Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony, açık tasarımlı ilk oyun kulaklığını tanıtmaya hazırlanıyor

    Sony, INZONE H6 Air adında yeni kablolu kulak üstü kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor. Model, oyun sektöründe marka için bir ilk olan açık arka tasarıma sahip.     

    Sony INZONE H6 Air fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sony, geçtiğimiz yıl oyun ses ürünleri serisini birkaç ürünle yenilemişti. Rekabetçi oyuncular için tasarlanmış kablolu kulak içi kulaklık olan INZONE E9, piyasaya sürüldü. Diğer önemli ekleme ise, kulaklığın ilk sürümüne göre daha hafif, daha net ve daha yüksek performans sunan INZONE H9 II oldu. Sony, INZONE serisini daha da genişleterek bu ivmeyi sürdürmeye kararlı görünüyor.

    Sony INZONE H6 Air modeli geliyor

    Dealabs, Sony'nin bir sonraki kulak üstü kulaklık modeliyle ilgili planlarını ortaya çıkardı. Oyuncuları hedefleyen Inzone H6 Air, açık arka tasarıma sahip olacak. Kulaklığın özelliklerinin tamamı şu an için bilinmiyor. Ancak billbil-kun, Inzone H6 Air'in Bluetooth veya 2.4 GHz bağlantı seçenekleri olmayan açık tasarımlı kulaklık olacağını tahmin ediyor. Sony, Inzone H6 Air'i yalnızca kablolu bağlantıyla sınırlayabilir.

    Sony INZONE H6 Air fiyatının 200 dolar olması ve 14 Nisan 2026’da satışa sunulması bekleniyor. INZONE Buds kulaklık için de yeni mor renk seçeneği sunulacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.6 fsi çekme belgeli araç alınır mı olimpia cam fiyat listesi testosteron enanthate mini uydu alıcısı gözü çalışmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Telefon (3)
    Nothing Telefon (3)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook 15
    Asus VivoBook 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum