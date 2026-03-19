Sony, 20 yıllık PS3 için yazılım güncellemesi yayınladı
Playstation 3 için yayınlanan 4.93 güncellemesi, sistem stabilitesini artırmanın yanı sıra multimedya deneyimine odaklanıyor. Bildiğiniz gibi PS3, Blu-ray oynatıcı olarak hâlâ kullanılabildiği için belirli aralıklarla şifreleme anahtarlarının yenilenmesi gerekiyor. Bu anahtarlar, AACS kopya koruma sistemi kapsamında 12 ila 18 ay arasında geçerliliğini yitiriyor.
Yeni güncelleme de bu anahtarları güncel tutarak konsolun Blu-ray diskleri sorunsuz oynatmaya devam etmesini sağlıyor. Diğer tarafta daha az konuşulan bir detay daha var. Bu güncellemeler, aynı zamanda modlanmış veya jailbreak yapılmış sistemleri de hedefliyor. Kısaca yeni yazılım, özel firmware kullanan sistemlerde uyumluluk sorunlarına neden olabilir.
Sony ise, kurulum için en az 200 MB boş alan gerektiğini belirtiyor. Bu arada, PS3 tarafında destek yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Netflix, kısa süre önce platform için uygulama desteğini sonlandırdı. Yıllar boyunca dijital içerik tarafında aktif kalan PS3, artık daha çok nostaljik ve medya oynatıcı rolüyle varlığını sürdürmeye devam edecek. Yayınlanan 4.93 güncellemesi de bu yaklaşımın devamı niteliğinde.
Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur
playstation 3, Teknoloji Haberleri ve Ev Elektroniği