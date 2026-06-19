Sony'den PC oyuncularını üzecek haber: PC portları sonlandı mı?

PC portları azalacak
PlayStation CEO'su Hideaki Nishino, Famitsu'ya verdiği röportajda oyunların hangi platformlarda yayınlanacağının proje bazında değerlendirileceğini söyledi. Nishino'ya göre bir oyunun PC'ye gelmesi için ilgili platformun oyun deneyimini en üst seviyeye taşıyabilmesi gerekiyor. Bu açıklama ilk bakışta Sony'nin PC kapısını tamamen kapatmadığını gösterse de, satır aralarında farklı bir stratejinin izleri görülüyor.
Şirketin özellikle canlı servis ve çok oyunculu yapımları daha geniş kitlelere ulaştırmak istediği, buna karşılık hikâye odaklı tek oyunculu oyunları PlayStation ekosistemine bağlı tutmayı hedeflediği belirtiliyor. Konuyla ilgili en dikkat çekici iddia ise Bloomberg gazetecisi Jason Schreier'den geldi. Schreier'in aktardığı bilgilere göre Sony Interactive Entertainment CEO'su Hermen Hulst, birkaç hafta önce gerçekleştirilen şirket içi toplantıda "tek oyunculu hikâye oyunlarının PlayStation'a özel kalacağını" belirtti.
İddiaya göre şirket, birinci parti tek oyunculu oyunların PC sürümlerinden beklenen gelir seviyesine ulaşamadığını düşünüyor. Ayrıca PlayStation markasına ait fikri mülkiyetlerin doğrudan kendi platformuyla özdeşleşmesini istiyor.
Çok oyunculu oyunlarda destek sürecek
Canlı servis oyunlarında ise, geniş oyuncu kitlesine ihtiyaç duyulması, PC platformunu bu yapımlar açısından önemli hale getiriyor. Bu nedenle Helldivers 2 benzeri çok oyunculu projelerin gelecekte de PC ve PlayStation platformlarında eş zamanlı veya yakın tarihlerde yayınlanmaya devam etmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel