Sony'den jailbreak adımı: PS5'i güncellemeyenler PSN'e erişemeyecek!

Online oynamak için güncelleme zorunluluğu
Normal şartlarda bu tür güncellemeler ertelenebilir olsa da, kullanıcılar güncellemeyi indirmeyi reddettikleri takdirde PSN'e bağlanamadıklarını, ayrıca online oyun özelliklerinin de çalışmadığını söylüyor.
Bu güncellemenin temel amacı; PS5'teki yaygın jailbreak sorununa doğrudan müdahale etmek. Mevcut sürümde kalmayı tercih edenler konsollarını jailbreakli kullanmaya devam edebilecek ancak bu durumda online bağlantı imkanını kaybedecek. Yeni sürüme geçenler ise konsollarında bu tür değişiklikleri yapamayacak.
Sony'nin güvenlik önlemleri yapay zekayla aşılıyor!
Bununla birlikte, pek çok kişi bu çabanın sonuçsuz kalacağına inanıyor. Konsolun güvenlik önlemlerini aşmak için yapay zeka araçları kullanılıyor. Bu nedenle yeni yazılımın da kırılmasının an meselesi olduğu düşünülüyor.
Tüm bu önlemler, yalnızca kullanıcıların konsollarını kötüye kullanmalarını engellemek için değil, aynı zamanda GTA 6 gibi yeni oyunların piyasaya çıkış sürecinin olumsuz etkilenmemesini sağlamak için alınıyor. GTA VI'nın yalnızca bu yazılım güncellemesi yüklü olduğunda çalışabileceği tahmin ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: