Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat Netflix, merakla beklenen yeni Türk dizisi Sonra Gözler Görür'ün ilk fragmanını yayınladı. Hikmet Hükümenoğlu’nun romanından uyarlanan yapım, çocukluğunun kasabasına dönüp gizemli bir cinayeti araştırmaya başlayan ünlü bir gazetecinin sürükleyici hikayesini konu alıyor. Ece Yörenç'in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Şevval Sam, Okan Yalabık ve Mert Fırat gibi usta isimler yer alıyor. Gizem dolu bu yeni dizi, 17 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Son dönemde Masumiyet Müzesi, Enfes Bir Akşam, Seni Tanıyorum gibi yerli yapımları izleyicilerle buluşturan Netflix Türkiye, yakında yerli dizilerine bir yenisini daha ekleyecek. Hikmet Hükümenoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Sonra Gözler Görür, 17 Aralık'ta izleyici ile buluşacak. Netflix, bugün kısa bir tanıtım videosu paylaşarak dizinin yayın tarihini resmi olarak duyurdu.

Sonra Gözler Görür, Bir Araya Getirdiği Ekiple Dikkat Çekiyor

Sonra Gözler Görür'ün oyuncu kadrosunda televizyon dünyasından tanıdığımız pek çok ünlü isim yer alıyor. Şevval Sam, Okan Yalabık, Mert Fırat, Uğur Aslan, Serkan Keskin, Cem Yiğit Üzümoğlu, Başak Daşman, Berk Özgür, Efe Tunçer, Fırat Çelik, Yağmur Başkurt, Burcu Söyler, Tayfun Eraslan, Baran Andıç, Berfu Halisdemir, Fatih Sönmez, Eren Pekgöz, Volkan Cal ve Çiğdem Selışık Onat oyuncu kadrosunda yer alan başlıca isimler.

Dizinin yaratıcısı ve senaristi ise Ece Yörenç. Kendisinin geçmiş projeleri arasında Yaprak Dökümü, Aşkı Memnu, Kuzey Güney, Kimler Geldi Kimler Geçti gibi yapımlar bulunuyor. Ay Yapım projesi olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Bertan Başaran (Kimler Geldi Kimler Geçti) oturuyor.

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Sonra Gözler Görür, çocukluğunun geçtiği Yenibelde kasabasına yıllar sonra geri dönen ünlü bir gazetecinin, genç bir kadının esrarengiz ölümünün peşine düşmesini konu alıyor. Araştırma derinleştikçe kasabanın yıllardır halı altına süpürülen sırları birer birer gün yüzüne çıkarken, gazeteci de kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

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Sonra Gözler Görür'ün yayın tarihi ve ilk fragmanı paylaşıldı

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