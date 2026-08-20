Sons of Anarchy ekibi, ana seriyle bağlantılı yeni dizi için tekrar bir araya geliyor

Bu yönüyle Galaxy Quest filmini akıllara getiren yeni dizi, Sons of Anarchy oyuncularının yıllar sonra bir hayran etkinliğinde bir araya gelmesiyle başlayacak. Başta her şey yolunda görünse de, dizide karşılaştıklarını bile aratacak kadar büyük bir tehlikenin ortaya çıkması, gerçek hayatla kurmaca arasındaki çizgilerin bulanıklaşmasına sebep olacak.
FX, Legends'a İlk Sezon Onayını Verdi
Sons of Anarchy'nin de arkasındaki Amerikan kanalı olan FX, konusuyla hem şaşırtan hem de merak uyandıran bu diziye daha şimdiden ilk sezon onayını verdi.
Başrol oyuncusu Charlie Hunnam'ın yanı sıra ana kadrodan Ron Perlman, Katey Sagal, Maggie Siff, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan, Kim Coates ve Theo Rossi'nin de gereceği resmi olarak açıklandı. Yakında onlara yeni isimlerin de katılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: