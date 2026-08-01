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    Sony'den fiziksel oyun açıklaması: "2028 planı değişmeyecek"

    Sony, PlayStation oyunlarında fiziksel disk üretimini 2028'den itibaren sonlandırma kararına gelen tepkilere yanıt verdi. Şirket, dijital dönüşüm planının devam edeceğini açıkladı.

    Sony'den fiziksel oyun açıklaması: '2028 planı değişmeyecek' Tam Boyutta Gör
    Sony, 2028 yılından itibaren yeni PlayStation oyunlarında fiziksel disk üretimini durdurma kararına yönelik eleştirilere ilk kez resmi açıklamayla yanıt verdi. Şirket, oyuncuların fiziksel oyunlara olan bağlılığını kabul ettiğini belirtirken, dijital dağıtıma geçiş planında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı.

    En büyük neden dijital dağıtım

    Sony Mali İşler Direktörü (CFO) Lin Tao, şirketin 2026 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuç toplantısında yaptığı açıklamada, kararın yaklaşık 18 ay önceden duyurulduğunu ve bunun hem oyuncuların hem de iş ortaklarının yeni sürece hazırlanabilmesi amacıyla yapıldığını söyledi.

    Lin Tao'ya göre fiziksel disk üretiminin sonlandırılmasının arkasındaki temel neden, oyun sektöründe dijital dağıtımın giderek daha fazla yaygınlaşması oldu. Şirketin bu kararı uzun değerlendirmeler sonucunda aldığını belirten Tao, geçiş sürecinin dikkatli şekilde sürdürüleceğini söyledi.

    Sony'nin daha önce açıkladığı plana göre Ocak 2028'den itibaren çıkacak yeni PlayStation oyunları için fiziksel disk üretimi yapılmayacak. Bu tarihten önce piyasaya sürülen oyunlar ise mevcut fiziksel formatlarıyla satışta kalmaya devam edecek.

    "Oyuncuların duygusal bağını anlıyoruz"

    Tao, fiziksel oyunların birçok oyuncu için yalnızca bir ürün olmadığını, aynı zamanda kişisel anılarla da bağlantılı olduğunu belirtti. Şirketin topluluktan gelen farklı görüşlerin farkında olduğunu söyleyen Tao, gelecekte dijital ekosistem içerisinde oyuncularla etkileşimi geliştirecek yeni yöntemler üzerinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

    Ancak Sony, gelen tepkilere rağmen fiziksel disk üretimini durdurma kararını yeniden değerlendirdiğine veya geri adım atacağına dair herhangi bir sinyal vermedi.

    Şirket ayrıca söz konusu kararın satış performansını olumsuz etkilemesini beklemediğini açıkladı. Sony'nin paylaştığı verilere göre son çeyrekte PlayStation tam oyun satışlarının yüzde 82'si dijital olarak gerçekleşti. 

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    MunOG 21 saat önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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