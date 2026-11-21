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Oynat Microsoft, Windows 11 için yayımladığı yeni güncellemeyle sistemdeki arama performansını önemli ölçüde artırdı. KB5132057 kodlu güncelleme, Dosya Gezgini aramalarında dizin oluşturucuyu kullanarak sonuçları anında ekrana getiriyor. Ayrıca WinUI 3 tabanlı yenilenen arama arayüzü, düşük ışıkta daha iyi çalışan Windows Hello ve gelişmiş Xbox modu gibi yenilikler de pakette yer alıyor. Kullanıcılar bu isteğe bağlı güncellemeyi Windows Update ayarları üzerinden hemen indirebilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için yeni bir isteğe bağlı güncelleme yayımladı. 19 Kasım'da dağıtıma çıkan KB5132057, özellikle Dosya Gezgini aramalarında önemli hız iyileştirmeleri getiriyor. Güncellemeyi deneyen bazı kullanıcılar, yüzlerce hatta binlerce dosyanın bulunduğu klasörlerde bile arama sonuçlarının neredeyse anında görüntülendiğini söylüyor.

Dosya Gezgini aramaları hızlanıyor

Windows 11'in 25H2 ve 26H2 sürümleri için sunulan güncelleme, işletim sisteminin derleme numaralarını sırasıyla 26200.10075 ve 26300.10075 seviyesine yükseltiyor. Dosya aramasındaki iyileştirmelerin yanı sıra Windows Search arayüzü, Xbox Mode ve Windows Hello tarafında da yenilikler bulunuyor. Ancak en önemlisi "Arama" performansının artması.

Yeni gelişmenin arkasında Microsoft'un yaptığı bir değişiklik bulunuyor. Şirketin güncelleme notlarına göre Dosya Gezgini'nde Bu Bilgisayar üzerinden başlatılan aramalar artık Windows dizin oluşturucusunu kullanıyor. Böylece arama sonuçlarının, Dosya Gezgini'nin Ana Sayfa bölümündeki aramalarla daha tutarlı ve hızlı hale gelmesi amaçlanıyor.

Windows Search ve Xbox Mode yenileniyor

KB5132057, Windows Search için de yenilenmiş bir arayüz sunuyor. WinUI 3 tabanlı yeni tasarım, arama sonuçlarını daha sade bir görünümde bir araya getiriyor. Microsoft ayrıca daha iyi yazım hatası algılama, daha alakalı sonuçlar ve gelişmiş dosya önizlemeleri üzerinde çalışıyor. Bluetooth'u açma, parlaklığı değiştirme ve pencere düzenlerini ayarlama gibi bazı işlemler de doğrudan arama sonuçları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Güncellemeyle birlikte modernleştirilen Çalıştır penceresi artık Ayarlar üzerinden etkinleştirilebiliyor. Windows Hello ise düşük ışıklı ortamlarda yüz tanımayı iyileştirmek için ekran parlaklığını geçici olarak artırabiliyor. Xbox Mode tarafında ise, Gaming Task View üzerinden tam Windows Hızlı Ayarlar paneline erişilebiliyor.

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Böylece tam ekran arayüzünden çıkmadan temel sistem ayarları değiştirilebiliyor. Ayrıca ekran kaydı ve oyun akışı sırasında fare imlecinin algılanan gecikmesi azaltılıyor. Ancak bu değişiklik doğrudan oyun içi performans veya giriş gecikmesinde iyileşme anlamına gelmiyor.

KB5132057 güncellemesi nasıl yüklenir?

Microsoft, yeni sürümde Android geçiş anahtarı kimlik doğrulama hataları, Dosya Geçmişi yedeklerinin geri yüklenmesi ve hatalı kapanma uyarıları gibi bazı sorunları da gideriyor. KB5132057, güvenlik güncellemesi içermeyen isteğe bağlı bir önizleme sürümü olarak dağıtılıyor. Güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar üzerinden Windows Update bölümüne, ardından Gelişmiş seçenekler ve İsteğe bağlı güncelleştirmeler menüsüne gidilebilir.

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