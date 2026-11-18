2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Sony, GTA 6 çıkışı öncesinde PlayStation 5 için kritik bir sistem güncellemesi yayınladı. Yaklaşık 1.3 gigabayt boyutundaki bu zorunlu güncelleme, sistem güvenliğini artırmayı hedefliyor. Oyuncuların GTA 6 çıktığı an oyuna erişebilmeleri için yazılımı mutlaka yüklemeleri gerekiyor. Şirket, güncellemeyi yapmayanların oyunu oynayamayacağını açıkladı. Konsolunuzu sistem ayarları menüsünden hemen güncelleyebilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Yorumların Özetini Seslendir 14 14 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Sony, GTA 6'yı oynayabilmek için son yayınlanan PS5 sistem yazılımı güncellemesinin zorunlu olduğunu paylaştı. Oyunculardan, oyun yayınlandığı anda giriş yapabilmeleri için bu güncellemeyi 19 Kasım gece yarısından önce indirip kurmaları isteniyor.

GTA 6, 30 FPS çalışacak! PS5 Pro'ya özel ray tracing 1 hf. önce eklendi

Duyuru, X üzerindeki resmi PlayStation destek hesabı aracılığıyla yapıldı. Sony, oyuncuları sistem güncellemesini son dakikaya bırakmamaları konusunda uyardı. GTA 6'nın 19 Kasım 2026 gece yarısında, yerel saat dilimlerine göre erişime açılması planlanıyor.

26.07-14.23.00 sürüm numarasına sahip güncelleme, 17 Kasım itibarıyla sunuldu. İndirme boyutu; yaklaşık 1.3GB boyutunda. Sony'nin resmi sürüm notlarında GTA 6'ya özel herhangi bir iyileştirmeden bahsedilmiyor. Yalnızca tek bir değişiklik belirtilmiş: "Sistem yazılımında bazı güvenlik düzeltmeleri yaptık." Bir önceki PS5 aygıt yazılımı güncellemesi olan 26.07-14.22.00 sürümü de yine güvenlik düzeltmelerine odaklanmıştı.

Sony, GTA 6'nın neden özellikle bu yazılım sürümünü gerektirdiğine dair bir açıklama yapmadı. Ancak zamanlama dikkat çekici; PS5'in jailbreak işlemleri ve yazılım açıklarına karşı daha fazla incelemeye tabi tutulduğu dönemde, şirketin art arda güvenlik güncellemeleri yayınlaması gözlerden kaçmıyor.

Güncellemeyi henüz yüklememiş olan oyuncular, PS5 konsollarında Ayarlar - Sistem - Sistem Yazılımı - Sistem Yazılımı Güncellemesi ve Ayarları yolunu izleyerek kontrol edebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: