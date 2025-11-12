Sony, ilk resmi PlayStation monitörünü tanıttı: Dahili DualSense şarj özelliği de var

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Sony, Japonya’da düzenlenen State of Play Japan etkinliğinde yeni bir donanım serisini tanıttı. Şirket, yalnızca Japonya pazarına özel yenilenmiş bir PS5 Digital Edition modelinin yanı sıra resmi PlayStation monitörünü de duyurdu. 2026 yılında ABD ve Japonya’da satışa sunulacak olan bu monitör, PlayStation markası altında üretilen ilk yüksek yenileme hızlı ekran olma özelliğini taşıyor.

Yeni monitör, 27 inçlik QHD (2560x1440) çözünürlüğe ve 240 Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca HDR desteği ve değişken yenileme hızı (VRR) teknolojisiyle donatılmış durumda. Ancak Sony, PlayStation 5 oyunları oynanırken ekranın 120 Hz ile sınırlı çalışacağını doğruladı.

Tam Boyutta Gör Monitörün öne çıkan detaylarından biri de DualSense şarj bağlantısı. Ekranın arka kısmına gizlenmiş bu küçük askı aşağı doğru katlanarak kullanıcının DualSense kontrolcüsünü doğrudan monitör üzerinde şarj etmesine olanak tanıyor.

Öte yandan Sony, monitörün fiyatını henüz açıklamadı ancak cihazın hem PlayStation hem de PC sistemleriyle uyumlu olacağı belirtildi. Bu hamle, şirketin son dönemde giderek güçlenen PC oyunculuğu stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Nitekim Sony kısa süre önce DualSense kontrolcülerinin birden fazla cihaza aynı anda eşleştirilebilmesini sağlayan bir yazılım güncellemesi yayımlamış, PS5 ve PC arasında geçişi daha pratik hale getirmişti.

Yeni monitör, Sony’nin Pulse Elevate adını verdiği taşınabilir masaüstü hoparlörlerle aynı dönemde piyasaya çıkacak. Bu hoparlörler de PC, Mac, PS5 ve PlayStation Portal ile uyumlu şekilde çalışacak ve 2026’da satışa sunulacak.

