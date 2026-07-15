Sony'den bazı hesaplara 1 yıl ücretsiz PlayStation Plus teklifi

Tam Boyutta Gör Sony, Ocak 2028'den itibaren yeni PlayStation oyunlarının artık fiziksel olarak piyasaya sürülmeyeceğini duyurduğundan beri ağır eleştirilerle karşı karşıya. Bu karar, bazı oyuncuların PlayStation Plus aboneliklerini iptal etmesine yol açtı ve kısa bir süre sonra Sony’nin aboneliğini iptal etmeye çalışan kullanıcılara indirimler sunduğu bildirildi. Şimdi, bazı üyelerin daha da iyi bir teklif aldığı görülüyor.

PlayStation Plus'ta sürpriz indirim! İşte gerekli adımlar 1 hf. önce eklendi

Bir kullanıcı, yakın zamanda PlayStation Plus Premium'a 12 aylık ücretsiz yükseltme teklifi aldığını paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre, PlayStation Store'da bir yıllık Premium yükseltmesinde %100 indirim görünüyor. Ancak, dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı var; Aynı kullanıcı, teklifi kullanmaya çalıştığında, PlayStation Plus Premium'a yükseltmek için 26,23 dolar artı vergi tutarında tek seferlik bir ücret istendiğini paylaştı; bu ücret, mevcut faturalama döngüsünde kalan süreyle ilgili gibi görünüyor.

Gönderiye göre, kullanıcının mevcut PlayStation Plus Essential aboneliği 31 Temmuz'da sona eriyor. Yenileme tarihine yaklaşık iki hafta kaldığı için, Sony'nin kullanıcıdan yalnızca kalan günler için ücret aldığı anlaşılıyor. Abonelik 31 Temmuz'da yenilendiğinde, 12 aylık ücretsiz Premium aboneliği başlayacak ve bir sonraki yenileme 31 Temmuz 2027'de yapılacak.

Şu anda, bu teklifin ne kadar yaygın sunulduğu ya da Sony'nin uygun hesapları seçmek için hangi kriterleri kullandığı belirsiz. Teklif herkese açık görünmüyor ve PlayStation'dan promosyonla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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Sony'den bazı hesaplara 1 yıl ücretsiz PS Plus teklifi

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