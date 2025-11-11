Giriş
    Sony, bugüne kadar kaç adet PlayStation 5 satıldığını açıkladı

    Sony, 2020'de piyasaya sürdüğü PlayStation 5'in dünya genelindeki toplam satışlarını paylaştı. Konsol satışları artarken, 119 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. İşte rakamlar...

    Sony, bugüne kadar kaç adet PlayStation 5 satıldığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Sony, 2020'de piyasaya sürdüğü PlayStation 5'in küresel satış performansına dair güncel rakamları paylaştı. Şirketin son mali raporuna göre PS5, dünya genelinde toplam 84,3 milyon adet satışa ulaştı. Konsolun son çeyrekteki satış rakamı ise 3,9 milyon adet oldu. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1’lik küçük bir artış anlamına geliyor.

    Dünya genelinde 84 milyonu geçti

    Kıyaslamak adına, PS5'in ulaştığı toplam satış, Xbox 360'ın 84 milyonluk ömür boyu satışını resmi olarak geride bırakırken, Xbox One'ın 53 milyon adetlik satışını neredeyse ikiye katladı. Sony, pandemi sürecindeki üretim zorluklarına rağmen PS5'in istikrarlı bir grafik sergilediğini söylüyor.

    Rapor, PlayStation ekosisteminin kullanıcı tarafındaki büyümesini de doğruluyor. Şirketin açıklamasına göre PlayStation Online platformunun aylık aktif kullanıcı sayısı 119 milyonu aştı. Bu bağlamda PS5, mevcut performansıyla Sony’nin en başarılı konsollarından biri olma yolunda ilerliyor.

    Öte yandan Sony, Ghost of Tsushima'nın Ekim ayında piyasaya çıkan sürümünün 3,3 milyon adet sattığını doğruladı. Ayrıca şirket, PS5 döneminin sonuna yaklaşırken birkaç büyük çıkışa daha hazırlanıyor. Bunlar Naughty Dog'un yeni oyunu Intergalactic: The Heretic Prophet, Marvel’s Wolverine ve en çok beklenen yapım Grand Theft Auto 6 olacak. 

