından tüm gözler Solana’nın performansını takip ediyor.

Batık FTX borsasının elindeki kripto varlıkları gösteren bir tabloyu içeren paylaşımda Defi Investor, “Büyük bir satış baskısı yolda. FTX, varlıklarını tasfiye etmek için muhtemelen 13 Eylül’de onay alacak. FTX’in Nisan ayında 3,4 milyar dolarlık kripto parası vardı. Önerilen plan, haftada 200 milyon dolara kadar varlık satmayı içeriyor.” diyor.

Kripto topluluğu 13 Eylül’deki kararı merakla beklerken Solana fiyat hareketi hakkında çok sayıda yorum yapılıyor.

Solana Fiyatı Ne Olacak?

Önde gelen analistlerden biri olan XO, Solana’nın dördüncü çeyreğe doğru alt sınırda işlem görmesi durumunda uzun vadeli bir yatırım olarak SOL almayı düşündüğünü belirtiyor.

Altcoin Sherpa, “FTX varlıklarının tasfiye edilmesi durumunda 10 dolar bandında Solana’da görüşürüz” diyerek büyük satışların Solana için bir dip yaratacağını öne sürüyor.

CryptoJoe, FTX’in Solana satışının kısa vadede kötü olabileceğini ancak uzun vadede yükselişin söz konusu olabileceğini belirtiyor. Pek çok analist de CryptoJoe’nun bu fikrine katılır şekilde FTX ve SBF ile olan ortaklığın bozulmasının Solana için uzun vadede olumlu olacağı yorumunu yapıyor.

Bleeding Crypto, Solana fiyatının 5 ila 8 dolar bandına düşeceğini öngörürken en kesin fiyat tahminlerinden birinin önde gelen kripto Telegram gruplarından olan Launchpad XYZ tarafından yapıldığı görülüyor.

Solana’yı 5 Eylül’de short pozisyonuna alan Launchpad XYZ, kar hedeflerini 19, 17 ve 15 dolar olarak belirlemişti. Grup, ilk hedefine ulaşmayı başardı. Aynı gün Visa stablecoin duyurusunun yapılması üzerine Launchpad XYZ, şu açıklamayı yaptı:

“Bunun Visa haberlerine dayanarak kısa vadeli bir pump olduğunu düşünüyoruz. 13 Eylül’deki büyük token kilidinin açılmasından hemen önce piyasaya sürüldü; yani diğer bir deyişle manipülasyon var. Perşembe günü stake yoluyla 500 bin tokenin kilidi açıldı. Ortalama giriş şu anda 20,36 dolar. Yatırım akışına bakıldığında piyasaların Coinbase alıcı tarafından tutulduğu görülüyor; bu da genellikle hedge fon ve borsalar anlamına geliyor. Muhtemelen yatırımcıları dump etmek yerine uzun süre elde tutmaya teşvik ediyor.”

Visa stablecoin pump’ının hızla geri çekilmesiyle Launchpad XYZ’'nin Solana’ya yönelik tahmininin doğru olduğu ortaya çıktı. Kripto sinyal grubundaki bu doğru tahmin, Launchpad XYZ projesinin dikkat çekmesine yol açtı.

Web3 ve Yapay Zekayı Bir Araya Getiren Kripto Platformu: Launchpad XYZ

Ücretsiz Telegram grubundaki analizlerle kripto topluluğundan ilgi gören Launchpad XYZ, Web3 ve yapay zekayı bir araya getiren bir kripto platformu olarak konumlanıyor.

Web3 dünyasını erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan Launchpad XYZ platformu, 10 milyon Web3 kullanıcısını bünyesine katmak için yol alıyor.

Projenin merkezindeki LPX token, Launchpad XYZ platformuna güç veriyor. Düzenlenen ön satış etkinliği ile Launchpad XYZ token satın alma imkanı sunan proje, sektör uzmanları ve kripto meraklıları arasında ilgi uyandırıyor.

LPX tokenin 2023’ün üçüncü çeyreğinde merkeziyetsiz borsalarda 0,07 dolardan listelenmesi ve erken dönem yatırımcısına kar sağlaması bekleniyor

Launchpad XYZ sayesinde yatırımcıların, NFT’lerden Oyna-Kazan (P2E) oyunlarına kadar pek çok Web3 deneyimi ile buluşması amaçlanıyor.

Launchpad XYZ Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

Launchpad XYZ platformu, ufuktaki Web 3.0 yatırımları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlamayı hedefliyor.

Projenin native tokeni Launchpad XYZ token satın alarak platformun tüm özelliklerine erişim hakkı elde edecek kullanıcıların, yeni projeleri piyasaya çıkmadan önce yakalama şansı bulunuyor.

Launchpad XYZ kullanıcılara, yalnızca sınır sayıdaki özel bir yatırımcı grubuna satılacak ön satış etkinliklerini bildirmeyi vadediyor. LPX tokenden gücünü alan yapay zeka destekli analiz platformu, merkeziyetsiz borsası ile NFT’leri, ön satış tokenlerini ve Web3 uygulamalarını inceleme imkanı sunuyor.

Staking özelliği ile LPX tokenlerini stake eden yatırımcılar, pasif gelir elde etmenin yanı sıra bir sonraki Bored Ape Yach Club olma potansiyeli taşıyan NFT projelerine de erişebiliyor.

Launchpad XYZ platformu, bir trading ve yatırım portalından çok daha fazlası olarak tanımlanıyor. Kullanıcılar, Metaverse kütüphanesi ve oyun merkezi sayesinde çeşitli oyun dünyalarına erişim imkanı buluyor. Web3 dünyasına açılan kapı olmayı hedefleyen proje, eğitim departmanı ile yeni kullanıcıları platforma çekmeyi amaçlıyor.

Launchpad XYZ Ön Satışı Devam Ediyor

Borsa listelemeleri öncesinde LPX tokene yatırım yapmak isteyen yatırımcılar hızla ilerleyen ön satış etkinliğine katılabiliyor. Ön satış etkinliğinde şu ana kadar toplanan fonların 1,5 milyon doları geçtiği görülüyor.

Aşamalı bir şekilde fiyatı artan LPX token mevcut aşamasında 0,0445 dolardan satın alınabiliyor.

Web2 ile Web3 arasındaki boşluğu doldurmayı hedefleyen yapay zeka destekli platformun merkezinde yer alan Launchpad XYZ tokene, USDT, ETH veya kart kullanılarak yatırım yapılabiliyor.

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