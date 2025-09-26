Sony açıkladı: "Playstation 5, tarihin en çok kazandıran konsolu"

En çok kazandıran PlayStation nesli
Sony yöneticisi Hideaki Nishino'nun sunumundan alınan tabloda, PS5 neslinin 2020-2024 yılları arasında şirkete 136 milyar dolar kazandırdığını paylaşıldı. Karşılaştırmak gerekirse, orijinal PlayStation 1994-1999 arasında 24 milyar dolar, PlayStation 2 ise 2000-2005 arasında 44 milyar dolar gelir elde etmişti. PS3 dönemi 71 milyar dolar seviyesine ulaşmış olsa da, hem gelir hem de işletme zararı nedeniyle Sony için zorlu bir nesil olmuştu.
PlayStation 2, 160 milyon adetlik satışla hâlâ en çok satan konsol unvanını koruyor. PS5 ise bugüne kadar 80,3 milyon adet satabildi. Ancak Sony’nin hesaplamalarında yalnızca donanım değil. PS5'in tüm versiyonları (dijital, standart, slim, Pro), DualSense aksesuarları, PSVR2, PlayStation Store gelirleri, PlayStation Plus abonelikleri, bulut oyun ve yayın servisleri, PlayStation Direct satışları ve birinci parti oyun gelirleri de bulunuyor.
Aynı tablo ilk olarak Mayıs ayında düzenlenen Business Segment Meeting sırasında paylaşılmıştı. O dönemde işletme gelirleri de açıklanmış ve PS5'in 13 milyar dolarla lider olduğu belirtilmişti. PS4 9 milyar dolarda kalırken, PS2'nin 2 milyar dolar, PS1'in 3 milyar dolar kazandırdığı. PS3'ün ise 4 milyar dolar zarar ettirdiği ortaya çıkmıştı.