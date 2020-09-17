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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony'den büyük telefon sevmeyenlere küçük amiral gemisi: Xperia 5 II

    Sony büyük telefon sevmeyenleri mutlu edecek yeni bir akıllı telefon çıkardı. Amiral gemisi seviyesinde özellikler sunan Sony Xperia 5 II, kompakt tasarımı, 120 Hz ekran ve Snapdragon 865'le geliyor.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Sony'den büyük telefon sevmeyenlere küçük amiral gemisi: Xperia 5 II
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    Japon teknoloji devi Sony bugün düzenlediği çevrimiçi etkinlik kapsamında Sony Xperia 5 II isimli (diğer adıyla Xperia 5 Mark 2) yeni akıllı telefonunu tanıttı.

    Sony 1 II'nin daha küçük ve geliştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkan cihazda IP68/IPX5 sertifikalı ve 8 mm kalınlığında cam gövde var.

    Sony'den büyük telefon sevmeyenlere küçük amiral gemisi: Xperia 5 II
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    Snapdragon 865 işlemci ve 120 Hz ekran

    Akıllı telefon 2020 standarlarına göre küçük sayılabilecek 6.1 inç boyutunda OLED ekrana sahip. Gorilla Glass 6 korumalı ekran paneli, FHD+ çözünürlük, HDR desteği ve 120 Hz tazeleme oranı sunuyor.

    Sony Xperia 5 II, Call of Duty Mobile'da 120 fps'yi destekleyen ilk akıllı telefon olarak piyasaya sürüldü. Cihaz gücünü entegre 5G modemli Snapdragon 865 işlemci ve 8 GB RAM'den alıyor.

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    Sony'den büyük telefon sevmeyenlere küçük amiral gemisi: Xperia 5 II
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    30 dakikada %50 şarj olabilen batarya

    Akıllı telefonun 128 ve 256 GB dahili depolama seçenekleri mevcut. Ayrıca çift SIM desteği, microSD kat yuvası ve NFC modülü ile geldiğini belirtelim.

    Sony Xperia 5 II ihtiyaç duyduğu enerjiyi 21 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh pilden alıyor. Ancak birlikte verilen şarj cihazının gücü 18 watt. Bu şarj adaptörüyle bile 30 dakikada %50 şarj olabiliyor.

    Sony'den büyük telefon sevmeyenlere küçük amiral gemisi: Xperia 5 II
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    3.5 mm kulaklık girişi de var

    Cihaz yüksek çözünürlüklü (Hi Res) ses deneyimi sunan stereo hoparlörlerle donatılmış durumda. En ilgi çekici yanlarından biri de şu an çoğunlukla ekonomik telefonlarda görebildiğimiz 3.5 mm kulaklık girişine sahip olması.

    Arka kamera sistemi 12 megapiksel çözünürlüğe sahip üç görüntü sensörü içeriyor. Saniyede 120 kare hızında 4K HDR video çekebilen telefonda OIS desteği de mevcut. Ayrıca JPG + RAW formatlarında görüntü kaydı yapabiliyor.

    Sony'den büyük telefon sevmeyenlere küçük amiral gemisi: Xperia 5 II
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    Fiyat etiketi de belli oldu

    Ana kamera modülündeki lenslerin ZEISS imzalı olduğunu ve yansıma önleyici camla korunduklarını ekleyelim. Selfie kamerasının özellikleri ise henüz açıklanmadı. Akıllı telefon kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak.

    Sony Xperia 5 II, Avrupa'da siyah, mavi ve gri renk seçenekleriyle boy gösterecek. Bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefonun fiyat etiketi ise 900 euro.



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