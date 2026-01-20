Sony, Bravia televizyonlarının kontrolünü TCL’ye devrediyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Sony Group, televizyon pazarındaki köklü markası Bravia kritik bir adım atıyor. Şirket, düşük kârlılık baskısının giderek arttığı TV donanım işinden çıkış stratejisi kapsamında, ev eğlence sistemlerini kapsayan bu birimini Çin merkezli TCL Electronics ile kuracağı yeni bir ortak girişime devretmeye hazırlanıyor. Bu adım, Japon teknoloji devinin televizyon üretimindeki doğrudan kontrolünü bırakması anlamına geliyor.

Kontrol TCL’de olacak

Sony ve TCL, Sony’nin TV donanım işini kapsayan ev eğlence operasyonları için bağlayıcı olmayan bir anlaşmaya imza attı. Planlanan ortak girişimde TCL yüzde 51 paya sahip olacak, Sony ise yüzde 49’luk azınlık hissesi ile yer alacak. Böylece operasyonel kontrol TCL tarafına geçerken, Sony markası ve teknolojik katkıları yeni yapı içinde korunacak.

Taraflar, ilgili bağlayıcı anlaşmaların Mart ayı sonuna kadar tamamlanmasını, gerekli düzenleyici onayların alınmasının ardından ise yeni şirketin Nisan 2027 itibarıyla faaliyete geçmesini hedefliyor.

Kurulması planlanan yeni şirket, “Sony” ve “Bravia” markalarını kullanmaya devam edecek. Ortak girişim ürün geliştirme ve tasarımdan üretime, satıştan lojistiğe kadar televizyon ve ev tipi ses sistemlerine yönelik tüm küresel operasyonlardan sorumlu olacak.

Sony, bu ortaklıkla birlikte görüntü ve ses işleme teknolojileri, marka değeri, tedarik zinciri yönetimi ve operasyonel uzmanlığını yeni yapıya aktaracak. TCL ise gelişmiş panel teknolojileri, dikey entegre üretim yapısı, güçlü küresel pazar erişimi ve uçtan uca maliyet verimliliği ile ortaklığa katkı sağlayacak.

Son yıllarda mini LED, QLED ve yüksek yenileme hızlı paneller gibi alanlarda agresif yatırımlar yapan TCL, bu hamleyle birlikte premium televizyon segmentindeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Anlaşmanın hayata geçmesi durumunda, Sony’nin güçlü görüntü işleme algoritmaları ile TCL’nin üretim ve panel teknolojilerinin birleştiği daha rekabetçi fiyatlı Bravia modellerinin piyasaya çıkması mümkün hale gelebilir. Öte yandan bu durum aynı zamanda Sony için de televizyon donanımında bir dönemin kapanacağı anlamına geliyor.

