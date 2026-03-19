Tam Boyutta Gör PlayStation markasının bugün geldiği noktada gözler Playstation 6'ya çevrilmiş durumda. Ancak eski nesil konsollar, özellikle de bir döneme damga vuran modeller, hâlâ tamamen gözden çıkarılmış değil. Son olarak Sony, 20 yaşındaki Playstation 3 için sürpriz bir güncelleme yayınladı.

Sony, 20 yıllık PS3 için yazılım güncellemesi yayınladı

Playstation 3 için yayınlanan 4.93 güncellemesi, sistem stabilitesini artırmanın yanı sıra multimedya deneyimine odaklanıyor. Bildiğiniz gibi PS3, Blu-ray oynatıcı olarak hâlâ kullanılabildiği için belirli aralıklarla şifreleme anahtarlarının yenilenmesi gerekiyor. Bu anahtarlar, AACS kopya koruma sistemi kapsamında 12 ila 18 ay arasında geçerliliğini yitiriyor.

Yeni güncelleme de bu anahtarları güncel tutarak konsolun Blu-ray diskleri sorunsuz oynatmaya devam etmesini sağlıyor. Diğer tarafta daha az konuşulan bir detay daha var. Bu güncellemeler, aynı zamanda modlanmış veya jailbreak yapılmış sistemleri de hedefliyor. Kısaca yeni yazılım, özel firmware kullanan sistemlerde uyumluluk sorunlarına neden olabilir.

Sony ise, kurulum için en az 200 MB boş alan gerektiğini belirtiyor. Bu arada, PS3 tarafında destek yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Netflix, kısa süre önce platform için uygulama desteğini sonlandırdı. Yıllar boyunca dijital içerik tarafında aktif kalan PS3, artık daha çok nostaljik ve medya oynatıcı rolüyle varlığını sürdürmeye devam edecek. Yayınlanan 4.93 güncellemesi de bu yaklaşımın devamı niteliğinde.

