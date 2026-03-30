Sony, açık tasarımlı ilk oyun kulaklığını tanıtmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Sony, geçtiğimiz yıl oyun ses ürünleri serisini birkaç ürünle yenilemişti. Rekabetçi oyuncular için tasarlanmış kablolu kulak içi kulaklık olan INZONE E9, piyasaya sürüldü. Diğer önemli ekleme ise, kulaklığın ilk sürümüne göre daha hafif, daha net ve daha yüksek performans sunan INZONE H9 II oldu. Sony, INZONE serisini daha da genişleterek bu ivmeyi sürdürmeye kararlı görünüyor.

Sony INZONE H6 Air modeli geliyor

Dealabs, Sony'nin bir sonraki kulak üstü kulaklık modeliyle ilgili planlarını ortaya çıkardı. Oyuncuları hedefleyen Inzone H6 Air, açık arka tasarıma sahip olacak. Kulaklığın özelliklerinin tamamı şu an için bilinmiyor. Ancak billbil-kun, Inzone H6 Air'in Bluetooth veya 2.4 GHz bağlantı seçenekleri olmayan açık tasarımlı kulaklık olacağını tahmin ediyor. Sony, Inzone H6 Air'i yalnızca kablolu bağlantıyla sınırlayabilir.

Sony INZONE H6 Air fiyatının 200 dolar olması ve 14 Nisan 2026’da satışa sunulması bekleniyor. INZONE Buds kulaklık için de yeni mor renk seçeneği sunulacak.

Sony, açık tasarımlı ilk gaming kulaklığını çıkarıyor

