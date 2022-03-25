Güneş'in şimdiye kadarki en net fotoğrafı çekildi: Tam 83 milyon pixel

Tam Boyutta Gör

Yaklaşık iki yıl önce Güneş’i izlemek ve takip etmek amacıyla Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından uzaya gönderilen Solar Orbiter, şimdiye kadar çekilmiş en yakın ve en net Güneş fotoğrafını paylaştı. Solar Orbiter’ın sahip olduğu araçlardan biri olan Extreme Ultraviolet Imager (EUI) ile çekilen görüntü tam 83 milyon pixel boyutunda.

25 farklı görüntünün birleşimi

Paylaşılan bilgilere göre 7 Mart tarihinde Dünya ile Güneş’ten 46 milyon mil (72 milyon kilometre) uzaklıkta olan uzay aracı, fotoğrafı çekmek için bir fırsat yakaladı. Soler Orbiter’ın güneşe yakınlığı sebebiyle tam boyutlu çekim için 25 farklı görüntü yakalaması gerektiğini söyleyen ESA, fotoğrafın tüm bölümlerini oluşturmanın dört saat sürdüğünü bildirdi.

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Bununla birlikte 26 Mart Cumartesi günü Güneş’e 30 milyon mil (48.3 milyon km) yaklaşması planlayan uzay aracı, gelecekteki yakın geçişlerde bu mesafesini daha da azaltacak. Fotoğrafı tüm detaylarıyla incelemek isteyen kullanıcılar ESA’nın kendi resmi web sitesinde paylaşılan görüntüye buradan ulaşabilirler.

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