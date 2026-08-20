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    Sons of Anarchy ekibi, ana seriyle bağlantılı yeni dizi için tekrar bir araya geliyor

    Bir dönemin en sevilen dizilerinden olan Sons of Anarchy'nin ana ekibi, yıllar sonra yeniden bir araya geliyor. Bir nevi devam dizisi olan bu proje, sürpriz bir konuya sahip.

    Sons of Anarchy ekibi, ana seriyle bağlantılı yeni dizi için tekrar bir araya geliyor Tam Boyutta Gör
    2008-2014 yılları arasında yedi sezon yayınlanan ve oldukç sağlam bir hayran kitlesi oluşturan Sons of Anarchy, ana ekibini yıllar sonra sürpriz bir proje için bir araya getiriyor. Sons of Anarchy dizisinin hem başrol oyuncuları hem de yan karakterlere hayat veren yardımcı kadrosu, Legends adlı dizide tekrar buluşacak. Ne var ki bu dizi Sons of Anarchy'nin hikâyesini devam ettirmeyecek. Bunun yerine oyuncular kendilerinin kurgusal versiyonlarına hayat verecek.

    Bu yönüyle Galaxy Quest filmini akıllara getiren yeni dizi, Sons of Anarchy oyuncularının yıllar sonra bir hayran etkinliğinde bir araya gelmesiyle başlayacak. Başta her şey yolunda görünse de, dizide karşılaştıklarını bile aratacak kadar büyük bir tehlikenin ortaya çıkması, gerçek hayatla kurmaca arasındaki çizgilerin bulanıklaşmasına sebep olacak.

    FX, Legends'a İlk Sezon Onayını Verdi

    Sons of Anarchy'nin de arkasındaki Amerikan kanalı olan FX, konusuyla hem şaşırtan hem de merak uyandıran bu diziye daha şimdiden ilk sezon onayını verdi.

    Başrol oyuncusu Charlie Hunnam'ın yanı sıra ana kadrodan Ron Perlman, Katey Sagal, Maggie Siff, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan, Kim Coates ve Theo Rossi'nin de gereceği resmi olarak açıklandı. Yakında onlara yeni isimlerin de katılması bekleniyor.

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