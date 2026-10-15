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    Sony'den jailbreak adımı: PS5'i güncellemeyenler PSN'e erişemeyecek!

    PSN'e giriş yapmak için Sony artık 14.10 yazılım sürümünün kullanılmasını şart koşuyor. Zorunlu güncellemenin temel amacı; PS5'teki yaygın jailbreak sorununa doğrudan müdahale etmek.

    sony jailbreak ps5 konsol güncelleme psn giremeyecek Tam Boyutta Gör
    Jailbreak yapılmış PlayStation 5 konsolları, ücret ödemeden pek çok oyunu oynamaya olanak tanıdığı gibi, PS2 ve PS3 gibi önceki nesil konsollara ait oyunları çalıştırmak için de kullanılabiliyor. PlayStation, hafta başındaki 50.000 dolarlık ödülün ardından, nihayet somut adımlar atmaya başlamış gibi görünüyor. PlayStation, çevrimiçi kalabilmek için zorunlu olan kritik yazılım güncellemesini kullanıcılara dayatmaya başladı. Şu anda çoğu PS5 konsolu 14.00 sürümünü kullanıyor ancak yeni ve zorunlu güncellemeyle sürüm 14.10'a yükseltilecek.

    Online oynamak için güncelleme zorunluluğu

    Normal şartlarda bu tür güncellemeler ertelenebilir olsa da, kullanıcılar güncellemeyi indirmeyi reddettikleri takdirde PSN'e bağlanamadıklarını, ayrıca online oyun özelliklerinin de çalışmadığını söylüyor.

    Bu güncellemenin temel amacı; PS5'teki yaygın jailbreak sorununa doğrudan müdahale etmek. Mevcut sürümde kalmayı tercih edenler konsollarını jailbreakli kullanmaya devam edebilecek ancak bu durumda online bağlantı imkanını kaybedecek. Yeni sürüme geçenler ise konsollarında bu tür değişiklikleri yapamayacak.

    Sony'nin güvenlik önlemleri yapay zekayla aşılıyor!

    Bununla birlikte, pek çok kişi bu çabanın sonuçsuz kalacağına inanıyor. Konsolun güvenlik önlemlerini aşmak için yapay zeka araçları kullanılıyor. Bu nedenle yeni yazılımın da kırılmasının an meselesi olduğu düşünülüyor.

    Tüm bu önlemler, yalnızca kullanıcıların konsollarını kötüye kullanmalarını engellemek için değil, aynı zamanda GTA 6 gibi yeni oyunların piyasaya çıkış sürecinin olumsuz etkilenmemesini sağlamak için alınıyor. GTA VI'nın yalnızca bu yazılım güncellemesi yüklü olduğunda çalışabileceği tahmin ediliyor.

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