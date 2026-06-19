Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony'den PC oyuncularını üzecek haber: PC portları sonlandı mı?

    Sony'nin üst düzey yöneticilerinden gelen açıklamalar ve sızıntılar, PlayStation'ın tek oyunculu PC portları için karar verdiğini gösteriyor. İşte detaylar...  

    Sony'den PC oyuncularını üzecek haber: Yeni karar verildi! Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda God of War, Horizon ve Marvel's Spider-Man gibi birçok PlayStation oyununun PC'ye gelmesi, Sony'nin platform stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret ediyordu. Ancak şirketin son açıklamaları ve sektörden gelen yeni iddialar, bu yaklaşımın artık sona ereceğini gösteriyor. Sony, tek oyunculu oyunları PlayStation'da tutmak istiyor

    PC portları azalacak

    PlayStation CEO'su Hideaki Nishino, Famitsu'ya verdiği röportajda oyunların hangi platformlarda yayınlanacağının proje bazında değerlendirileceğini söyledi. Nishino'ya göre bir oyunun PC'ye gelmesi için ilgili platformun oyun deneyimini en üst seviyeye taşıyabilmesi gerekiyor. Bu açıklama ilk bakışta Sony'nin PC kapısını tamamen kapatmadığını gösterse de, satır aralarında farklı bir stratejinin izleri görülüyor.

    Şirketin özellikle canlı servis ve çok oyunculu yapımları daha geniş kitlelere ulaştırmak istediği, buna karşılık hikâye odaklı tek oyunculu oyunları PlayStation ekosistemine bağlı tutmayı hedeflediği belirtiliyor. Konuyla ilgili en dikkat çekici iddia ise Bloomberg gazetecisi Jason Schreier'den geldi. Schreier'in aktardığı bilgilere göre Sony Interactive Entertainment CEO'su Hermen Hulst, birkaç hafta önce gerçekleştirilen şirket içi toplantıda "tek oyunculu hikâye oyunlarının PlayStation'a özel kalacağını" belirtti.

    İddiaya göre şirket, birinci parti tek oyunculu oyunların PC sürümlerinden beklenen gelir seviyesine ulaşamadığını düşünüyor. Ayrıca PlayStation markasına ait fikri mülkiyetlerin doğrudan kendi platformuyla özdeşleşmesini istiyor.

    Çok oyunculu oyunlarda destek sürecek

    Canlı servis oyunlarında ise, geniş oyuncu kitlesine ihtiyaç duyulması, PC platformunu bu yapımlar açısından önemli hale getiriyor. Bu nedenle Helldivers 2 benzeri çok oyunculu projelerin gelecekte de PC ve PlayStation platformlarında eş zamanlı veya yakın tarihlerde yayınlanmaya devam etmesi bekleniyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 1 gün önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    devletin çocuğu aileden alması windows 11 home ve pro farkı frene basınca titreme gta 5 harita a3 8y

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum