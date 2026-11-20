Yapay Zeka Özeti:
- Netflix, merakla beklenen yeni Türk dizisi Sonra Gözler Görür'ün ilk fragmanını yayınladı. Hikmet Hükümenoğlu’nun romanından uyarlanan yapım, çocukluğunun kasabasına dönüp gizemli bir cinayeti araştırmaya başlayan ünlü bir gazetecinin sürükleyici hikayesini konu alıyor. Ece Yörenç'in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Şevval Sam, Okan Yalabık ve Mert Fırat gibi usta isimler yer alıyor. Gizem dolu bu yeni dizi, 17 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.
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Sonra Gözler Görür, Bir Araya Getirdiği Ekiple Dikkat Çekiyor
Sonra Gözler Görür'ün oyuncu kadrosunda televizyon dünyasından tanıdığımız pek çok ünlü isim yer alıyor. Şevval Sam, Okan Yalabık, Mert Fırat, Uğur Aslan, Serkan Keskin, Cem Yiğit Üzümoğlu, Başak Daşman, Berk Özgür, Efe Tunçer, Fırat Çelik, Yağmur Başkurt, Burcu Söyler, Tayfun Eraslan, Baran Andıç, Berfu Halisdemir, Fatih Sönmez, Eren Pekgöz, Volkan Cal ve Çiğdem Selışık Onat oyuncu kadrosunda yer alan başlıca isimler.
Dizinin yaratıcısı ve senaristi ise Ece Yörenç. Kendisinin geçmiş projeleri arasında Yaprak Dökümü, Aşkı Memnu, Kuzey Güney, Kimler Geldi Kimler Geçti gibi yapımlar bulunuyor. Ay Yapım projesi olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Bertan Başaran (Kimler Geldi Kimler Geçti) oturuyor.
Sonra Gözler Görür, çocukluğunun geçtiği Yenibelde kasabasına yıllar sonra geri dönen ünlü bir gazetecinin, genç bir kadının esrarengiz ölümünün peşine düşmesini konu alıyor. Araştırma derinleştikçe kasabanın yıllardır halı altına süpürülen sırları birer birer gün yüzüne çıkarken, gazeteci de kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: