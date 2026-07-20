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    Son saniyede iptal edilmişti: Starship için yeni fırlatma tarihi belli oldu

    SpaceX, son anda iptal edilen Starship uçuşu için yeni tarihi açıkladı. 23 Temmuz'daki 13. testte hem güncellenen roket sistemi hem de yeni nesil Starlink V3 uyduları sınanacak.

    Son saniyede iptal edilmişti: Starship için yeni tarih belli oldu Tam Boyutta Gör
    SpaceX, Starship roketinin 13. test uçuşu için yeni fırlatma tarihini 23 Temmuz Perşembe olarak açıkladı. Şirket daha önce 20 Temmuz'u hedef gösterirken, son açıklamayla takvim yeniden güncellendi. SpaceX CEO'su Elon Musk da sosyal medya platformu X'te önce cuma gününü işaret etti, ardından yaptığı düzeltmeyle fırlatmanın perşembe günü gerçekleştirileceğini belirtti.

    Starship'in 13. uçuş denemesi ilk olarak 16 Temmuz'da yapılacaktı. Ancak Teksas'taki Starbase tesisinden kalkışa saniyeler kala yaşanan teknik sorun nedeniyle görev son anda iptal edildi.

    Dünyanın en büyük roketi yeniden havalanacak

    Starship, Super Heavy adlı ilk kademe güçlendirici ile Ship (Starship) adı verilen üst kademeden oluşuyor. Paslanmaz çelikten üretilen her iki bölüm de tamamen ve hızlı şekilde yeniden kullanılabilir olacak biçimde tasarlandı.

    Yaklaşık 122 metre yüksekliğe sahip olan roket, 100 metrik tonun üzerinde yükü Dünya yörüngesine taşıyabilecek kapasite sunuyor. SpaceX, yeniden kullanılabilirlik ve yüksek taşıma kapasitesinin uzay uçuşlarında devrim yaratacağını, Ay ve Mars görevlerinin önünü açacağını düşünüyor.

    İlk kez Nisan 2023'te uçan Starship, bugüne kadar 12 test uçuşu gerçekleştirdi. 13. görev ise 2026 yılındaki ikinci Starship uçuşu olacak.

    Starship V3 için önemli test

    13. uçuşta kullanılacak araç, gelişmiş Starship Version 3 (V3) platformunu temel alıyor. V3, gelecekte kullanılacak ilk operasyonel Starship sürümü olarak görülüyor. Planlara göre bu araç, NASA'nın Artemis III görevinde 2027 yılında Dünya yörüngesine çıkacak, ardından Artemis IV kapsamında astronotların Ay yüzeyine inişinde görev alacak.

    Son saniyede iptal edilmişti: Starship için yeni tarih belli oldu Tam Boyutta Gör
    Mayıs ayında gerçekleştirilen 12. test uçuşunda Starship V3, 20 adet Starlink maketi ile görüntüleme sensörüne sahip iki gerçek Starlink uydusunu başarıyla yörüngeye bırakmış ve planlandığı gibi Batı Avustralya açıklarında denize iniş yapmıştı. Ancak dönüş sırasında Super Heavy güçlendiricisinde motor sorunları yaşanmış, araç kontrollü iniş yerine Meksika Körfezi'ne kontrollü şekilde düşmüştü.

    13. uçuşta Starship, 20 adet Starlink V3 uydusunu daha taşıyacak. Ancak bunların tamamı yeni nesil, gerçek geniş bant internet uyduları olacak. Bu uydular Starlink ağıyla bağlantı kuracak olsa da Starship ile aynı yörünge altı rotayı izleyecekler. Ve bırakıldıktan 20 dakika sonra atmosfere girerek yanacaklar.

    Her biri yaklaşık 2.000 kilogram ağırlığındaki bu uydular, önceki Starlink modellerine göre çok daha büyük. SpaceX, uzun vadede 100 bin Starlink V3 uydusunu alçak Dünya yörüngesinde işletmeyi hedefliyor. Karşılaştırma olarak mevcut Starlink uydu takımı yaklaşık 10.800 uydudan oluşuyor.

    Görev kapsamında taşınacak 20 uydudan altısı kamera taşıyacak. Bu kameralar, Starship'in dönüş sırasında ısı kalkanı karolarını görüntüleyerek performanslarını analiz edecek. Şirket, gelecekte Starship'i de fırlatma kulesindeki mekanik kollarla yakalamadan önce daha fazla veri toplamayı amaçlıyor.

    Super Heavy yine denize inecek

    SpaceX'in uzun vadeli hedefi hem Super Heavy güçlendiricisini hem de Starship üst kademesini, Starbase fırlatma kulelerindeki "chopstick" adı verilen mekanik kollarla yakalayarak doğrudan fırlatma sahasına geri döndürmek. Böylece aynı araçların günde birden fazla kez kullanılabilmesi hedefleniyor.

    Şirket şimdiye kadar Super Heavy'yi üç kez başarıyla yakaladı ancak son başarılı yakalama Mart 2025'teki 8. uçuşta gerçekleşti. Buna karşın Starship üst kademesi bugüne kadar hiç bu yöntemle yakalanmadı. Bu uçuşta da bu denemeler yapılmayacak. Her şey plana göre ilerlerse Super Heavy, kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra Meksika Körfezi'ndeki açık deniz hedef bölgesine kontrollü iniş yapacak. Starship üst kademesi ise yaklaşık 65 dakika sonra Batı Avustralya açıklarında Hint Okyanusu'na iniş gerçekleştirecek.

    Fırlatma, 23 Temmuz Perşembe günü SpaceX'in Teksas'taki Starbase tesisinden, TSİ 01.45'te başlayan 90 dakikalık pencere içinde gerçekleştirilmeye çalışılacak. SpaceX, canlı yayını kalkıştan yaklaşık 30 dakika önce başlatacak.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/media-telecom/spacex-moves-starship-launch-attempt-thursday-2026-07-19/ https://www.spacex.com/launches/starship-flight-13
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