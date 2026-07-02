Sony’den bir kötü haber daha: PS3 ve PS Vita mağazaları kapanıyor

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Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation ekosistemindeki en eski platformlardan ikisi için dijital dönemi sona erdirmeye hazırlanıyor. Şirket, PlayStation 3 ve PS Vita'daki PlayStation Store hizmetini aşamalı olarak kapatacağını duyurdu. Sony aynı zamanda 2028’den itibaren yeni PlayStation oyunları için fiziksel disk üretiminin de sonlandıracağını açıklamıştı.

Kapanış süreci bu yıl başlayacak

Sony'nin paylaştığı takvime göre PS3 dijital mağazası, Ağustos 2026 itibarıyla Meksika, Honduras ve Nikaragua'da kapatılacak. Bunun ardından 2026'nın ilerleyen aylarında Latin Amerika ve Orta Doğu'daki ülkelerde de mağazalar erişime kapanacak.

ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve diğer tüm ülkelerde ise hem PS3 hem de PS Vita için PlayStation Store, Temmuz 2027'de tamamen kapatılacak.

Yeni satın alımlar sona erecek, mevcut oyunlar indirilebilecek

Mağazaların kapanmasının ardından kullanıcılar artık yeni oyun, DLC veya diğer dijital içerikleri satın alamayacak. Ancak Sony, daha önce satın alınan oyun ve içeriklerin "öngörülebilir gelecekte" yeniden indirilebileceğini belirtiyor. Bu sayede mevcut dijital oyun kütüphanelerine erişim devam edecek.

PlayStation diskleri tarihe karışıyor 21 sa. önce eklendi

Sony, kararın arkasındaki temel nedenin PS3 ve PS Vita'nın modern dijital ticaret altyapıları ile güncel ödeme sistemlerini artık destekleyememesi olduğunu açıkladı. Bu cihazlar bu yıl sorasıyla 20 ve 15 yaşına girdi.

“Dijital sahiplik”

Sony, kısa bir süre önce de Ocak 2028'den sonra piyasaya sürülecek PlayStation oyunları için fiziksel disk üretimini sonlandıracağını açıkladı. Dijital mağazaların kapanmasıyla birlikte fiziksel medyanın ortadan kalkması sahip olunan oyunların uzun vadeli olarak nasıl korunacağını tartışmaya açıyor.

Her ne kadar dijital mağazalarda “satın al” butonu olsa da bu, mülkiyet hukuku literatüründeki "satın almak" eylemini temsil etmiyor. Dijital bir oyuna para ödediğinizde esasında o yazılımın bir kopyasına sahip olmazsınız. Bunun yerine yalnızca yayıncının belirlediği kurallar ve süre çerçevesinde geçerli olan 'dijital bir kullanım lisansı' kiralamış olursunuz. Sektörün tamamen dijitalleştiği bu dönemde 'parasını verdiğimiz ürüne aslında sahip olamadığımız' gerçeği, oyuncular arasında haklı bir tepki dalgasına dönüşmüş durumda

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