Sony, ilk resmi PlayStation monitörünü tanıttı: Dahili DualSense şarj özelliği de var

ABD ve Japonya'da satılacak
Yeni monitör, 27 inçlik QHD (2560x1440) çözünürlüğe ve 240 Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca HDR desteği ve değişken yenileme hızı (VRR) teknolojisiyle donatılmış durumda. Ancak Sony, PlayStation 5 oyunları oynanırken ekranın 120 Hz ile sınırlı çalışacağını doğruladı.
Öte yandan Sony, monitörün fiyatını henüz açıklamadı ancak cihazın hem PlayStation hem de PC sistemleriyle uyumlu olacağı belirtildi. Bu hamle, şirketin son dönemde giderek güçlenen PC oyunculuğu stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Nitekim Sony kısa süre önce DualSense kontrolcülerinin birden fazla cihaza aynı anda eşleştirilebilmesini sağlayan bir yazılım güncellemesi yayımlamış, PS5 ve PC arasında geçişi daha pratik hale getirmişti.
Yeni monitör, Sony'nin Pulse Elevate adını verdiği taşınabilir masaüstü hoparlörlerle aynı dönemde piyasaya çıkacak. Bu hoparlörler de PC, Mac, PS5 ve PlayStation Portal ile uyumlu şekilde çalışacak ve 2026'da satışa sunulacak.