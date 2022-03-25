Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güneş'in şimdiye kadarki en net fotoğrafı çekildi: Tam 83 milyon pixel

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından Şubat 2020'de uzaya gönderilen Solar Orbiter,  Güneş'in 83 milyon pixel boyutunda görüntüsünü yakalayarak Dünya'ya gönderdi.
    Oy Ver

    Solar Orbiter tarafından Güneş'in en net fotoğrafı çekildi
    Tam Boyutta Gör

    Yaklaşık iki yıl önce Güneş’i izlemek ve takip etmek amacıyla Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından uzaya gönderilen Solar Orbiter, şimdiye kadar çekilmiş en yakın ve en net Güneş fotoğrafını paylaştı. Solar Orbiter’ın sahip olduğu araçlardan biri olan Extreme Ultraviolet Imager (EUI) ile çekilen görüntü tam 83 milyon pixel boyutunda.

    25 farklı görüntünün birleşimi

    Paylaşılan bilgilere göre 7 Mart tarihinde Dünya ile Güneş’ten 46 milyon mil (72 milyon kilometre) uzaklıkta olan uzay aracı, fotoğrafı çekmek için bir fırsat yakaladı. Soler Orbiter’ın güneşe yakınlığı sebebiyle tam boyutlu çekim için 25 farklı görüntü yakalaması gerektiğini söyleyen ESA, fotoğrafın tüm bölümlerini oluşturmanın dört saat sürdüğünü bildirdi.

    Bununla birlikte 26 Mart Cumartesi günü Güneş’e 30 milyon mil (48.3 milyon km) yaklaşması planlayan uzay aracı, gelecekteki yakın geçişlerde bu mesafesini daha da azaltacak. Fotoğrafı tüm detaylarıyla incelemek isteyen kullanıcılar ESA’nın kendi resmi web sitesinde paylaşılan görüntüye buradan ulaşabilirler.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo E14 Gen 2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız